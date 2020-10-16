Пять принципов, которых придерживаются большинство успешных людей

Успех человека во многом зависит от его действий. Вот пять полезных привычек, которые можно перенять у тех, кто всегда добивается цели.

Никогда не пренебрегать утренним распорядком

У многих известных предпринимателей и инвесторов есть собственный утренний распорядок: последовательность действий, которую они повторяют изо дня в день. Уоррен Баффет встает в 6.45, а затем читает свежие газеты. Илон Маск поднимается в 7 часов, принимает душ и, как правило, не завтракает.

Длительность утреннего распорядка каждый определяет сам: это может быть 15 минут или пара часов. Что бы ни случилось, распорядок нельзя отменять или нарушать.

Так мы учимся контролировать свою нагрузку и не позволять внезапным делам помешать планам. Кроме того, утренний распорядок помогает зарядиться энергией на весь день

Сначала действовать, потом анализировать

Большинство людей постоянно откладывают важные дела. Успешные люди стремятся как можно быстрее реализовать проект, а потом оценить результат. Они не тратят время на теорию, а тестируют идею на практике и анализируют: что исправить в следующий раз.

Даже самые гениальные мысли бесполезны, если о них никто никогда не узнает.

Стоит сконцентрироваться на реальном мире, а не на воображаемом. Тогда вы получите конкретный результат и обратную связь, которая поможет стать лучше.

Всегда находить время для спорта

Говорят, что Уоррен Баффет выпивает по пять банок газировки каждый день и завтракает едой из McDonald’s. Но он всегда находит время для физической активности в своем плотном графике.

Илон Маск работает по 100 часов в неделю, однако регулярно занимается спортом.

Составьте список дел на неделю и подумайте, в какое время вы могли бы заняться спортом. Это одна из составляющих успеха для людей любой профессии.

Просыпаться каждый день в одно и то же время

Если вы каждый день встаете в одно и то же время, то управляете своим днем и контролируете нагрузку. Если вы запланировали встречу на 10 часов утра, но проснулись в 10.15 — пропустите не только встречу, но и сдвинете весь график на день.

Достаточно выработать привычку, и тогда вечером у вас не будет проблем со сном, а утром — с подъемом без будильника.

Всегда следовать плану на день

Успешные люди выполняют план, который составили на день — даже если не хотят работать над какой-то задачей. Чтобы достичь результата, необходимо выйти из зоны комфорта. Иногда для этого необходимо выполнить неинтересное или неприятное дело.

Чтобы следовать этому правилу, можно использовать календарь для записи всех задач. Например, Билл Гейтс планирует дела на день с интервалом в 15 минут, а Маск — с интервалом в 5 минут.