Фильтрация по интересам и уточнение совпадений: как конкуренты Tinder избегают его проблем

Другие приложения для дейтинга стремятся повторить успех Tinder и во многом копируют его. Однако ему не хватает некоторых полезных функций, и конкуренты стараются восполнить эти пробелы. Разберемся, как популярные сервисы делают онлайн-знакомства проще и приятнее.

Прежде чем расширять функционал приложения, стоит изучить аудиторию пользователей Tinder и его аналогов. 62% пользователей — мужчины, 38% — женщины. 76% — городское население, 17% живут в пригороде, а 7% — в сельской местности. 45% профилей Tinder принадлежат лицам в возрасте 25-34 лет, 38% — 16-24 лет, 13% — 35-44 лет, 3% — 45-54 лет, 1% — 55-64 лет. 54% пользователей не находятся в отношениях, 30% — женаты/замужем, 12% — в отношениях, 3% — в разводе.

В прошлом месяце за дополнительные услуги приложений, похожих на Tinder, заплатили 6% обычных интернет-пользователей, 14% пользователей сайтов знакомств, 20% пользователей дейтинговых сервисов и 24% пользователей Tinder.

72% пользователей заходят на сайты знакомств с разных устройств, 54% используют ПК/ноутбук, 58% — мобильные устройства, 35% — планшет.

Дейтинговые стартапы должны знать свою целевую аудиторию. На сегодняшний день Tinder популярен у двух групп пользователей. Первая — те, кто ходит на свидания. У миллениалов свидания вслепую уже стали нормой. Вторая группа — предприниматели, которые осознают этот культурный сдвиг и инвестируют в аналоги Tinder.

Изучим, как популярные сервисы для знакомств работают над уникальностью, решая проблемы Tinder.

OkCupid

OkCupid — американский сайт для знакомств, поиска друзей и общения, который позволяет создавать опросы и анкеты.

Проблема Tinder: важна только внешность. Подбор пары происходит исключительно в случае, если оба пользователя свайпнут друг друга вправо. Сейчас существует множество приложений для коррекции фото, и высока вероятность, что реальность будет отличаться от аватара. После неприятного сюрприза на свидании пользователь может разочароваться в Tinder. Поэтому для подбора пары нужно учитывать не только внешность, но и личные качества и интересы.

Решение OkCupid: как и в Tinder, в сервисе есть функция свайпа, но в профиль можно добавить некоторые факты о себе. Кроме этого, доступны режим инкогнито и фильтрация результатов поиска по хобби и внешности.

Happn

Happn — приложение для дейтинга в режиме реального времени, которое показывает результаты с учетом местоположения телефона. Таким образом, можно найти людей, с которыми пользователь уже пересекался, и определить возможные совпадения.

Проблема Tinder: он показывает совпадения, руководствуясь текущим местонахождением пользователя. Результаты зависят от демографических характеристик. Но даже если пользователи подходят друг другу по возрасту, они могут не сойтись характерами. Все, что они знают друг о друге, — имя собеседника и то, как он/она выглядит. У некоторых могут быть проблемы с доверием, а кому-то будет трудно почувствовать связь с тем, кого подобрало приложение.

Решение Happn: сервис ищет совпадения среди тех, с кем пользователь уже знаком, поэтому шансы встретить свою половину возрастают. Приложение даже может показать, сколько раз вы встречались.

Coffee meets Bagel

Coffee meets Bagel — каждый день пользователь получает одно совпадение (оно называется Bagel — «рогалик») с учетом локации и общих интересов.

Проблема Tinder: результаты поиска основаны только на местонахождении. Возможно, увлечения пользователей не совпадут, и уже на этапе общения они потеряют интерес друг к другу. Сервису не хватает модуля, который бы позволил рассказать о себе, чтобы учитывать эту информацию при поиске — так новые знакомые смогли бы найти темы для разговора.

Решение Coffee meets Bagel: приложение рекомендует не случайного человека, а кого-то, с кем у пользователя есть общие друзья. Если оба лайкнут друг друга, сервис предложит вопросы для разговора, и встретиться офлайн будет проще.

Skout

Skout — приложение и сайт для дейтинга и общения. Это один из первых мобильных сервисов для знакомств, определяющих местоположение пользователя. Для этого используется GPS смартфона.

Проблема Tinder: нельзя узнать, кто просматривал пользователя и добавил его в избранное. Если бы владелец профиля мог видеть, насколько он популярен, то мог бы скорректировать свою страницу, чтобы повысить вероятность мэтча.

Решение Skout: у приложения есть уникальная опция — пользователи могут видеть, кто просматривал профиль и добавил его в избранное.

