От Гейтса до Дорси: основатели крупных компаний, которые их покинули

От Билла Гейтса из Microsoft до Джеффа Безоса из Amazon — большинство основателей мастодонтов Кремниевой долины, чьи сервисы прочно проникли в нашу жизнь, впоследствии передали бразды правления кому-то другому. Что заставляет их уходить и хорошо ли это для бизнеса?

Бывший CEO Twitter Джек Дорси присоединился к длинному списку технологических гуру, ушедших из компаний, которые сами же основали.

«Сейчас много говорят о важности того, чтобы компанией руководил ее основатель. Я считаю, что в конечном итоге это сильно ограничивает ее возможности», — написал Дорси в своем заявлении об уходе, опубликованном в социальной сети, которую он помог основать в 2006 году.

Предыдущие основатели технологических гигантов покидали свои посты по разным причинам — от состояния здоровья до увлечения чем-то другим.

Стив Джобс страдал от рака поджелудочной железы и в 2011 году ушел с должности главы Apple всего за шесть месяцев до своей кончины.

Билл Гейтс покинул пост руководителя Microsoft в 2000 году, чтобы сосредоточиться на филантропической деятельности, а Джефф Безос с июля «переключился» на свою космическую компанию Blue Origin.

«Основатели крупных компаний нередко теряют к ним интерес», — говорит американский технический аналитик Роб Эндерле.

«По мере роста компания сильно меняется, — объяснил он. — От непосредственного выполнения своей работы приходится переходить к административным задачам и политике».

Что касается Дорси, то его приоритеты, похоже, сместились в сторону его одержимости криптовалютами. В поле биографии его профиля в Twitter лишь одно слово: #bitcoin.

«Он уже не так сильно увлечен Twitter», — рассказал Эндерле.

По его словам, Дорси был сильно раздражен волнениями эпохи Дональда Трампа, когда президент США использовал Twitter в качестве политического рупора, после чего аккаунт тогдашнего президента заблокировали.

«Думаю, драматизм и политика тяготили его, и очевидно, что в последнее время бо́льшую часть своих усилий он направил на биржу биткоинов», — сказал Эндерле.

Сохраняя влияние

Уход с поста CEO не всегда означает, что основатель технологического гиганта полностью дистанцируется от компании.

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин по-прежнему владеют контрольным пакетом акций одной из крупнейших поисковых систем и входят в совет директоров его материнской компании Alphabet.

Безос остается исполнительным председателем Amazon и дал понять, что хочет «по-прежнему участвовать в важных начинаниях Amazon».

Он также сохраняет около 10% акций Amazon, стоимость которых составляет около $180 млрд — бо́льшую часть его состояния.

Компьютерные инженеры, создавшие некоторые из крупнейших в мире веб-сайтов — в случае Безоса, в собственном гараже — часто говорили о необходимости передать эстафету опытным топ-менеджерам, которые лучше подготовлены к управлению многомиллиардными компаниями.

Сундар Пичаи из Alphabet, Сатья Наделла из Microsoft, Энди Ясси из Amazon и новый CEO Twitter Параг Агравал — все они обладают глубокими инсайдерскими знаниями благодаря годам восхождения по карьерной лестнице.

Но замена основателей менеджерами не лишена рисков, какими бы компетентными они ни были, утверждает Эндерле.

«Часто основатель хочет сохранить компанию», — говорит он, приводя в пример IBM как пример крупного технологического бренда, пришедшего в упадок «с приходом разных менеджеров».

«Последующие руководители все больше сосредотачиваются на краткосрочной денежной выгоде, а не на долгосрочном стратегическом выживании», — пояснил Эндерле. — Поэтому так мало компаний, которые просуществовали 100 лет. Цикл заката начинается после ухода основателя».

Цукерберг — следующий?

Марк Цукерберг из Facebook — последний из основателей гигантов Кремниевой долины, который все еще занимает свой пост, но даже его положение в последнее время подвергается сомнению.

Материнская компания Facebook недавно была переименована в Meta в результате ребрендинга, который последовал за сложным периодом для крупной соцсети.

Фрэнсис Хауген, разоблачитель, чьи документы показали, что Facebook знал о вредоносности своих сайтов в разных отношениях, утверждает, что компания не сможет решить свои проблемы, пока у руля стоит Цукерберг.

«Думаю, что Facebook был бы сильнее с кем-то, кто готов сосредоточиться на безопасности», — сказала она на технологической конференции Web Summit в Лиссабоне.

Инсайдеры компании считают, что власть в Facebook по-прежнему крепко держится в руках Цукерберга, чье правление в качестве председателя совета директоров и CEO компании не прерывается с тех пор, как он и его товарищи по Гарварду основали компанию в 2004 году.

«Цукерберг так и не научился быть CEO», — считает Эндерле.

«Ошибки, которые он совершил, были критическими и подвергли Facebook высокому риску. Это ошибки, которые, как мне кажется, опытный лидер бы не допустил».

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