От писем в Apple до кросс-промо: что делать, чтобы о вашем подкасте узнали не только друзья

В рамках онлайн-фестиваля «Слыш» на него ответил сооснователь подкаст-студии Brainstorm.fm Костя Колосков. Мы сделали для вас небольшой конспект, а полную версию можно посмотреть тут .

Как продвигать свой проект? Это, пожалуй, один из главных вопросов, которым задаются начинающие подкастеры.

Коротко о главном

Продвижение — это полноценная работа. Такая же, как звукорежиссура и создание подкаста. Волшебной пилюли, к сожалению, не существует.

Такая же, как звукорежиссура и создание подкаста. Волшебной пилюли, к сожалению, не существует. Продвижение начинается ещё до запуска подкаста. Это не столько настройка таргетированной рекламы, сколько определённый подход к созданию подкаста.

Это не столько настройка таргетированной рекламы, сколько определённый подход к созданию подкаста. Подкаст — это мини-медиа. И, как и в любых медиа, с ним работают классические механизмы продвижения. Просто масштаб чуть меньше и он будет адаптирован под аудиоформат.

Просто масштаб чуть меньше и он будет адаптирован под аудиоформат. Не нужно стыдиться рассказывать о себе и своих проектах. Это очень важно — и то, что вы запускаете подкаст, уже помогает всей индустрии развиваться. Не стесняйтесь, говорите о себе и делитесь тем, что вы делаете.





LightField Studios / Shutterstock



О чём надо подумать в самом начале

Концепция

Например, у нас подкаст про капусту. Мы посмотрим и увидим, что в мире уже существуют 10 подкастов про капусту — и все они похожи. Есть парочка крупных, все остальные — крепкие середнячки.

Чтобы на фоне эти подкастов выделиться, нужно придумать свой уникальный взгляд на капусту.

Уникальность — это сочетание нескольких факторов:

вашей экспертности,

вашего любопытства,

качества того, как вы подходите к этому подкасту.

Поэтому на изначальном этапе задумайтесь, как правильно сформулировать то, о чём вы хотите вещать в своём подкасте.



Название

Оно должно быть простым.

Например, «180 градусов» — хорошее название для подкаста про перемены, потому что оно показывает, о чём в нём будут говорить. Но его очень тяжело произносить на подводке.

А «ПитчДичь» — это достаточно ёмкое, громкое, хорошо произносимое и легко запоминающееся название.



Обложка

Посмотрите на подкасты на ту тему, на которую вы хотите говорить, — на те обложки, которые уже существуют. Если они плюс-минус похожи друг на друга, вам нужно выделиться на их фоне, поэтому придумайте что-нибудь экстраординарное и необычное.

Продолжаем историю про капусту: если все обложки имеют зеленоватый оттенок — сделайте синюю.



Описание

Когда потенциальный слушатель вашего подкаста увидел обложку, она ему понравилась и он на неё кликнул, дальше он знакомится с описанием вашего подкаста. И там нужно чётко и ёмко дать ему понять, какую ценность он получит от того, что прослушает ваши выпуски.

Это во многом похоже на питчинг.



Почему всё это важно

Если за три минуты вы не смогли правильно сформулировать ценность вашего подкаста для слушателя (если мы говорим про интро выпуска) или потенциального слушателя — возможно, вы его потеряли.

Люди готовы делиться классным контентом, но нужно помочь им в этом. Нужно им объяснить, почему им стоит поделиться тем, что делаете вы.

Если у вас есть прикольная и необычная идея подкаста, то медиа, скорее всего, будут готовы взять его к себе в подборки — и вам даже ничего для этого делать не придётся.





Rawpixel.com / Shutterstock



Что нужно знать про хостинг

Это хранилище ваших выпусков.

Он генерирует RSS-ссылку, по которой подкаст-плеер будут выгружать в себя ваши выпуски.

Он обеспечивает сбор всей статистики от тех плееров, к которым он дает доступ.

Что кроме этих функций сейчас предлагают хостинги:

Обычно хостинг даёт вам базовый сайт подкаста, на котором есть обложка, описание и бесконечная лента вниз с выпусками. Если вам не хочется делать отдельный сайт для подкаста, можно сделать такой сайт-заглушку, на который тоже можно вести трафик . Люди могут туда прийти и послушать то, что вы делаете.

. Люди могут туда прийти и послушать то, что вы делаете. Хостинг даёт возможность создать плеер, который удобно вставлять на сайты и в статьи . Это достаточно удобно и позволяет конвертировать читателей в прослушивания.

. Это достаточно удобно и позволяет конвертировать читателей в прослушивания. Хостинг даёт возможность разместить свой подкаст в одной из подкатегорий.

