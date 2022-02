Физические магазины Amazon не оправдали возложенных ожиданий — внутренний документ компании

С момента ввода в обслуживание в конце 2020 года, согласно внутреннему документу, использование Dash Cart постоянно падает.

В августе прошлого года на долю Dash Cart приходилось от 11% до 15% от общего числа покупок в магазинах, работающих более пяти недель, в то время как цель Amazon заключалась в том, чтобы она обслуживала около 30% покупок. Dash Cart доступна только в 23 продуктовых магазинах Amazon Fresh.

Снижение использования является потенциальным риском и «крупным разочарованием» для физических магазинов Amazon, говорится в документе. Команда винит в замедлении темпов роста небольшие размеры Dash Cart, которая не подходит для крупногабаритных товаров, а также трудности со сканированием.

Кроме того, тележку нельзя вывезти на улицу — например, к машине — поскольку Amazon требует, чтобы все тележки оставались в магазине.

«Мы наблюдаем устойчивое снижение использования тележек в процентах от числа сеансов шопинга», — говорится в документе.

Низкая популярность Dash Cart стала для Amazon большой неудачей, поскольку компания делает большую ставку на то, что подобные технологии привлекут больше покупателей в ее физические магазины.

Компания также продолжает отставать от своих прогнозов по строительству новых магазинов, открыв только 6 из запланированных 26 магазинов в Великобритании в 2021 году и только один из запланированных сотен магазинов Fresh без кассы. Тем не менее, Amazon имеет амбициозные планы по расширению своих физических магазинов и технологий в них.

Dash Cart, позволяющая покупателям класть товары в корзину и автоматически оплачивать их без необходимости пробивать на кассе, является частью серии инноваций, которые Amazon внедрил в свои офлайн-магазины в последние годы.

Среди других инноваций — технология бескассового обслуживания Just Walk Out и платежная система One, считывающая ладонь, которые доступны в магазинах компании Go и Whole Foods, а также в других розничных сетях.

Несмотря на недостатки, некоторые покупатели находят привлекательной одну из ключевых особенностей Dash Cart — экран, отображающий стоимость купленных товаров.

Счетчик позволяет покупателям видеть промежуточный список товаров, которые они положили в корзину.

Это позволяет следить за покупками во время хождения по магазину. Эта новая функция недоступна в мобильном приложении Amazon, которое большинство покупателей используют для входа в бескассовые магазины Amazon. Обычно покупатель получает чек после того, как покидает помещение.

Привлекательность функции «счетчика» активно поддерживается и внутри компании. Amazon планирует сделать ее более доступной в приложениях для покупок и в физических магазинах, «либо через корзину, либо через телефон, либо каким-то еще образом в режиме реального времени» в течение следующих трех лет, сказал Джеффри Хелблинг, вице-президент Amazon по магазинам Fresh, во время внутреннего совещания продуктовой команды в августе.

«Опция подсчета продуктов в Dash Cart многое дала понять и оказалась более полезной для покупателей, чем мы предполагали», — сказал Хелблинг.

Amazon уже давно планирует поставлять Dash Cart другим ритейлерам, но, по словам бывшего сотрудника, непосредственно знакомого с этим вопросом, процесс пока в тупике.

Как правило, Amazon стремится продавать новые технологии и продукты другим ритейлерам после их внутреннего тестирования.

Например, технологию бескассового обслуживания, впервые внедренную в магазинах Amazon Go, теперь используют и другие ритейлеры, а биометрическая платежная система Amazon One теперь доступна на билетных терминалах AXS.

Компания Whole Foods, принадлежащая Amazon, в прошлом году внедрила технологию Just Walk Out в двух своих магазинах.

По словам источника, американские ритейлеры не спешат покупать Dash Cart, так как беспокоятся из-за оплаты услуг своего крупнейшего онлайн-конкурента — Amazon — и потенциального обмена данными о клиентах и продажах.

Компания Kroger, например, в 2020 году объявила о партнерстве со стартапом Caper AI (позже купленным Instacart), производящем «умные» тележки.

Вместо этого Amazon пытается привлечь интерес со стороны других рынков и стран.