Bumble

Bumble — приложение для общения и дейтинга с геолокацией, которое облегчает коммуникацию между заинтересованными пользователями. Оно импортирует данные из профиля Facebook: фотографии и основную информацию, в том числе образование и место работы.

Проблема Tinder: женщины часто не отвечают мужчинам, с которыми у них совпали симпатии. По этой причине общение часто прекращается, даже если оба пользователя свайпнули друг друга вправо.

Решение Bumble: когда симпатии совпадают, женщина должна послать первое сообщение в течение 24 часов, или мэтч просто исчезнет. Также приложение позволяет увидеть, кто ищет друга, а не партнера.

Plenty of Fishes

Plenty of Fishes — онлайн-сервис, предлагающий премиум-услуги в рамках расширенной подписки. Пользователи могут посмотреть, кто поставил им лайк, было ли сообщение прочитано и/или удалено.

Проблема Tinder: пользователи не могут писать друг другу, если симпатии не совпали. Чтобы связаться, нужно ждать мэтча, из-за чего в приложении не хватает взаимодействия с другими.

Решение Plenty of Fishes: сервис указывает, кто из пользователей в сети, а кто зарегистрировался недавно. Сообщения можно отправлять без ограничений без ограничений. В приложении есть чат, интернет-звонки и прочие функции.

LOVOO

LOVOO — социальная сеть, которая позволяет знакомиться с людьми со всего мира благодаря публикациям пользователей. В приложении демонстрируются фото, сделанные в определенной местности. Обратную связь можно получить в виде лайков, фолловеров или чата.

Проблема Tinder: приложение не позволяет пользователям общаться до мэтча. Возможность узнать друг друга получше была бы очень полезна.

Решение LOVOO: встроенный в сервис радар показывает, кто из пользователей находится ближе всех. Можно сразу поставить лайк и прислать сообщение или запрос в чате. Кроме того, в отличие от Tinder, у LOVOO можно включить режим невидимости или повысить частоту демонстрации профиля.

Rendevoo

Rendevoo — приложение, которое позволяет спонтанно пригласить нового знакомого выпить где-нибудь в городе.

Проблема Tinder: пользователи могут свайпать влево, вправо и вверх. Если симпатии совпали, они получают возможность переписываться и решать, хотят ли они встретиться. Может пройти много времени, прежде чем свидание состоится.

Решение Rendevoo: как и Tinder, Rendevoo позволяет пригласить кого-нибудь на чашку кофе или чего-нибудь покрепче. Если чувства взаимны, приложение позволяет встретиться в одном из мест из предложенного списка.

Woo

Woo — приложение для онлайн-дейтинга, учитывающее локацию пользователя. Как и в Tinder, в Woo есть «Суперлайк», который облегчает поиск партнера по профессии, интересам, хобби и прочим параметрам.

Проблема Tinder: все, что пользователи знают друг о друге, — внешний вид и имя. Без дополнительной информации перейти на новый уровень общения сложнее.

Решение Woo: перед тем, как ставить профилю лайк, можно прослушать записи с голосом пользователя.

Clover

Clover — мобильное приложение для дейтинга, которое позволяет включать или выключать GPS-локацию и просматривать чужие профили анонимно. Пользователи могут взаимодействовать, не попадая в результаты поиска: отправлять текстовые сообщения, фото и видео, приглашать на свидания и так далее.

Проблема Tinder: все, что могут делать пользователи, — свайпать влево, вправо, вверх и ставить «Суперлайк». Общение доступно только после совпадения симпатий, до этого известно лишь имя потенциального партнера и его/ее фото. Также в приложении нет возможности организовать встречу или свидание.

Решение Clover: пользователи могут назначать свидания и посещать местные мероприятия, встречи и вечеринки. Еще у сервиса есть фильтры для поиска и чаты — все, чтобы найти идеальную пару.

Выводы

Разрабатывая аналог популярного сервиса, помните, кто ваш пользователь. Изучите его ожидания, чтобы понять, что добавить в приложение. Возможные варианты:

чаты;

интересы пользователя;

просмотры профиля;

популярность профиля;

организацию свиданий;

интернет-звонки.

Основная задача при разработке любого приложения — удовлетворить потребности конечного потребителя. До Tinder не было сервиса, который бы позволил искать партнера так же легко и весело, как играть в игру. Он заполнил эту нишу и стал настолько популярен, что с запуска приложения случилось уже более 10 млрд мэтчей.

Но не все довольны тем, как работает сервис: чтобы полностью покорить рынок приложений для знакомств, ему не хватает некоторых функций. Именно это — ваш шанс.

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Фото: TRooTech