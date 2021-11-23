Офис, Zoom или пляж? Как проходят корпоративы во время пандемии

Это уже второй праздничный сезон, который мы переживаем во время пандемии, и впереди нас ожидают корпоративы. Они по-прежнему предназначены для того, чтобы поощрить сотрудников и показать человеческую сторону руководителей, но организаторам приходится проявлять изобретательность. Похоже, что главные тренды этого сезона — онлайн-вечеринки, ограничение численности или замена мероприятия каким-либо поощрением.

Виртуальные вечеринки продолжаются, хотя, к счастью, компании извлекли некоторые уроки из прошлого года. И после перерыва в прошлом году, возвращаются и офлайн-мероприятия, хотя и в более сдержанной форме.

Однако существует и третий подход, который становится все более распространенным: отказ от корпоратива. Вместо остывших блюд, плохой музыки и неловкого общения с коллегами некоторые предлагают сотрудникам подарки, деньги или дополнительный выходной.

Примечательно, что в этом году работодатели отказались от так называемых гибридных вечеринок, на которых часть гостей присутствуют лично, а некоторые — удаленно. Оказалось, этот формат просто не работает. Сложно организовать все так, чтобы обе группы остались довольны.

Какую вечеринку вам предстоит посетить (или пропустить), во многом зависит от конкретной компании, отрасли и региона. Но ясно одно: пандемия еще долго будет влиять на наше понимание корпоративов.

Виртуальные мероприятия по-прежнему актуальны

Значительное число организаций организуют виртуальную вечеринку уже во второй раз. Но не стоит отчаиваться: они должны быть лучше или, по крайней мере, короче, чем в конце 2020 года.

В прошлом году многие допустили ошибку, которую совершают все, когда переводят что-то в онлайн: они попытались воспроизвести реальное событие. Для некоторых это означало, что звонки Zoom длились несколько часов и включали в себя все — от игр до музыки и выступлений. Однако это гораздо лучше переносится с напитком в руке в баре или шикарном заведении, чем на диване дома.

Тал Бродски — директор по маркетингу продуктов и развитию бизнеса Thriver, маркетплейса, который помогает компаниям организовывать вечеринки. По его мнению, виртуальные корпоративы в прошлом году были слишком насыщенными, учитывая, сколько времени приходилось проводить в интернете.

«Я думаю, что в этом году большинство компаний сосредоточится на коротких и приятных, но значимых онлайн-мероприятиях», — говорит Бродски.

По его мнению, 60-70% вечеринок на Thriver в этом году будут виртуальными.

В этом году на празднике в компании Muck Rack, которая занимается сбором медиаданных, фокусник и менталист Коби Элимелех будет мысли некоторых удаленных сотрудников. Виртуальное мероприятие включает в себя выплату в $60 на еду с напитками и продлится полтора часа.

Facebook значительно сокращает масштабы праздников.

В 2019 году нью-йоркский офис проводил вечеринку на 6 тысяч человек в огромном павильоне Pier 94. На мероприятии был диджей, два грузовика с мороженым Mister Softee и тысячи вафель для гостей. В этом году компания уже во второй раз организует виртуальный концерт. Сотрудники будут смотреть выступления бродвейских музыкантов и актеров и делать пожертвования в фонд Broadway Cares.

В этом году на многих виртуальных вечеринках сотрудники получат коробку с едой, набор для смешивания коктейлей или поделок, с которым им придется повозиться под руководством инструктора через Zoom. Эти мероприятия часто проводятся с меньшими группами, чем в прошлом году, и любые корпоративные мероприятия были преимущественно сокращены.

Производитель крафтового шоколада Chocolate Noise отправляет участникам несколько плиток шоколада, а также дополнение в виде чая и вина, а затем проводит онлайн-дегустацию. Основатель компании Меган Гиллер предлагала виртуальные мероприятия до пандемии, но говорит, что до прошлого года они не пользовались популярностью среди корпоративных клиентов.

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«Мы подробно рассказываем о каждой плитке, как будто это изысканное вино или сыр, говорим о том, откуда берутся бобы, как делается шоколад и какой вкус у этой конкретной плитки», — говорит Гиллер, которая написала книгу о шоколаде, судит соревнования шоколада и обучает «дегустировать как эксперт».

Гиллер предпочитает проводить дегустации в небольших группах, но из-за огромного роста числа виртуальных корпоративов иногда ей приходится проводить мероприятия для более чем для 100 человек одновременно. Для этого в дополнение к нескольким шоколадным сомелье нужно привлекать ведущего.

В этом году самые популярные мероприятия на Thriver — создание праздничных открыток в акварельной технике, приготовление мятного мокко и коктейлей из набора, а также квест о загадочном рождественском убийстве.

Аманда Ма, директор по опыту в агентстве по организации мероприятий Innovate Marketing Group из Лос-Анджелеса, обычно проводит масштабные мероприятия для крупных корпоративных клиентов вроде YouTube и TikTok, а также больших банков. Перед пандемией, рассказывает она, можно было «создать полноценный опыт, прикоснувшись к пяти чувствам, от еды до развлечений и чего-то осязаемого».

