Экс-сотрудница Google создала независимую лабораторию для исследования ИИ

Тимнит Гебру — бывшая со-руководительница Ethical AI, подразделения Google. Спустя год после своего увольнения Гебру объявила о планах забрать контроль над исследованиями в области ИИ у крупных технологических компаний. 2 декабря она запустила независимую лабораторию Distributed AI Research Institute (DAIR).

DAIR сосредоточится на долгосрочных исследованиях с участием различных этнических сообществ, что, вероятно, нелегко осуществить в условиях Кремниевой долины. Лаборатория уже привлекла первоначальный бюджет в размере $3,7 млн от фондов.

«На мой взгляд, структуры стимулирования и элитные научные учреждения, которые тесно связаны с этими технологическими компаниями, не позволяют выполнять работу, которую я планирую», — сообщила Гебру во время саммита, организованного Women in AI Ethics.

Проект выступает за то, чтобы проводить исследования, которые с самого начала учитывают конечные цели и потенциальные риски. Гебру также хочет, чтобы DAIR предоставила положительный пример проведения ИИ-исследований.

Это стремление отражает первое слово в названии лаборатории — distributed (распределенная). По словам Гебру, чтобы работать в DAIR, не нужно покидать свое сообщество и отправляться в Кремниевую долину.

«Технологии влияют на весь мир, но сейчас у мира нет возможности повлиять на технологии», — утверждает Гебру.

Сотрудники DAIR будут проводить исследования, затрагивающие их сообщества. Гебру приводит в пример ученых из Южной Африки: они используют спутниковые снимки и компьютерное зрение, чтобы анализировать «территориальный апартеид» — географическую сегрегацию, которая существует по сей день.

Исследователи DAIR смогут независимо заниматься проектами, которые, по их мнению, имеют важное значение, и по своему усмотрению сообщать результаты.

Гебру на своем опыте знает, как технологические гиганты влияют на подобные решения. Ее уволили из-за разногласий по поводу исследования рисков многоязычных моделей, которые используются во многих продуктах Google.

Конечно, DAIR, вероятно, не получит финансирования, которое могла бы предоставить Google. Но, в некоторых отношениях, это может стать ее преимуществом.

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