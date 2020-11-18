Как больше успевать и тратить меньше сил

Продуктивность напрямую зависит от нашей энергии. Монотонный и нездоровый образ жизни и стресс приводят к выгоранию. Чтобы сохранять энергию и работать эффективно, важно правильно организовывать дни, заботиться о своем теле и взаимодействовать с людьми. Вот как это сделать.

Почему сохранять продуктивность непросто

У всех нас есть важная жизненная цель — основать бизнес, стать писателем, создать произведение искусства или сменить работу.

Но добиться цели сложно, и дело не в отсутствии мотивации или усилиях, которые для этого требуются. Значимая цель требует очень много времени. И чем меньше энергии у нас есть, тем труднее достичь цели.

Мы расходуем свои силы, стараясь быть как можно продуктивнее и выполнить все дела. Гораздо лучше сконцентрироваться на том, что важнее всего. Второстепенные задачи могут подождать.

Избавьтесь от рутины

Даже простые дела расходуют нашу энергию. Вот как ее можно сохранить для более серьезных задач:

Подключить автоплатежи для оплаты коммунальных счетов.

Планировать мелкие дела на один день, чтобы не заниматься ими ежедневно.

Делегировать и использовать аутсорсинг. Например, можно поручить фрилансеру дела, которые не требуют вашего присутствия.

Проводить первые четыре часа дня без отвлекающих факторов. Отключить оповещения и не листать ленту социальных сетей.

Продуктивность измеряется тем, сколько вы создали и насколько были активны. Чем меньше энергии вы расходуете впустую, тем продуктивнее вы становитесь.

Расставляйте приоритеты

Старайтесь отказываться от действий, которые не приближают вас к цели. Сохраняйте энергию для того, что ценно.

Когда я решил сделать писательство основной работой, я исключил из жизни все остальное. Даже в свободные дни я предпочитал трудиться, а не отдыхать.

Я не советую совсем отказаться от развлечений. Но вечеринки по выходным расходуют энергию, и неделя превращается в замкнутый круг, который не дает нам восстановить силы. Помните: чтобы добиться чего-то значимого, придется чем-то пожертвовать.

Питайтесь правильно

Здоровое питание и полезные привычки обеспечивают хорошее самочувствие, что существенно влияет на продуктивность.

Сон по 8-10 часов день, умеренное питание, физические нагрузки, употребление белков и овощей помогают зарядиться энергией. Заботьтесь о себе, и у вас появятся силы на достижение цели.

Фильтруйте информацию

Стоит на некоторое время отказаться от чтения новостей и социальных сетей, как мы чувствуем прилив энергии.

Мы даже не замечаем, как сильно на нас влияет негатив в СМИ. Даже если это важные проблемы, стоят ли они вашей энергии? Помните: пока вы делитесь статьями в Facebook, ваша цель не становится ближе.

Аналогичный подход стоит применять и в отношении окружающих. Мы чувствуем упадок сил, общаясь с негативными и грустными людьми.

Чем старше мы становимся, тем труднее поддерживать энергию. Именно поэтому происходит кризис среднего возраста: несмотря на то, что время на исполнение мечты еще есть, сил становится уже меньше.

Расходуйте энергию разумно.

Источник.

Фото на обложке: Flegere / Shutterstock