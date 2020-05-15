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Истории

Как компании создать профиль на Crunchbase и что там написать

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Crunchbase — онлайн-платформа с информацией о стартапах, принадлежащая TechCrunch, технологическому изданию из США. Разберемся, почему наличие страницы в этой базе усиливает бренд, и научимся правильно ее заполнять.

Если вас больше интересует российский венчурный рынок, то данные о стартапах, инвесторах и сделках можно найти в нашем сервисе Data.

Как компании создать профиль на Crunchbase и что там написать

Что такое Crunchbase?

Сейчас на странице компании в Crunchbase можно увидеть ее название, отрасль, статус IPO, номер телефона, cайт, аккаунты в соцсетях и краткий обзор бизнеса.

Crunchbase основал Майкл Аррингтон в 2007 году. Изначально он планировал отслеживать стартапы, о которых писал TechCrunch. В базе отображались данные о поиске инвесторов, смене статуса IPO и приобретениях.

В 2014 году Crunchbase расширился: в нем появилась информация о партнерах из венчурной индустрии и инкубаторах, а также таблицы с лидерами индустрий. В 2019 году Crunchbase привлек $30 млн — это стало первым шагом к давней цели Джагера Макконнелла, CEO Crunchbase, превратить платформу в LinkedIn для бизнеса. 

Макконнелл хочет увеличить не только число подписчиков, но и набор продуктов для предоставления более персонализированных прогнозов на основе искусственного интеллекта. Crunchbase уже можно назвать главным местом для получения информации о компаниях, и он намерен стать еще влиятельнее, поэтому при построении бренда есть смысл воспользоваться его уникальным положением.

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Как начать работу с Crunchbase?

Crunchbase предлагает как бесплатные, так и платные услуги, но даже бесплатный аккаунт дает многое. Crunchbase требует подтвердить подлинность компании и только потом открывает доступ к учетной записи. Во время проверки изучаются аккаунты в Twitter, LinkedIn или Facebook, процесс может занять несколько дней. 

Получив подтверждение от Crunchbase, можете приступить к заполнению профиля. Вот что обязательно нужно в нем указать:

  • информацию об основателях и инвесторах;
  • список членов правления;
  • ключевых сотрудников;
  • сторонние новостные заметки о вашем бизнесе;
  • важные события в жизни компании.

Тщательно выберите направления деятельности: они будут отображаться в результатах поиска по Crunchbase. Убедитесь, что вы рассказали обо всех своих продуктах и услугах — как более, так и менее известных. 

Обратите внимание на ключевые слова и фразы в общем описании. Разместите самые важные из них в начале.

Постарайтесь заполнить как можно больше пунктов, но пропустите разделы, которые вам не подходят. 

Поскольку Crunchbase — краудсорсинговый проект, пользователи могут редактировать чужие профили. Периодически проверяйте свою страницу и при необходимости исправляйте ошибки. Вы также можете запросить закрытый аккаунт, чтобы запретить стороннее редактирование.

Что дает профиль на Crunchbase?

Профиль на Crunchbase убедит потенциальных клиентов, партнеров и инвесторов в надежности компании. Пользователи, которые зайдут на вашу страницу, увидят, что за бизнесом стоят реальные люди и весомое финансирование.

Кроме того, профиль на Crunchbase скорректирует поисковую выдачу в вашу пользу. Если человек вобьет название стартапа в Google, то в числе первых ссылок увидит, скажем, не отрицательные отзывы, а страницу на Crunchbase.

Как получить от Crunchbase больше?

Профиль на Crunchbase дает многое сам по себе, но при дополнительных усилиях может сделать гораздо больше. Вот что там можно найти:

  • контакты инвесторов, которые ранее вкладывались в ваш тип бизнеса;
  • потенциальных клиентов (если у вас B2B-проект);
  • данные для исследования рынка;
  • предпринимателей со схожими интересами;
  • новости индустрии в разделе Crunchbase News;
  • ежедневную рассылку с новостями и информацией о новых функциях платформы.

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