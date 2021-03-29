Коллекционеры воспоминаний и цифровые кочевники: Travel-тренды, которые появятся после пандемии

Турбизнес с нетерпением ждет завершения пандемии. Потребители слишком долго оставались дома, и снятие ограничений неизбежно приведет к туристическому буму. Платформа Pinterest подтверждает рост интереса к контенту, связанному с путешествиями. Вот какие инсайты стоит использовать в маркетинговых кампаниях этой тематики.

Количество запросов по теме «туризм» выросло на 60% к прошлому году. И этот интерес, сдерживаемый в последний год, уже привел к увеличению количества бронирований.

Аудитория Travel-контента выросла на 40% к 2019 году, причем количество поисков по сельскому туризму выросло на 80%.

Это открывает новые возможности для отрасли, которая ждет восстановления после пандемии.

В своем исследовании Pinterest выделил восемь персон потребителя.

Сельский путешественник. Его привлекает большое очарование маленьких городов. Ищет места, которые не так популярны у туристов.

Его привлекает большое очарование маленьких городов. Ищет места, которые не так популярны у туристов. Цифровой кочевник. Использует Pinterest как источник вдохновения для работы и отдыха.

Использует Pinterest как источник вдохновения для работы и отдыха. Коллекционер воспоминаний. Планирует в Pinterest памятные впечатления.

Планирует в Pinterest памятные впечатления. Тот, кто хочет успеть все. У него большие планы. В Pinterest он готовит список мест для посещения.

У него большие планы. В Pinterest он готовит список мест для посещения. Заядлый турист. Ищет новые маршруты и нехоженые тропы.

Ищет новые маршруты и нехоженые тропы. Путешественник-гурман. Изучает Pinterest, чтобы есть как местные жители.

Изучает Pinterest, чтобы есть как местные жители. Любитель культуры. Мечтает и открывает для себя новое.

Мечтает и открывает для себя новое. Турист выходного дня. Ищет лучшие пейзажи на Pinterest.

В компании считают, что после пандемии появятся новые типы путешественников. Знание этих персон, их потребностей и желаний поможет эффективно строить маркетинговую стратегию в услових новой реальности.

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