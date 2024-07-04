Proton представил редактор документов со сквозным шифрованием

Proton продолжает работать над созданием альтернативного офисного пакета с фокусом на приватности. Последним дополнением стал редактор документов со сквозным шифрованием. Новый сервис очень напоминает Google Документы и поддерживает совместное редактирование в реальном времени. Его можно использовать бесплатно, объем диска составляет до 5 ГБ.

Это один из многочисленных инструментов, которые запускает Proton, стремясь составить конкуренцию Google.

В прошлом месяце компания добавила автоматическое резервное копирование фото и видео на приложение Proton Drive для iOS, указывая на интерес к созданию полноценной альтернативы Google Фото. Аналогичная функция для Android стала доступна в декабре.

С начала прошлого года Proton также запустил менеджер паролей, обновил мобильную электронную почту, модернизировал возможности для обмена файлами Proton Drive и добавил десктопные приложения для почтового клиента.

Рабочий пакет Google все еще лидирует во многих областях — например, Proton пока не поддерживает таблицы — но поскольку Proton закрывает основные потребности, он может стать убедительной альтернативой, особенно учитывая, что Google подталкивает пользователей к платному хранилищу данных. А еще Proton делает ставку на конфиденциальность данных.

Что умеет и не умеет редактор Proton

Proton отказался предоставить доступ к редактору до публичного запуска, но, судя по короткому демо, он выглядит как стандартный инструмент для редактирования документов онлайн.

Какие возможности уже есть у редактора:

Форматирование при помощи шрифтов, заголовков и маркеров для списков.

Вставка встроенных изображений и поддержка разметки Markdown.

Создание документов как на сайте Proton Drive — хотя мобильная версия пока не поддерживает эту возможность — так и через импорт docx из Word.

Поддержка экспорта в docx, pdf, неформатированный текст и Markdown.

Добавление соавторов, которым можно дать право просмотра или редактирования. Приглашения приходят по почте, и соавторам потребуется учетная запись в Proton, поскольку сервис не поддерживает доступ по ссылке и не дает возможности сделать документ публичным. Соавторы могут выделить текст и оставить комментарий, но поддержки предложенных изменений пока нет.

Повторное шифрование при каждом нажатии клавиши. В демо-версии синхронизация выглядела быстрой, а внесенные правки быстро отображались сразу в двух учетных записях.

Что касается конфиденциальности, в пресс-релизе Proton подчеркивает, что «никогда ни для каких целей не собирает данные пользователей». Google также утверждает, что не обучает на приватном контенте модели искусственного интеллекта и не использует этот контент для рекламы. Впрочем, у Proton даже нет функций ИИ.

Сквозное шифрование Proton действительно обеспечивает некоторую уверенность в том, что компания не может просто изменить политику по прихоти. Но это также и защита от внешних угроз, например слежки или нарушения безопасности. Даже если систему Proton взломают, злоумышленник не получит доступа к документам пользователя.

Скриншот: Proton

Proton заявляет, что в его планах — наращивать паритет с Google Документами. Компания собирается добавить ссылки на общедоступные документы, связанные документы вроде Notion, а также рассматривает возможность прямого импорта с Google Диска.

Пока все из функций Proton доступны бесплатно, единственное ограничение — объем памяти для хранения.

Пользователи, которые превысят лимит в 5 ГБ, могут оформить подписку:

€6 в месяц или €48 в год, чтобы увеличить диск до 200 ГБ,

€13 в месяц или €120 в год — за объем в 500 ГБ, а также доступ к почте, календарю, VPN и менеджеру паролей.

Proton — далеко не первый поставщик, который предлагает редактирование документов со сквозным шифрованием. Его новое предложение работает на базе Standard Notes, инструмента, приобретенного Proton ранее в этом году, но по-прежнему доступного в качестве отдельного сервиса.

Был также Skiff, который был запущен в 2021 году как более приватная альтернатива Google Docs и в конечном итоге был был дополнен электронной почтой. Этим летом он закрывается после того, как был приобретен компанией Notion, которая не уделяет такого же внимания конфиденциальности.

Положение Proton, по-видимому, более устойчиво. Компания, которая была основана 10 лет назад с помощью краудфандинга, никогда не привлекала венчурных инвестиций и сейчас меняет структуру на некоммерческую организацию. Proton никогда не повышала цены на платные тарифные планы, а в январе даже снизила стоимость подписки на менеджер паролей.

В то время как Google и другие технологические гиганты бросают все силы на ИИ, у Proton есть шанс наверстать упущенное в редактировании документов, управлении фотографиями, хранении файлов и электронной почте. Если компания сможет устранить пробел в функциях, придерживаясь гарантий конфиденциальности и безопасности, ее собственные предложения по подписке будет еще легче обосновать.

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Фото на обложке: Proton