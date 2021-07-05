Как научиться отказывать и успевать больше

Количество часов в сутках — неизменная величина, однако некоторые люди будто опровергают этот факт. Их секрет в том, что умеют оценивают важность задач и концентрироваться на самых приоритетных. Дон Хоури, эксперт по продуктивности и автор книги «Когда сказать "Да": 5 шагов для защиты времени» рассказал, как им это удается.

«Многие из нас не осознают, как решение взять на себя ту или иную задачу влияет на их нагрузку, — замечает он. — И еще мы не любим говорить "нет". Мне нравится думать об этом. Вместо того, чтобы научиться отказывать, научитесь решать, когда соглашаться».

Для этого перед тем, как принять решение, задайте себе следующие вопросы.

Соответствует ли это моему плану действий?

Чтобы оценить, стоит ли задача затраченного времени, важно иметь план на будущее. На каком жизненном и карьерном этапе вы будете через два-три года? Хоури сравнивает это с маршрутом путешествия.

Стоит предусмотреть и промежуточные цели. «Каждый этап должен соответствовать одной из целей, — объясняет он. — Как только план будет составлен, будет понятно, нужно ли приступить к новой задаче, отложить ее или отказаться».

В каком положении я нахожусь по отношению к этому человеку?

Начальнику, клиенту или кому-то из близких отказать намного сложнее. Хоури связывает это с иерархией отношений и считает, что каждый человек должен занимать в ней уникальное место.

Он советует составить список, где в каждой строчке будет только одно имя. Чем выше в нем будет стоять человек, тем приоритетнее для вас его просьба. Кстати, самые продуктивные включают в этот список и себя.

Это качественная просьба?

Продуктивный человек ожидает, что к нему обращаются с продуманными и понятными запросами. Если задача вызывает слишком много вопросов, скорее всего, он от нее откажется.

Хоури считает, что качественная просьба должна уважать время собеседника, быть точной и обоснованной. Хорошо, если вместе с проблемой вам сразу предложат и возможные решения.

Относится ли это к моим приоритетам?

Если рабочий день уже распланирован, новая задача, скорее всего, потребует внести коррективы или сдвинуть сроки. Это означает, что времени на все задуманное может не хватить.

«Эффективные лидеры думают об этом как о смене приоритетов. — говорит Хоури. А если начальник попросит вас сделать что-то, ответьте: "С радостью. Какой приоритет получит эта задача?". Пусть он примет решение».

Можно ли ее делегировать?

Хоури объясняет: продуктивные люди — мастера делегирования, и на то есть две причины. «Во-первых, так задача не попадает в список дел. А во-вторых, так она дает шанс на развитие кому-то другому. Если помогать другим совершенствовать навыки, со временем они прогрессируют и могут делать все больше. Людям нравится работать с руководителем, настроенным на развитие».

Делегирование можно сравнить с мышцей: чем больше практиковаться, тем лучше становится этот навык. Хоури отмечает, что для этого нужно ясно представлять цель и причины завершения проекта, и как будет выглядеть выдающийся результат.

Научитесь оценивать каждую новую задачу с точки зрения времени, которое на нее придется потратить. Так у вас будет больше шансов согласиться на то, что по-настоящему важно.

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