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Истории

3 способа сделать ваш стартап более продуктивным

Истории
Татьяна Петрущенкова
Татьяна Петрущенкова

Редактор «Технологий»

Татьяна Петрущенкова

Мейнард Уэбб, бывший CEO LiveOps и бывший COO eBay, рассказывает, что делать, если у сотрудников вашего стартапа упала производительность. 

3 способа сделать ваш стартап более продуктивным

Я думаю, что мои сотрудники не работают в полную силу. Вижу, что у них низкая производительность. Что делать?

— Основатель стартапа

Дорогой Основатель,

В чем дело? Почему сотрудники не выкладываются на полную? 

Я понимаю, что это расстраивает, особенно если вы отдаете все свои силы, но как лидер вы обязаны сделать все возможное, чтобы найти причину низкой производительности. Определите, с чем у сотрудников возникает проблема. Они не могут сосредоточиться? Им больше не нравится их работа? Что их сдерживает?

Пришло время поговорить с кем-то, кто оказался в тупике. Я вижу, что иногда люди не готовы противостоять этой ситуации и вести честную дискуссию. Это не значит, что вы можете игнорировать их. Скажите им, что вы видите, и спросите, когда они будут готовы решить эту проблему вместе с вами. Ваша задача — вдохновлять людей делать максимум. Если вы не обращаете внимания, когда это не так, вы не помогаете им развиваться.

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Вот мои рекомендации по тому, что можно сделать, чтобы каждый вносил более значимый вклад в общее дело и в результате становился продуктивным и удовлетворенным.

  • Установите ожидания и убедитесь, что все их понимают. Ожидания должны быть высокими, но одновременно агрессивными и достижимыми. (Достижение 80% агрессивных целей — отличный показатель, но если удалось достичь все 100%, вы, вероятно, поставили планку недостаточно высоко.)
  • Помните, что общение имеет ключевое значение. Чётко и ясно объясните, что должен сделать неэффективный член команды, чтобы стать лучше. Создайте культуру, которая позволяет людям просить о помощи рано и часто.
  • Исправляйте ситуацию быстро. Если ситуация не улучшается, иногда необходимы другие действия. Если низкая производительность сохраняется долго, нужно понимать, что к тому времени, когда вы узнаете о ней, ваши звёздные сотрудники уже заметят того, кто не тянет их темп. И будут рассчитывать, что вы решите эту проблему.

Наконец, я хотел бы затронуть более глобальную проблему. Часто, стремясь получить максимальную отдачу от сотрудников, мы допускаем распространенную ошибку: тратим слишком много времени на беспокойство о слабых исполнителях и не уделяем достаточно внимания звездным. Настоящий секрет того, как добиться наибольшего эффекта, заключается в том, чтобы инвестировать в лучших людей и делать их еще лучше.

К сожалению, это случается редко. Вместо этого самые производительные сотрудники считаются настолько хорошими, что их просто оставляют в покое. Мы должны думать об этом по-другому. Если кто-то чрезвычайно хорош, вы должны спросить себя: что я могу сделать, чтобы они стали ещё лучше? Если кто-то является студентом A, нужно понять, что предпринять, чтобы сделать его студентом A+. В конце концов, секрет успеха обычно не в том, чтобы брать студента C и делать его студентом B.

Вместо того, чтобы просто заряжать людей, которые нуждаются в энергии, найдите своих лучших сотрудников, вдохновите их и попросите у них большего. То, что вы получите взамен, поразит вас, и именно это обеспечит долгосрочный успех вашей компании.

Источник: Fast Company

Фото на обложке: Unsplash

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