В этом году 90% праздничных вечеринок, над которыми она работает, являются виртуальными. Тем не менее, она делает все возможное, чтобы подарить гостям мультисенсорные впечатления дома.

«Типичный ужин с вином остался в прошлом году, — говорит Ма. — В этом году все ожидают большего, потому что их жизнь почти два года проходит онлайн».

Популярные занятия среди ее клиентов в этом году включают создание досок с закусками, изучение каллиграфии и изготовление праздничных венков. В целом, говорит она, мероприятия этого года гораздо продуманнее, потому что было больше времени для планирования. Большинство организаций продумали все еще летом, а не в последнюю минуту, как в прошлом году.

Она также отмечает, что виртуальные мероприятия дешевле, чем очные: экономия составляет от 30% до 50%.

Возвращение корпоративов в реальной жизни

Для многих компаний 2021 год знаменует возвращение офисных вечеринок, но масштаб, места и время проведения изменились. Компании — и особенно руководители — стремятся вернуть людей в офис после того, как многие сотрудники провели почти два года, работая на дому. Вечеринки в реальной жизни кажутся способом облегчить людям возвращение. Это также способ представить новых коллег, которые, возможно, никогда раньше не встречались лицом к лицу.

Как правило, мероприятия в этом году стали более малочисленными, поскольку компании запрещают приходить с парой, разделяют команды или организуют многодневные мероприятия.

До пандемии один из корпоративных клиентов Tinsel Experiential Design устраивал праздники на 1500 человек. В этом году для него организовали три отдельных события в Нью-Йорке с двумя разными концепциями. Клиент, которого компания не раскрывает, также провел несколько мероприятий в начале года в зоопарке Центрального парка, чтобы гости могли находиться на открытом воздухе.

Руководитель по креативному производству Tinsel Алекса Дженсен отмечает, что формат подробно изучается.

В целом, компании более внимательно относятся к тому, где и когда они проводят свои праздничные вечеринки. Они выбирают места с открытыми площадками и иногда переносят мероприятие на осень или весну, чтобы воспользоваться более теплой погодой. Также приходится проявить гибкость.

«Теперь план Б придумывают не на случай, если пойдет дождь, — говорит Дженсен. — Теперь это скорее план, что делать, если появится еще один штамм».

Это означает, что приходится предусмотреть смену площадки в последнюю минуту. Компании, проводящие личные мероприятия, также часто предпочитают проводить их в своих собственных офисах, а не на внешних площадках. В Thriver объясняют, что так у них больше возможностей контролировать безопасность.

Кроме того, это преимущественно утренние или дневные праздники, а не вечерние.

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«Я думаю, что люди просто больше ценят свое время», — говорит Роза Хардести, консультант по знаниям в ассоциации Society for Human Resource Management. Она добавляет, что, хотя большинство вечеринок, о которых она слышит, снова проходят в реальной жизни, они отнимают у сотрудников меньше времени.

Но, помимо размера, времени и места, эти события, похоже, не сильно отличаются от того, чем они были раньше. Они также подразумевают готовую еду, барменов и музыку. Однако существуют также ограничения на количество поставщиков и требование, чтобы они были вакцинированы. Многие сотрудники сами должны заранее предъявить доказательства, а некоторые компании предлагают тестирование прямо на мероприятии.

Новый подход

Пандемия также побудила ряд организаций полностью переосмыслить концепцию праздников. Возможно, посчитав, что бюджеты корпоративов можно было бы потратить лучше, некоторые компании находят новые способы поддержать своих сотрудников и их семьи.

Пиар-компания VSC вместо офисной вечеринки организует для всех сотрудников тур на Гавайи. В начале декабря около 50 сотрудников отправляются в пятидневную поездку на Оаху, где они будут кататься на зиплайне, заниматься серфингом и гулять по пляжу.

«Когда мы проводим мероприятия, они должны предусматривать, что мы общаемся, — говорит основатель VSC Виджай Чатта, — а не сидим перед ноутбуками и отправляем электронные письма».

По словам Хардести, популярной альтернативой вечеринкам становятся, дополнительные выходные, подарочные карты и другие льготы. По ее словам, компании все чаще приходят к мысли, что стоит разрешить сотрудникам проводить больше времени с семьей.

Некоторые работодатели также организуют небольшие встречи для отделов, которые более похожи на занятия по тимбилдингу, чем на праздничные вечеринки. Это могут быть занятия йогой, кулинарные мастер-классы и даже квесты.

Но, несмотря на рост числа альтернатив праздничным вечеринкам, организаторы мероприятий, по крайней мере, настроены оптимистично и уверены, что реальные праздники скоро возобновятся. Этот год — своего рода испытание.

«Я не думаю, что сейчас кто-то хочет рисковать, — говорит Дженсен из Tinsel. — Мы просто рады вернуться в офис и увидеть все знакомые лица и наблюдать, как все снова оживает».

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