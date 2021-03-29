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Истории

Коллекционеры воспоминаний и цифровые кочевники: Travel-тренды, которые появятся после пандемии

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Турбизнес с нетерпением ждет завершения пандемии. Потребители слишком долго оставались дома, и снятие ограничений неизбежно приведет к туристическому буму. Платформа Pinterest подтверждает рост интереса к контенту, связанному с путешествиями. Вот какие инсайты стоит использовать в маркетинговых кампаниях этой тематики.

Коллекционеры воспоминаний и цифровые кочевники: Travel-тренды, которые появятся после пандемии

Количество запросов по теме «туризм» выросло на 60% к прошлому году. И этот интерес, сдерживаемый в последний год, уже привел к увеличению количества бронирований.

Аудитория Travel-контента выросла на 40% к 2019 году, причем количество поисков по сельскому туризму выросло на 80%.

Это открывает новые возможности для отрасли, которая ждет восстановления после пандемии.

В своем исследовании Pinterest выделил восемь персон потребителя.

  • Сельский путешественник. Его привлекает большое очарование маленьких городов. Ищет места, которые не так популярны у туристов.
  • Цифровой кочевник. Использует Pinterest как источник вдохновения для работы и отдыха.
  • Коллекционер воспоминаний. Планирует в Pinterest памятные впечатления.
  • Тот, кто хочет успеть все. У него большие планы. В Pinterest он готовит список мест для посещения.
  • Заядлый турист. Ищет новые маршруты и нехоженые тропы.
  • Путешественник-гурман. Изучает Pinterest, чтобы есть как местные жители.
  • Любитель культуры. Мечтает и открывает для себя новое.
  • Турист выходного дня. Ищет лучшие пейзажи на Pinterest.

В компании считают, что после пандемии появятся новые типы путешественников. Знание этих персон, их потребностей и желаний поможет эффективно строить маркетинговую стратегию в услових новой реальности.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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