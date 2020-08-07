Ответственность, внимание, человечность: три качества хорошего продакт-менеджера

Джастин Люк сразу после колледжа заинтересовался созданием и выпуском технологических продуктов. Он изучал соответствующие статьи, слушал подкасты для владельцев малого бизнеса и следил за их блогами в Twitter, а потом устроился работать в Microsoft Azure. Вот несколько правил, которые он сформулировал для себя за пять лет на должности продакт-менеджера.

Правило №1: Помните об ответственности за результат

Задачи продакт-менеджера могут быть разными, но главное остается неизменным — это ответственность за результат. Выявляйте проблемы продукта, превращайте их в возможности и следите за тем, чтобы каждый сотрудник четко понимал стоящие перед ним задачи. Продакт-менеджер не должен исправлять ошибки за всей командой, но именно он несет ответственность за любое отклонение от графика.

Действия:

Не забывайте о том, что от вас многое зависит. Оттачивайте навыки расстановки приоритетов и делегирования. Если вам не хватает информации для принятия обдуманного решения, сделайте все возможное, чтобы ее получить. Будьте готовы в случае необходимости выполнять даже те задачи, которые не входят в список ваших обязанностей: править документы, подавать запросы на включение кода или организовывать встречи.

Правило № 2: Используйте знания, чтобы увеличить возможности

Даже если вы одновременно занимаетесь несколькими продуктами, старайтесь следить за ключевыми моментами. Изучайте особенности продукта и компании, чтобы принимать грамотные решения и почаще смотрите на ситуацию с точки зрения заказчика: это поможет сфокусироваться на главном.

Хороший руководитель может существенно повысить эффективность сотрудников. Помните о сильных и слабых сторонах вашей команды и не забывайте подбрасывать интересные идеи.

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Действия:

Используйте ваши знания, чтобы выявлять неочевидные возможности. Не забывайте смотреть на проект с разных сторон и защищать интересы клиента. Сообщайте важные данные, о которых могут не знать ваши сотрудники. Самостоятельно изучайте те области, в которых ваша команда пока не сильна. Делайте все от вас зависящее, чтобы добиться отличного результата, но помните, что никто не застрахован от ошибок.

Правило №3: Внимательно относитесь к сотрудникам

Особенности построения коллектива зависят от задач компании. В Microsoft Azure я много работаю с инженерами, потому что моя основная задача — помочь им добиться результата. Для этого я стараюсь максимально четко прописывать требования, при необходимости снимаю с ключевых сотрудников второстепенные задачи и выделяю время на обсуждение их предположений.

Продукт создается людьми, и личные отношения могут сильно влиять на результаты работы. Руководите без давления, уважайте своих сотрудников, прислушивайтесь к их мнению и не забывайте об ответственности.

Не ищите личной славы, будучи лицом продукта, и постарайтесь соблюдать баланс между интересами команды и заказчика.

Действия:

Изучите личные и профессиональные качества каждого члена команды. Это поможет в решении многих сложных задач. Внимательно относитесь к окружающим и создайте людям условия для хорошей работы. Будьте готовы к неожиданностям. Целеустремленность — это хорошее качество, но отсутствие гибкости может серьезно навредить.

Вывод

Для того, чтобы стать хорошим продакт-менеджером, нужно постоянно осваивать новое и не бояться выходить из зоны комфорта, стремиться к отличным результатам и не забывать заботиться о своей команде.

Иногда вы будете делать неправильный выбор, и это нормально, но старайтесь не повторять одну и ту же ошибку дважды. Развивайте продукт, повышайте свой профессиональный уровень и не забывайте наслаждаться процессом.

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