Например, есть плеер Apple Podcasts и там есть категория «Бизнес». Если вы её выбираете, вы начинаете конкурировать со всем многообразием подкастов, которые туда входят. Но если вы выбираете подкатегорию (например, «Карьера», «Предпринимательство», «Маркетинг»), вы немного сужаете тот пул подкастов, с которыми вы начинаете конкурировать.

Это позволяет вам немного себя выделить, позволяет выйти в топ этой подкатегории и упрощает задачу для слушателя, когда он листает свое приложение и выискивает подкасты, которые ему интересны.

NB! Если вы используете бесплатный хостинг Anchor, не забывайте отключать его лого на обложках.



Что нужно знать про плееры

Где лучше размещать подкаст? Простой ответ — везде.

Есть классические варианты:

«Яндекс.Музыка» (площадка активно продвигает подкасты — это одно из стратегических направлений);

(площадка активно продвигает подкасты — это одно из стратегических направлений); Apple Podcasts (пока это, пожалуй, самый крупный игрок на рынке плееров и, попадая сюда, вы открываете себе дорогу ко многим другим плеерам, таким как Overcast, Pocket Cast, Castbox и Castro);

(пока это, пожалуй, самый крупный игрок на рынке плееров и, попадая сюда, вы открываете себе дорогу ко многим другим плеерам, таким как Overcast, Pocket Cast, Castbox и Castro); Google Podcasts (туда не обязательно заливать контент самому, потому что площадка парсит директорию Apple Podcasts и вытаскивает ваш подкаст оттуда).

Что касается Spotify, то пока подкастов нет в российской версии приложения.

Вариант «захватим всё»:

YouTube (посмотрите, как это делает студия «Либо/Либо» — на их канале нет видео, но есть анимационные заглушки на выпуски подкастов);

(посмотрите, как это делает студия «Либо/Либо» — на их канале нет видео, но есть анимационные заглушки на выпуски подкастов); «ВКонтакте» (имеет смысл выпускать здесь свой подкаст, если у вас уже есть сообщество);

(имеет смысл выпускать здесь свой подкаст, если у вас уже есть сообщество); «Мегафон Подкасты» (приложение забирает себе практически 90% подкастов из Apple Podcasts по доступным RSS-ссылкам; компания обещает, что будет вкладывать в это направление и будет его развивать);

(приложение забирает себе практически 90% подкастов из Apple Podcasts по доступным RSS-ссылкам; компания обещает, что будет вкладывать в это направление и будет его развивать); Storytel (площадка недавно запустила платформу Storytel Hub, с помощью которой можно загружать свои произведения, и даже обещает определённую монетизацию);

(площадка недавно запустила платформу Storytel Hub, с помощью которой можно загружать свои произведения, и даже обещает определённую монетизацию); «ЛитРес», Bookmate и др.



Как сделать подкаст заметным на площадке

Крупные плееры заинтересованы в том, чтобы продвигать качественный контент, потому что им нужно, чтобы слушатели задерживались в их приложениях.

О том, как зафичерить свой подкаст на разных площадках, написал у себя в Telegram-канале продюсер подкастов «Заварили бизнес» и «Бизнес, роботы, мечты» Артур Белостоцкий.



Так, для продвижения на Apple Podcasts нужно:

Заполнить простую форму (на английском). Сделать картинку по шаблону. Ждать ответа от редакционной команды.

В случае успеха можно войти в категорию «Слушайте новое» или в главную «Подборку» (Featured).



Для продвижения на «Яндекс.Музыке» нужно:

Заполнить форму. Ждать ответа от редакционной команды.

Можно попасть в плейлист, который курируется редакцией, или сделать красивый баннер на сайте.



Как попасть в топы и рейтинги

Топ Apple Podcasts не отражает количество прослушиваний, которые есть у вашего подкаста или его глобальную популярность. В топе может уже не быть подкастов, у которых есть стабильная большая аудитория, но которая растет не взрывными темпами, а постепенно.

Конечно, алгоритмы — это коммерческая тайна компании, но, наблюдая за поведением так называемого «топа», можно сделать вывод, что выстреливают те подкасты, которые переживают рост, пик своей активности. Это большое количество переходов слушателей на ваш подкаст, это отзывы и подписки.

То есть когда вокруг вашего подкаста возникает активность, вы врываетесь в топ.

В связи с этим нужно сделать два вывода:

Планируйте свой запуск и будущие рекламные кампании, чтобы гнать тот трафик, который вам нужен, непосредственно на вашу ссылку, на ваш подкаст. Это позволит вам выйти плюс-минус в топ. Не стесняйтесь продвигать свой подкаст на платформе Apple путём тех алгоритмов, которые описаны выше, потому что так у людей появляется быстрая возможность нажать на ваш подкаст и продвинуть вас в топ.





