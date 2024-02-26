Питер Тиль платит $100 тысяч студентам, которые бросят колледж и запустят бизнес. Желающих все больше

Почему программа не подойдет «гению-одиночке» и что о ней думают стипендиаты — читайте в материале.

С 2010 года предприниматель Питер Тиль, один из первых инвесторов Facebook* и основатель PayPal Holdings, предлагает студентам $100 тысяч за то, чтобы они прервали учебу и основали компании или некоммерческие организации. У программы 271 стипендиат, в том числе Виталик Бутерин, Лора Деминг и Остин Рассел.

Запуск стипендии Питера Тиля сразу же вызвал резкую критику. Некоторые обвиняли инвестора в лицемерии — сам он получил степени по философии и юриспруденции в Стэнфорде. Другие говорили, что неправильно отговаривать молодых людей от получения образования. Бывший президент Гарвардского университета Лоуренс Саммерс назвал это «самым неправильным проявлением филантропии в этом десятилетии».

В ближайшие несколько недель программа Тиля объявит о 20 новых стипендиатах, выбранных из пула кандидатов, которых стало больше, чем когда-либо. По словам руководителей программы, победители планируют запустить компании в таких горячих областях, как искусственный интеллект и криптовалюты.

Первые стипендиаты были выбраны в 2011 году, а в общей сложности поддержку получил 271 человек. Организаторы программы признаются, что видят и успешные, и неудачные примеры. Попутно они выявляют общие признаки талантливых людей, которые помогают им лучше делать выбор в будущем.

Одни из наиболее успешных стипендиатов — Виталик Бутерин, соучредитель блокчейн-сети Ethereum; Лора Деминг, ключевая фигура в венчурном инвестировании в старение и долголетие; Остин Рассел, который руководит компанией по технологиям автономного вождения Luminar Technologies; и Пол Гу, соучредитель сервиса потребительского кредитования Upstart.

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Тиль — ярый либертарианец, который был активным сторонником Дональда Трампа в 2016 году. Он запустил программу, потому что был разочарован ведущими колледжами и убежден, что они не подходят многим молодым людям.

Его цель, по крайней мере частично, состояла в том, чтобы изменить распространенное мнение о том, что колледж необходим всем, а лучшие университеты должны пользоваться престижем и почитанием.

С тех пор общественное мнение сместилось в сторону его точки зрения. Все больше американцев переосмысливают ценность высшего образования. В то же время элитные университеты Америки критикуют за их реакцию на всплеск антисемитизма и поддержку двойных стандартов в отношении свободы слова.

И инвесторы стали более охотно поддерживать стартапы, созданные молодыми людьми без высшего образования.

Программа Тиля никогда не задумывалась как бессрочная. На самом деле, недавно он подумывал о том, чтобы закрыть ее, отчасти потому, что она уже не столь революционна или необходима, как когда-то казалось.

«Дискуссия изменилась. Это порождает вопросы о том, должна ли стипендиальная программа быть закрыта», — говорит Тиль, миллиардер, основатель и президент Palantir Technologies, который большую часть времени живет в Лос-Анджелесе, где базируется стипендия.

Однако в конечном счете, говорит предприниматель, он решил «удвоить усилия» и активнее объяснять, почему больше молодых людей должен запускать свой бизнес, минуя колледж. По его словам, лишь немногие из появившихся в последнее время критиков университетов призывают студентов бросить учебу или отказаться от нее.

«Даже консервативные политики, как правило, не хотят высказываться, потому что они хотят, чтобы их дети ходили в эти школы», — говорит он.

Еще одна причина сохранить программу состоит в том, что, считает Тиль, ситуация в кампусах лишь ухудшается.

«За последние три-четыре года здесь еще больше распространилась woke-культура и меритократия», считает он, а студенческий долг остается серьезной проблемой.

Те, кто пытается изменить университеты США, не должны тратить свое время впустую, утверждает он.

«Невероятно трудно реформировать глубоко коррумпированные институты изнутри…Я не думаю, что такие школы, как Стэнфорд или Гарвард, исчезнут или по-настоящему изменятся. Мы считаем, что для этого все еще нужно действовать снаружи — вытаскивать людей» из образовательных учреждений, поощряя их либо бросить учебу, либо отказаться от поступления в колледж.

Тиль и руководители фонда признают, что на этом пути они извлекли болезненные уроки. Например, некоторые кандидаты преследовали амбициозные идеи, которые оказались нереалистичными.

«Добыча полезных ископаемых на астероидах отлично подходит для пресс-релизов, но, возможно, нам следовало отложить этот проект на более раннем этапе», — говорит он.

Другие же лучше справлялись с подачей заявлений на стипендию, чем с запуском бизнеса.

«Некоторые рассказывали хорошие истории о том, как быть предпринимателями, что в некоторой степени коррелирует с предпринимательством, но не очень сильно, — рассуждает Тиль. — Люди бросают учебу потому, что это красивая история, или у них на самом деле есть чем заняться в плане предпринимательства? Мы хотим, чтобы люди действительно что-то делали, а не говорили об этом».

Они также обнаружили, что гении-одиночки с блестящими идеями обычно не относятся к тому типу людей, которые могут создавать организации.

«Это командный вид спорта, и чтобы запустить и развить бизнес, нельзя быть просто безумным гением, вы должны обладать некоторыми социальными навыками и эмоциональным интеллектом», — говорит Майкл Гибсон, один из первых руководителей организации, который является соучредителем венчурного фонда, инвестирующего в основном в тех, у кого нет высшего образования.

При этом Тиль не пытается создать альтернативу системе образования, что, по признанию представителей программы, затрудняло развитие талантов в рамках проекта.

«Мы не верим, что системы образования работают, но это не значит, что у нас есть лучший способ обучения, поэтому мы сосредоточились на том, чтобы выявить таланты и дать им возможность самостоятельно развиться», — говорит Тиль.

Стипендиаты говорят, что программа в целом не дает ничего кроме финансирования, а возможность пообщаться с Тилем ограничена. Впрочем, доступ к сети бывших стипендиатов программы может быть полезен.

«Знакомство с другими участниками вдохновляет мыслить шире», — говорит Боян Слат, стипендиат 2016 года и исполнительный директор Ocean Cleanup, нидерландской некоммерческой организации, разрабатывающей технологии удаления пластика из океанов. По его словам, ему удалось пообщаться с Тилем «три или четыре раза».

В результате Тиль и другие сотрудники пришли к выводу, что они не могут выдавать более 20 стипендий.

«Если расширить программу, у вас будет гораздо больше людей, которые не совсем готовы, тогда вам нужно быть очень уверенным в том, что вы сможете их развить» — объясняет Тиль.

И команда фонда признается, что не умеет это делать.

Некоторые стипендиаты считают, что программа подходит не всем.

«Колледж — серьезная инвестиция в плане времени, но для многих это правильный путь. Обществу нужны подготовленные инженеры и ученые, не стоит превращать брошенное образование в знак престижа — вам не нужны 150 моих копий», — говорит Слат.

Около четверти стипендиатов Тиля в конечном итоге вернулись в колледж, чтобы получить ученую степень, что говорит о том, что даже те, кто бросил учебу, видят непреходящую ценность высшего образования.

Впрочем, предприниматель говорит, что они «получили гораздо больше, вернувшись» после запуска своего бизнеса.

«Остальным 75% не требовалось высшее образование», — говорит он.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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