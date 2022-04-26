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Истории

Почему Twitter не сможет отказаться от рекламы

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Глава Tesla и SpaceX договорился о покупке Twitter за $43 млрд. Илон Маск уже рассказал, что хочет обеспечить на площадке свободу слова и приватность, а также уменьшить ее зависимость от рекламы. Более пристальный взгляд на финансовые показатели Twitter показывает: отказаться от рекламы будет непросто, и этот шаг может ухудшить ситуацию для бизнеса.

Почему Twitter не сможет отказаться от рекламы

Сейчас подавляющую часть дохода Twitter получает за счет рекламы. Также он зарабатывает на сделках по лицензированию данных и прямых подписках потребителей. В 4 квартале 2021 года на рекламу приходилось примерно 90% общего дохода компании.

Twitter не раскрывает доход от нового сервиса подписки Twitter Blue, но признает, что пока это не столь существенная сумма. В обращении к акционерам по итогам 4 квартала 2021 года говорится: «Несмотря на то, что сегодня доля выручки в процентах от выручки очень мала, мы считаем, что Twitter Blue и другие доходы, связанные с подпиской, в перспективе представляют значительные возможности для Twitter».

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Сторонние данные также свидетельствуют о том, что Twitter Blue далеко не пользовался успехом.

Согласно оценкам аналитической компании Sensor Tower, на сегодняшний день Twitter заработал в общей сложности $2,5 млн с помощью покупок в приложениях iOS по всему миру. Эта сумма включает как плату за Twitter Blue, так и доход с функции Super Followers, которая позволяет пользователям поддерживать любимых авторов.

Стоит отметить, что общая сумма доходов Twitter Blue, вероятно, выше, поскольку подписку можно оформить и через интернет, а также в приложении для Android.

Одна из причин таких невзрачных результатов заключается в том, что ценностное предложение Twitter Blue немного туманно. Тарифный план стоимостью в $3 в месяц предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям и статьям без рекламы с ряда сторонних веб-сайтов, но не удаляет рекламу из их каналов Twitter.

В серии недавних публикаций, которые Маск уже успел удалить, он рассказал, что хочет обновить программу подписки компании: снизить тариф до $2 в месяц, дать синюю галочку каждому, кто оплатил подписку, и удалить рекламу из каналов.

«Возможность корпораций диктовать политику значительно возрастает, если для выживания Twitter нужны рекламные деньги», — написал Маск.

Проблема в том, что этот план означает снижение дохода в пересчете на одного пользователя. Компания не раскрывает средний доход на одного абонента (ARPU) в своих квартальных результатах, но можно рассчитать, что средний доход от рекламы для каждого из 217 млн монетизируемых ежедневных активных пользователей компании составил около $6,50 в 4 квартале 2021 года, то есть $2,17 в месяц.

Вероятно, платить будут наиболее лояльные пользователи. Доходы от рекламы сильно различаются в зависимости от местоположения: в последнем квартале Twitter получил 56% доходов от рекламы в США, несмотря на тот факт, что в США проживает всего 17,5% его ежедневных активных пользователей. В абсолютных цифрах пользователи Twitter в США приносили компании около $6,90 дохода от рекламы в месяц.

Число людей, готовых отдать $7 или более в месяц за Twitter, может быть намного меньше, чем число тех, кто может платить $2 в месяц.

Однако есть и другие проблемы. Если Маску каким-то образом удастся убедить значительную часть опытных пользователей Twitter оформить платную подписку, он также лишит рекламодателей возможности ориентироваться на наиболее ценную аудиторию сервиса, что потенциально приведет к снижению расценок за рекламу на всей платформе.

Оборотной стороной всего этого является то, что у Twitter может не быть выбора, поскольку Маск планирует снова сделать социальную сеть «цифровой городскй площадью», где будет царить свобода слова.

В 2020 году несколько крупных международных рекламодателей прекратили покупать рекламу в Instagram*, Facebook* и Twitter из-за их роли в распространении ненависти и дезинформации.

Twitter отреагировал на это, расширив правила в отношении разжигания ненависти. В два раза выросло число аккаунтов, попавших под какие-либо ограничения. Если компания откажется от какой-либо из этих мер, она станет намного менее привлекательной для рекламодателей.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: mundissima / Shutterstock

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