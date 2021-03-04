Google против издателей: какое решение примет корпорация в США

Руководителям американских СМИ еще только предстоит урегулировать вопросы касательно этой программы. Вот что известно на данный момент.

Технологические платформы и издатели новостей постепенно пересматривают условия сотрудничества. В конце прошлого года Google запустила новостной сервис News Showcase. За размещение ссылок на этой платформе компания выплачивает компенсацию СМИ. Это позволило обойти австралийский закон, требующий платить изданиям за ссылки на их материалы и их отрывки в результатах поисковиков. Недавно Австралия также договорилась с Facebook о финансовой поддержке производителей контента.

По словам вице-президента по новостям Google Ричарда Гинграса, соглашение с издательствами по программе News Showcase было заключено на индивидуальной двусторонней основе. Он заявил, что, согласно его опыту, СМИ предпочитают заключать сделки именно таким образом. На данный момент с News Showcase сотрудничают 500 издательств из Аргентины, Австралии, Бразилии, Германии и Великобритании.

Однако некоторые американские издательства выступают за введение федерального закона, позволяющего вести коллективные переговоры с Google и прочими цифровыми платформами.

Президент медиахолдинга Gannett (принадлежит USA Today) и издатель USA Today Марибел Уодсворт заявила, что принятие такого закона позволит добиться должного признания ценности качества и оригинальности предоставляемой информации.

Вице-президент по цифровому доходу газеты LA Times (выпускается издательством California Times Group) Дэвид Шпигель предположил, что крупные национальные СМИ предпочтут индивидуальные сделки, а для небольших и нишевых издательств коллективные переговоры могут оказаться более эффективными.

Зачем нужны коллективные переговоры

Поскольку издательства конкурируют в сфере цифровых медиа и рекламы, в которой доминируют Google и Facebook, они рассматривают ситуацию с Австралией как возможность создать равные условия в США. На прошлой неделе в Австралии был принят кодекс, согласно которому цифровые платформы должны выплачивать компенсации новостным издательствам, если размещают их контент на своих платформах. Если компаниям не удается достичь соглашения, размер платежей будет устанавливаться через специальный арбитражный орган.

Американские СМИ настаивают на принятии мер, защищающих их от антимонопольного закона и позволяющих проводить коллективные переговоры с Google и Facebook. Закон о конкуренции и защите журналистики впервые был предложен в 2019 году. Он должен гарантировать равную выгоду всем издательствам, а не только тем, что занимают большую долю рынка.

Закон поддержали несколько новостных групп, включая Американское общество редакторов новостей (American Society of News Editors), Национальную газетную ассоциацию (National Newspaper Association) и Альянс новостных СМИ (News Media Alliance), в который входят New York Times, Washington Post, Wall Street Journal и другие.

Запуск News Showcase в США потребует сотрудничества с несколькими издательствами

По словам Гинграса, переговоры по реализации программы News Showcase в США должны пройти по крайней мере в течение следующих двух кварталов. Чтобы запустить сервис, нужно заключить сделки с несколькими издательствами.

Анонимные руководители двух американских информационных агентств, с которым пообщалось издательство Digiday, сообщили, что их интересуют подробности программы, но Google еще к ним не обратилась. Другие совсем отказались обсуждать эту программу, сообщив, что переговоры могут быть слишком конфиденциальными.

New York Times и Local Media Consortium также отказалась от комментариев. Объединение Local Media Consortium заключает сделки для своих членов с такими партнерами, как Google, Facebook и компания по размещению вакансий Monster.

Крупные издательства получат более крупные выплаты

В течение многих лет Google придерживалась идеи, что приносит достаточную ценность издательствам, распространяя их информацию, а потому не должна им за это платить. Однако размер выплат по программе News Showcase показывает, что эта ценность определяется на основе контента и аудитории этих организаций.

По словам Гинграса, крупные издательства производят больше материалов и получают более высокую поддержку национальной и местной аудиторий, а значит заслуживают более крупных гонораров. «Такой способ регулирования кажется честным и приемлемым», — добавил он.

Представитель Google также указал, что «‎глобально согласованная модель финансирования» по программе News Showcase учитывает «‎объективные критерии, включая размер аудитории и необходимость оплачивать доступ к некоторым публикациям со стороны пользователей».

Издательства обеспокоены тем, что эта программа может установить контроль Google над их контентом. Однако News Showcase покрывает стоимость ограниченного доступа к платному контенту: Google оплачивает дополнительные клики, позволяющие пользователям просмотреть материалы. Все ссылки на платформе News Showcase открываются на сайте издателя.

Чтобы увидеть платный контент, людям, возможно, потребуется зарегистрироваться. В некоторых случаях Google, вероятно, автоматизирует этот процесс с помощью доступной ей информации о пользователе. Однако Гинграс уточнил, что компания предоставляет идентификационные данные изданию, и именно оно будет отвечать за их дальнейшую связь.

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