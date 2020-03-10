3 способа сделать ваш стартап более продуктивным

Я думаю, что мои сотрудники не работают в полную силу. Вижу, что у них низкая производительность. Что делать? — Основатель стартапа

Дорогой Основатель,

В чем дело? Почему сотрудники не выкладываются на полную?

Я понимаю, что это расстраивает, особенно если вы отдаете все свои силы, но как лидер вы обязаны сделать все возможное, чтобы найти причину низкой производительности. Определите, с чем у сотрудников возникает проблема. Они не могут сосредоточиться? Им больше не нравится их работа? Что их сдерживает?

Пришло время поговорить с кем-то, кто оказался в тупике. Я вижу, что иногда люди не готовы противостоять этой ситуации и вести честную дискуссию. Это не значит, что вы можете игнорировать их. Скажите им, что вы видите, и спросите, когда они будут готовы решить эту проблему вместе с вами. Ваша задача — вдохновлять людей делать максимум. Если вы не обращаете внимания, когда это не так, вы не помогаете им развиваться.

Вот мои рекомендации по тому, что можно сделать, чтобы каждый вносил более значимый вклад в общее дело и в результате становился продуктивным и удовлетворенным.

Установите ожидания и убедитесь, что все их понимают. Ожидания должны быть высокими, но одновременно агрессивными и достижимыми. (Достижение 80% агрессивных целей — отличный показатель, но если удалось достичь все 100%, вы, вероятно, поставили планку недостаточно высоко.)

Ожидания должны быть высокими, но одновременно агрессивными и достижимыми. (Достижение 80% агрессивных целей — отличный показатель, но если удалось достичь все 100%, вы, вероятно, поставили планку недостаточно высоко.) Помните, что общение имеет ключевое значение. Чётко и ясно объясните, что должен сделать неэффективный член команды, чтобы стать лучше. Создайте культуру, которая позволяет людям просить о помощи рано и часто.

Чётко и ясно объясните, что должен сделать неэффективный член команды, чтобы стать лучше. Создайте культуру, которая позволяет людям просить о помощи рано и часто. Исправляйте ситуацию быстро. Если ситуация не улучшается, иногда необходимы другие действия. Если низкая производительность сохраняется долго, нужно понимать, что к тому времени, когда вы узнаете о ней, ваши звёздные сотрудники уже заметят того, кто не тянет их темп. И будут рассчитывать, что вы решите эту проблему.

Наконец, я хотел бы затронуть более глобальную проблему. Часто, стремясь получить максимальную отдачу от сотрудников, мы допускаем распространенную ошибку: тратим слишком много времени на беспокойство о слабых исполнителях и не уделяем достаточно внимания звездным. Настоящий секрет того, как добиться наибольшего эффекта, заключается в том, чтобы инвестировать в лучших людей и делать их еще лучше.

К сожалению, это случается редко. Вместо этого самые производительные сотрудники считаются настолько хорошими, что их просто оставляют в покое. Мы должны думать об этом по-другому. Если кто-то чрезвычайно хорош, вы должны спросить себя: что я могу сделать, чтобы они стали ещё лучше? Если кто-то является студентом A, нужно понять, что предпринять, чтобы сделать его студентом A+. В конце концов, секрет успеха обычно не в том, чтобы брать студента C и делать его студентом B.

Вместо того, чтобы просто заряжать людей, которые нуждаются в энергии, найдите своих лучших сотрудников, вдохновите их и попросите у них большего. То, что вы получите взамен, поразит вас, и именно это обеспечит долгосрочный успех вашей компании.

Источник: Fast Company

Фото на обложке: Unsplash