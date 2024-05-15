Как изменится ChatGPT после выхода новой модели GPT-4o

OpenAI провела презентацию Spring Update — компания представила обновленную модель GPT-4o и рассказала, что скоро сделает бесплатными некоторые функции ChatGPT. О возможностях новой нейросети и других обновлениях — читайте в материале.

Обновленная модель GPT-4o будет доступна бесплатно

Главной новинкой стала обновленная модель GPT-4o («o» означает omni — всесторонний), которая способна в реальном времени обрабатывать звук, изображения и текст. В дальнейшем эта версия будет бесплатной для всех, но с ограничениями на использование.

Сейчас GPT-4o доступна только владельцам подписки ChatGPT Plus, которые смогут отправлять в пять раз больше сообщений, чем бесплатные пользователи. Для подписок Team и Enterprise, в рамках которых модель тоже скоро станет доступна, лимиты также будут выше.

GPT-4o наделена интеллектом GPT-4, но она быстрее и адаптивнее в повседневном использовании. К тому же модели можно предоставлять тексты, изображения и аудио или попросить ее их сгенерировать.

Во время трансляции технический директор OpenAI Мира Мурати и два исследователя OpenAI, Марк Чен и Баррет Зоф, показали, как GPT-4o общается в реальном времени с помощью голосовых функций.

Сначала GPT-4o дала Чену совет о том, как побороть волнение, а также послушала и оценила его дыхание. Затем модель рассказала Баррету сказку на ночь: сначала ее попросили говорить эмоционально, а затем — как робот.

Баррет также «показал» GPT-4o математическую задачу, а модель помогла ее решить, предлагая подсказки и поддержку. Чен спросил, как эта математическая концепция используется в реальной жизни, и получил подробный ответ.

После этого GPT-4o показали фрагмент кода — сначала модель объяснила его на английском языке, а затем описала график, сгенерированный этим кодом. Она рассказывала о примечательных событиях, метках на оси и входных данных. Так OpenAI продемонстрировала, что стремится улучшить математические способности моделей GPT, а также то, как они взаимодействуют с базами кода.

Команда также продемонстрировала лингвистические способности GPT-4o, попросив ее переводить вслух разговор на двух языках — английском и итальянском.

После OpenAI показала, как GPT-4o распознает эмоции — модель «посмотрела» на селфи Баррета и отметила, что он выглядит счастливым и веселым.

Если GPT-4o работает так, как было показано на демонстрации, то с ней можно будет общаться более естественно, чем со многими другими голосовыми моделями и цифровыми помощниками. Ее можно будет прерывать во время разговора, а она продолжит обрабатывать информацию и отвечать — аналогично тому, как мы разговариваем друг с другом. Кроме того, значительно сократилась задержка между запросом и ответом, которая раньше составляла две-три секунды.

ChatGPT с GPT-4o станет доступен бесплатно в ближайшие недели. В начале апреля OpenAI также предоставила возможность использовать чат-бот без регистрации.

Некоторые функции станут бесплатными

Эти возможности будут доступны даже без подписки.

GPT Store — магазин с пользовательскими версиями ChatGPT, обученными для конкретных задач.

Memory Function — чат-бот сможет сохранять личную информацию о пользователе и ссылаться на нее в будущих разговорах.

Browse Function — поиск ответов в интернете.

Возможность описывать и анализировать загруженные изображения и документы.

Теперь ChatGPT лучше и быстрее работает с 50 языками, что поддерживает цель OpenAI — предоставить технологию как можно большему числу людей.

Разработчики получат доступ к GPT-4o через API

Разработчики смогут внедрять последнюю модель OpenAI в свои приложения — им будут доступны функции работы с текстом и изображениями. В ближайшее время также будет запущена поддержка видео и аудио через API для небольшой группы доверенных партнеров.

Появится новое настольное приложение ChatGPT

OpenAI представила настольное приложение для macOS, что укрепляет ее миссию — сделать продукты максимально простыми и удобными. У пользователей будет возможность назначать горячие клавиши, чтобы выполнять действия еще быстрее. Дизайн выполнен в том же стиле, что и обновленный интерфейс мобильного приложения.

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По данным OpenAI, настольное приложение уже доступно в рамках подписки ChatGPT Plus, а в ближайшие недели его сможет использовать большее число людей.

Обновится интерфейс ChatGPT

Он станет более естественный и интуитивно понятным, чтобы с моделью было проще взаимодействовать. Среди изменений — новый главный экран и макет сообщений.

OpenAI продолжит улучшать технологию

Миссия OpenAI — сделать одну из самых сложных технологий более понятной и доступной большинству людей. В заключение Мурати сообщила, что скоро OpenAI сообщит дальнейшие новости, а также поблагодарила Nvidia — во время демонстрации использовались самые передовые графические процессоры компании.

OpenAI нацелена изменить то, как мы взаимодействуем с устройствами. Для этого компания изучает, как люди общаются друг с другом, и пытается применить эти знания к своим продуктам.

Взаимодействие с такими технологиями, как ChatGPT, зависит от задержки в обработке информации, и OpenAI работает над тем, чтобы ее сократить. По словам Мурати, модели продолжат совершенствоваться и в будущем станут еще более полезными.

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