Осознанные риски в карьере: когда стоит на них идти?

Публикуем отрывок главы «Как идти на осознанные риски», в которой рассказывается, как превращать знания в действия и не бояться проявлять себя.

Автор делится своим опытом: как получить признание от руководителей и коллег, продвинуться в должности и увидеть возможности.

Издательство «МИФ» выпустило книгу «Ставка на себя» Энн Хайетт, бизнес-помощницы Джеффа Безоса из Amazon и Эрика Шмидта из Google . Это стратегия развития карьеры, которая поможет составить план для профессионального роста.

Впервые я узнала, что такое смелое принятие рисков, на примере Джеффа Безоса. В начале двухтысячных он не просто создавал золотой стандарт электронной коммерции, а буквально снаряжал космические корабли.

Однако я действительно ухватила видение «космически» смелых проектов, только попав в Google. Это случилось, когда я стала раз в неделю приходить в команду Google X и наблюдать, как они изобретают технологии, способные изменить будущее.

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Google X (сегодня переименованное просто в X) — здание, которое несколько десятков лет назад было торговым центром. Вместо того чтобы перестроить его в офис с фирменными яркими и стильными интерьерами, как во всех остальных филиалах Google по всему миру, Сергей Брин поручил дизайнерам оставить это пространство голым, но эффектным.

Здесь мало стен, в основном можно увидеть простые бетонные колонны со следами краски из краскопультов и свисающие с потолка электрические провода и оптические кабели. Здесь холодно, но вместе с тем пространство кипит энергией, как самолетный ангар.

Куда ни кинешь взгляд, везде лежат провода, громоздятся макеты, около моделей автомобилей в натуральную величину валяются запчасти, а еще лазеры, камеры, метеозонды и приспособления неизвестного назначения.

В центре — просторный атриум, увитый несколькими лестницами, по которым перемещаются сумасшедшие ученые, как в черно-белой книжке доктора Сьюза Теодор Сьюз Гайсел (1904–1991) — американский детский писатель и мультипликатор, известный как доктор Сьюз. На сегодня доктор Сьюз — самый продаваемый детский писатель на английском языке (для маленьких детей). . Пульсацию энергии можно ощутить в воздухе.

В какой-то момент стратегические сессии для руководителей перенесли из главного кампуса Google в это здание. За решением стояла определенная цель: убедиться, что ключевые лидеры компании попали в чистую обстановку и настроены на инновационное мышление.

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Непосредственные подчиненные топ-менеджеров, в том числе и я, собирались в просторной зоне рядом с конференц-залом за высокими столами, которые мы использовали как конторки.

Мы постоянно кружили по этому помещению, как шумный рой пчел, обменивались идеями, общались, планировали и совместно над чем-нибудь работали.

Смена обстановки оказалась настолько продуктивной, что мы стали проводить в этом здании ежеквартальное заседание совета директоров. Так мы старались подстегнуть инновационное мышление, сохранить творческий и прорывной подход к работе.

Я попала в окружение людей, которые приветствовали и искали возможности такого «прорыва» в IT-индустрии. Глядя на них, я поняла, как они выдерживают каждодневное состояние неопределенности, связанное с попытками создать нечто, чего прежде никогда не существовало.

И еще я поняла неизбежность постоянных неудач, которые помогают им просчитать следующие шаги.

Формула, которая помогла Х изобрести изменившие мир технологии (например, беспилотные автомобили), срабатывает и в жизни отдельного человека и его карьерных устремлений. Малкольм Икс Малкольм Икс (1925–1965) — афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права темнокожих. Был назван одним из наиболее влиятельных афроамериканцев в истории. однажды сказал:

«Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня».

Хотя он говорил конкретно о движении за гражданские права в США в 1962 году, принцип можно применять гораздо шире. Если мы хотим, чтобы в будущем нас ждали исключительные возможности, мы должны действовать уже сейчас, вместо того чтобы идти легким путем.

Я рано поняла, что не могу пассивно дожидаться шанса воплотить мечты. Я должна была повысить квалификацию, чтобы соответствовать кругу руководителей, в котором хотела оказаться в будущем. Для этого следовало набираться опыта. А неизбежный аспект подобного роста — неудачи.

За двадцать лет работы в Amazon и Google я выделила три ключевых элемента, из которых строятся будущие возможности «космически» амбициозных проектов:

Быть всегда готовым учиться новому;

Искать то, что приводит в некомфортное волнение;

Делать крупные ставки как можно раньше.

Самая надежная гарантия будущего успеха — желание учиться, экспериментировать, терпеть неудачи и все повторять до тех пор, пока вы не начнете уверенно выдавать ожидаемый результат.

Сложная задача овладеть новыми навыками — уже сама по себе большая награда, и, выполнив ее, вы сделаете шаг к будущим прорывам.

Моя философия всегда была одинаковой: работа должна приносить мне столько же, сколько я ей отдаю. И я намеренно поставила планку настолько высоко! То, что я отдаю (время, силы и готовность идти на риски), должно быть вознаграждено знаниями, навыками, развитием и растущей компетентностью.

Секрет в том, что я должна взять на себя ответственность и потребовать этого взаимообмена. Он не происходит непроизвольно или пассивно. Только от меня зависит, чему я хочу научиться и кем хочу стать, и только я должна искать эти возможности. «...»

Превращаем знания в действия

В начале карьеры я в одиночестве выполняла домашнюю работу, которую сама себе назначала, и этого было недостаточно. Мне требовалось активнее задействовать полученные знания.

