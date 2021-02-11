Смартфоны Google Pixel смогут следить за ритмами сердца и дыхания через камеру

Функции отслеживания сердечного и дыхательного ритмов есть практически на всех фитнес-браслетах и смарт-кольцах. Однако возможность измерить эти показатели с помощью смартфона все еще не распространена. 3 февраля Google объявила о планах это изменить: компания запустила новое ПО, способное уловить частоту сердцебиений и дыхания через объектив камеры. Технология доступна на платформе для отслеживания состояния здоровья Google Fit на телефонах Google Pixel.

Использовать эту функцию довольно просто.

Чтобы определить дыхательный ритм, нужно сделать портретный снимок по пояс. Камера телефона измерит скорость, с которой поднимается и опускается грудь пользователя, и на основе этого рассчитает частоту дыхания.

Ритм сердцебиения определяется через кончик пальца. Для этого нужно приложить его к камере, а приложение отследит изменения цвета кожи, чтобы измерить кровообращение. Для этого задействуется та же технология, что и в существующих сервисах, — фотоплетизмография.

Фото: Google

По словам компании, технология уже прошла клиническую проверку, а статья об этом исследовании будет опубликована после рецензирования. Команда специалистов в области здравоохранения Google указала, что частота дыхания измеряется с точностью до одного вдоха в минуту. Технология также работает с разными оттенками кожи со средней коэффициентом ошибок в 2%.

Фото: Google

На данный момент воспользоваться этой возможность могут только владельцы смартфонов Pixel с последней версией Android. В Google Fit она указана как функция для оценки здоровья, а не медицинский механизм. Все измерения проводятся на устройстве, но при желании пользователи могут сохранить свои данные в облаке.

Компания планирует развернуть эти функции и на других телефонах с Android, когда убедится, что она работает с альтернативными сенсорами. В дальнейшем Google, вероятно, обратится в Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration), чтобы получить статус медицинского устройства для этой технологии.

Google уже предоставляет возможность отслеживания сердечного ритма через недавно приобретенного разработчика носимых устройств для фитнеса и здоровья Fitbit. Однако пока команда Google Health еще не начала работать с этой компанией. Согласно отчетам, Google Fit сейчас используют миллионы пользователей в месяц через Android, iOS и Wear OS. Многие из них, вероятно, синхронизируют данные с носимыми устройствами. По последним данным, у Fitbit около 30 млн пользователей. Зачем же Google решила внедрить эту технологию в телефон?

Фото: Google

Продакт-менеджер Google Мин Джек По утверждает, что компания хочет сделать эти способы измерения более доступными для тех, кто не может позволить себе высокотехнологичные носимые устройства. Он считает, что регулярное измерение этих показателей может многое рассказать о здоровье.

Однако диагностические решения принимаются на основе оценки точек данных в контексте друг друга, а не по одному биометрическому показателю. Например, для женщин высокий пульс в состоянии покоя может означать как сердечное заболевание, так и беременность. Слабый сердечный ритм может как говорить об отличном состоянии здоровья, так и быть вызван приемом лекарств или редкой инфекцией. В конечном итоге сердечный и дыхательный ритмы наиболее значимы относительно других точек данных.

Анимация: Google

Носимые устройства способны собирать больше информации. Они делают это пассивно и регулярно, а значит лучше отражают изменения тенденций в показателях. Например, позволяют увидеть, что на этой неделе температура пользователя повысилась по сравнению с тремя неделями ранее.

Похоже, инженеры Google хотят задействовать большее количество сенсоров смартфона, чтобы собрать необходимые для этого контекста показатели. В будущем компания, вероятно, представит и другие подобные инновации, особенно после того, как начнет работать с Fitbit. А пока можно лишь сделать вывод о том, что Google стремится повысить доступность продуктов Digital Health.

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