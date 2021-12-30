Как изменились привычки потребителей в связи с пандемией

Это уже восьмой выпуск проекта, который стартовал в апреле 2020 на фоне распространения COVID-19. «Смысл был в том, чтобы отследить фундаментальные сдвиги», — говорит Кристина Роджерс, руководитель глобального потребительского направления консалтинговой компании.

Опрос «Потребительский индекс будущего» (Future Consumer Index) Ernst & Young продемонстрировал, что из-за пандемии люди начали пересматривать свои приоритеты по части потребления. Многие теперь считают, что лучше покупать меньше высококачественных товаров, которые могут прослужить дольше.

В ходе опроса, проведенного среди тысяч потребителей по всему миру, почти половина респондентов заявили, что за время пандемии осознали, что у них слишком много одежды. Это заставило их подходить к покупкам более осознанно:

около 44% сообщили, что во время шопинга — не только одежды — бренды теперь играют меньшую роль;

53% считают, что теперь они скорее отремонтируют вещь, чем купят новую.

И хотя около половины респондентов совершают покупки по финансовым соображениям, почти треть из них отметили, что ими движет экологичность — тенденция, которая, вероятно, сохранится и после пандемии.

Многие их тех, кто работает дома, осознают, что у них и так слишком много вещей. «Наблюдается тенденция к тому, чтобы быть более внимательным к покупкам», — говорит Роджерс. Хотя вереницы кораблей с новыми товарами в портах свидетельствуют о том, что реальные привычки людей отличаются от того, что они говорят в опросе или что ситуация реально изменилась.

Меньше респондентов — всего 27% — теперь согласны с утверждением, что покупают больше вещей, потому что это делает их счастливыми. А 85% утверждают, что в процессе шопинга хотят учитывать экологическую безопасность.

«Зачастую между намерениями и действиями потребителей существует большой разрыв, поэтому мы не знаем, каков будет реальный результат, — объясняет Роджерс. — Но сейчас мы видим, что потребители готовы изменить поведение в сторону более взвешенных решений на благо общества. И на деле спрос растет на те бренды и компании, которые берут на себя определенную ответственность за то, чтобы придерживаться позитивных изменений».

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Вероятно, бренды захотят иначе взглянуть на свою продукцию.

«В дополнение к шагам, которые компании, возможно, уже предпринимают для решения задач ESG, компаниям необходимо обратить внимание на эти данные и продолжать отслеживать, какие сегменты потребителей заинтересованы в устойчивом развитии и соблюдении прав работников, в качестве критерия покупки, а также их готовность платить больше за те товары, которые были произведены в соответствующих условиях», — говорит Роджерс.

«По мере роста этих потребительских сегментов и росту стремления к переменам компаниям придется пересмотреть свои методы ведения бизнеса по всей цепочке формирования цены — от поиска поставщиков до производства и создания спроса, — добавляет она. — Быстрая мода, например, работает по модели "купить-использовать-утилизировать", которая не соответствует тенденциям.

Если эти компании не собираются выживать за счет больших объемов и стремительного оборота, сегмент быстрой моды должен рассмотреть сочетание более качественных и дорогих товаров, бизнес-модели подписки, круговой перепродажи и т.д.».

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