Могу сказать, что в Amazon я в основном росла за счет участия в проектах, не связанных с моими должностными обязанностями. Например, я помогала координировать логистику Джеффа, когда он вместе с Пэрис Хилтон принимал участие в запуске ювелирного магазина Amazon.

Тогда она находилась на пике славы и только что выпустила свою линейку украшений. Еще я засветилась при запуске страницы спортивных товаров Amazon.

Масштабное медиасобытие проходило в здании Центрального вокзала Нью-Йорка при участии звезды большого тенниса Анны Курниковой, которая недавно начала рекламу спортивных бюстгальтеров под слоганом: «Они не будут прыгать, как теннисные мячи».

Никто уже не вспомнит мой вклад в эти мероприятия: я вызывалась выполнять самые неприметные задачи.

Но для меня было важно получить опыт организации таких мероприятий, научиться координировать межведомственные проекты, понять рабочие процессы, позволяющие начать мировую экспансию, и найти связь между работой в офисе CEO и услугами, которые мы предоставляем покупателям.

Эта взаимозависимость помогла мне — младшему сотруднику и новому члену команды — осознанно включиться в происходящее. Да, иногда мне приходилось работать по восемнадцать часов и попадать в ужасные стрессовые ситуации, но полученные знания стоили усилий.

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Если бы я пассивно оставалась в рамках своей должности, то упустила бы множество возможностей, которые выпадают раз в жизни.

Я решила привнести в работу преимущество риска. Этот подход я использовала в Google и вывела свою роль далеко за рамки должностных обязанностей. Благодаря этому я делала вклад в запуски глобальных продуктов, чего в любом другом случае мне бы никто не доверил.

Пришлось отбросить страх, что мои идеи сначала встретят озадаченным молчанием, а это случалось часто. Стало ясно: только я могу показать коллегам, что они должны обо мне думать, особенно в начале карьеры.

Это отнимает много времени и требует систематических усилий, и это трудно: невозможно быть систематически храбрым. Но со временем, когда команда заметила, что я постоянно делаю ценные замечания, мое мнение стали учитывать и даже специально спрашивать. Самым сложным для меня оказалось решиться выйти на эту долгую дорогу.

Я всегда хотела, чтобы люди видели во мне эксперта и творческого, бесстрашного, находчивого лидера, даже когда я была единственным младшим сотрудником на весь кабинет.

Но со временем я открыла важную истину: если ты все время оказываешься самым умным на собрании, то ты попал в неправильное окружение!

У тебя здесь нет возможности для роста! Потребуется храбрость, чтобы встать и пересесть за другой стол для совещаний.

Я научилась всегда говорить «да» инновациям, особенно если они создавали для меня сильный дискомфорт, и хвататься за предложения, которые помогали мне расширить границы возможностей.

Я бывала на собраниях со всевозможными мировыми экспертами, в том числе лауреатами Нобелевской премии — учеными, главами государств и знаменитостями.

На протяжении десяти лет работы с Эриком я все время поражалась его умению систематически демонстрировать ненасытную любознательность, уважение и скромность в каждом разговоре. Я решила поступать точно так же, чтобы полностью раскрыть свойпотенциал.

У Эрика на рабочем столе в Google была табличка с надписью: «Если есть малейший шанс, говори “да”», и он всецело придерживался этого правила. Эта мантра не принуждает человека работать до изнеможения. Она ставит ценность нового знания превыше всего, в том числе зоны комфорта.

Эрик был готов отправиться куда угодно, попробовать что угодно и поговорить с кем угодно ради новых перспектив. Он не позволял потенциальному дискомфорту или смущению становиться переменными в уравнении принятия решений. Я рассудила, что его девиз дает мне право поступать так же.

Эрик всегда искал возможность научиться новому и повысить уровень, старался пробовать то, чего никогда не делал, и неугомонно стремился к новым приключениям. Но так как он завел эту привычку много лет назад, было сложно найти занятие, которое для Эрика оказалось бы новым.

Например, до того как стать СЕО Google, он понял, что в роли руководителя будет буквально жить в самолете. А раз так, нужно освоить самую крутую часть этого процесса — пилотирование.

Он прошел летную подготовку и стал сертифицированным пилотом. Теперь, когда ему необходимо полететь куда-то по работе, он почти всегда сам управляет частным самолетом (как минимум на взлете и посадке), чтобы не терять навык.

Я всегда поражалась, когда после тяжелых переговоров мы ехали в аэропорт, поднимались на борт, и он поворачивал налево, в кабину пилота, чтобы увезти нас в другую страну. А я поворачивала направо и готовилась к встрече, которая должна была состояться по прилете.

Посреди полета Эрик возвращался в салон, чтобы просмотреть со мной документы, а потом снова садился в кресло пилота и осуществлял посадку.

Но со временем пилотирования реактивных самолетов Эрику стало недостаточно, и он загорелся новой интересной задачей — научиться летать на вертолете. Здесь я уже не смогла молчать, учитывая мой чудовищный опыт с Джеффом!

Я сказала, что уволюсь, если он начнет летать на вертолетах, но он быстро разоблачил мой блеф и все равно пошел учиться. Когда он проходил подготовку или сдавал очередной сертификационный экзамен, я весь день проводила на нервах.

Я думаю, на подлокотниках заднего сиденья его частного вертолета до сих пор видны следы моих ногтей, оставшиеся от первого совместного полета. А ведь он повез меня из Манхэттена в аэропорт Тетерборо и дорога заняла всего семь минут.

Фото на обложке: Shutterstock / Rido