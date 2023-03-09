Американский стартап разработал автономную капсулу, в которой можно жить прямо над водой

Одно из возможных решений придумал американский стартап Ocean Builders. Его цель — построить районы из автономных капсул, «парящих» над океаном. Они оснащены системами рециркуляции воды и солнечными батареями, а также разработаны так, чтобы способствовать росту кораллов и экологичному проживанию.

Глобальное потепление привело к беспрецедентному уровню таяния ледников за последние десятилетия. По прогнозам, к 2050 году уровень моря вокруг США поднимется на 30 см, что представляет серьезную проблему для многих крупных городов.

«Всем нравится находиться рядом с водой, и мы разработали совершенно новую технологию, которая превращает воду в недвижимость», — рассказывает Грант Ромундт, основатель Ocean Builders.

Фото в тексте: Ocean Builders

Белые сферические капсулы закреплены на стальной опоре, которая возвышается над водой. Их можно построить как рядом с сушей, так и далеко в море. Проект получил название SeaPods.

Конструкция удерживается на месте с помощью огромных бетонных блоков, установленных на морском дне. В центральной опоре расположена винтовая лестница — по ней можно спуститься к воде и причалить лодку.

Фото в тексте: Ocean Builders

Стоимость капсул варьируется от $295 тыс. до $1,5 млн. Они оснащены, среди прочего, посадочными площадками для дронов, панорамными окнами, системами рециркуляции воды и солнечными батареями.

Но самое главное в них, как считает Ромундт, — это автономность. «Все технологии, которые мы разрабатываем, направлены на то, чтобы сделать их экологичными», — говорит он.

Фото в тексте: Ocean Builders

Капсулы можно установить по отдельности или соединить с другими с помощью плавучих сооружений. Каждая из них включает опреснительную машину и собирает дождевую воду.

А как же канализация? «Установка для сжигания отходов превращает твердые вещества в пепел. Затем отработанное тепло используется для нагрева воды в доме», — рассказывает Ромундт. Сточные воды, по его словам, очищаются настолько, что их можно даже пить. Но тем не менее они отправляются обратно в бачок унитаза и таким образом непрерывно перерабатываются.

Фото в тексте: Ocean Builders

Проект SeaPods уникален, но плавучие дома — не новое изобретение. Например, компания WaterStudio.NL, основанная голландским архитектором Коэном Олтуисом, спроектировала уже более 300 таких домов, офисов, школ и медицинских центров по всему миру.

Олтуис участвовал в разработке SeaPods и считает, что плавучие города — следующий шаг в развитии технологии. По его словам, задачи архитекторов изменились: теперь нужно не просто создавать красивые формы, а выступать в качестве «доктора для городов и использовать воду как лекарство».

«Эти плавучие фундаменты не разрушают подводный мир. Если построить плавучий район и через 200 лет разобрать его, застройка не оставит следов, — говорит Олтуис. — Это как арендовать пространство у природы».

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Фото на обложке: Ocean Builders