Primakov / Shutterstock



Что делать, когда ваш подкаст уже в сети

Рассказывайте всем друзьям о своём подкасте. Возможно, это надоест (и вы потеряете друзей), но это даст вам первые прослушивания.

о своём подкасте. Возможно, это надоест (и вы потеряете друзей), но это даст вам первые прослушивания. Просите друзей делиться информацией о том, что вы сделали свой проект, и обязательно собирать с них обратную связь.

о том, что вы сделали свой проект, и обязательно собирать с них обратную связь. Убедитесь, что все ведущие подкаста делятся выпусками в своих социальных сетях.

Так вы подогреваете свою аудиторию, учитесь рассказывать о себе и начинаете формировать сообщество преданных фанатов вашего творчества.





Не забывайте напоминать в каждом выпуске о своих социальных сетях. Это тот пресловутый call to action в начале или в конце подкаста, когда вы говорите: «Друзья, подписывайтесь на мой Telegram-канал». Это позволяет вам собирать ядро аудитории, с которой потом можно взаимодействовать.

Это тот пресловутый call to action в начале или в конце подкаста, когда вы говорите: «Друзья, подписывайтесь на мой Telegram-канал». Это позволяет вам собирать ядро аудитории, с которой потом можно взаимодействовать. Приглашайте гостей и просите их активно делиться выпуском, в котором они поучаствовали. Здесь нужно «поиграть в пиарщика». Таким образом вы пытаетесь достучаться до аудитории этого гостя.

Здесь нужно «поиграть в пиарщика». Таким образом вы пытаетесь достучаться до аудитории этого гостя. Не забывайте писать в подкаст-плееры и рассказывать, почему вы крутые.

Так вы собираете всех фанатов в сообщество, позволяете более широкой аудитории через гостей узнавать про ваш подкаст и готовитесь к кратному росту.





Изучайте все медиа по вашей теме (например, о капусте) и пишите им о вашем подкасте и о том, почему он классный.

(например, о капусте) о вашем подкасте и о том, почему он классный. Пишите во все профильные медиа, которые рассказывают о подкастах .

. Не забывайте общаться со своим сообществом (отвечать на вопросы, просить выкладывать сторис), потому что они становятся амбассадорами вашего подкаста.

Так вы конвертируете интересующихся в заинтересованных (готовых поделиться вашим контентом с другими).





Обменивайтесь тизерами с другими подкастами по теме. Делайте 30-секундные ролики о том, почему ваш подкаст классный, пишите друзьям из других подкастов и ставьте тизеры в самое начало, чтобы рассказывать аудитории друг друга про существование других подкастов по схожей тематике.

Делайте 30-секундные ролики о том, почему ваш подкаст классный, пишите друзьям из других подкастов и ставьте тизеры в самое начало, чтобы рассказывать аудитории друг друга про существование других подкастов по схожей тематике. Ходите в гости в другие подкасты и дружите с подкастерами.

Решайтесь на необычные интеграции и коллаборации.

Нетворкинг — наше всё. Помните об этом.



Как поделиться ссылкой на свой подкаст

Есть сервис we.fo — это такая «умная» ссылка, которая работает только с западными плеерами (то есть там нет «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте»). Вы можете найти свой подкаст на этом сайте, и когда слушатель будет нажимать на ссылку, он будет автоматически попадать в тот плеер, который у него установлен (например, на ваш подкаст в Apple Podcasts).

И есть такие сервисы, как band.link, linktr.ee, shorby.com, которые позволяют вам самому собирать все те ссылки, которые вам нужны, в одном окне. Это платные сервисы, но они позволяют вести слушателей туда, куда нужно.



Аудиофрагменты

Чтобы поделиться в соцсетях (например, в Instagram) фрагментом вашего подкаста и добавить визуал, можно использовать приложение headliner.app или любой видеоредактор. Это тоже поможет вам продвигать ваш подкаст.



Неклассические механизмы продвижения

Не бойтесь экспериментировать. Можно, к примеру:

создать полноценный отдельный проект — например, аудиоспектакль, — и попиарить свой подкаст через него (и заодно попробовать себя в чем-то новом);

добавить информацию о том, что вы создатель подкаста, в свою биографию в рабочей email-рассылке (например, если вы готовитесь выступить где-то с лекцией);

собрать целую онлайн-конференцию под эгидой подкаста — на его тему и не только.

Кстати, это всё реальные кейсы, которые оказались успешными.

А если вдруг вы пока сомневаетесь, стоит ли вам вообще запускать свой подкаст, прочитайте вот этот текст.

Фото на обложке: Boiarkina Marina / Shutterstock