Воспринимаемый контроль: почему домашние хлопоты успокаивают

Приятный способ отвлечься

На самом поверхностном уровне это полезно, поскольку занимает разум, и мы тратим меньше ресурсов на то, что нас беспокоит. Тогда как медитация дается не всем, домашние дела помогают заземлиться здесь и сейчас. Но это будет зависеть от того, на чем мы сосредоточим наше внимание.

Одно из исследований было посвящено тому, как мытье посуды влияет на психическое здоровье.

Исследователи из Университета штата Флорида разделили 51 участника на две группы. Половина прочитала текст, который побуждал их сосредоточить свои мысли на ощущениях, вызванных этим занятием. Остальные читали инструкции о том, как мыть посуду.

После этого обе группы попросили заполнить опросник. Те, кто полностью погрузился в чувственный опыт, сообщили о значительно лучшем настроении и снижении нервозности. Они даже испытали некоторое вдохновение, как будто погружение в простую деятельность помогло прояснить ум.

Воспринимаемый контроль

В отличие от других отвлекающих занятий, таких как игра в компьютерные игры или просмотр ТВ-программ, домашние хлопоты имеют дополнительное преимущество — они повышают «воспринимаемый контроль».

Когда мы чувствуем тревогу, наша беспомощность может усилить физиологическую реакцию на стресс и привести к всплеску таких гормонов, как кортизол. В долгосрочной перспективе это ощущение даже вредит иммунной системе.

В идеале, сталкиваясь с неприятной ситуацией, мы хотим ее исправить. Но на самом деле даже действия, которые не влияют на нее, могут дать ощущение контроля.

Простая возможность изменить наше окружение может создать благоприятное ощущение свободы действий, считает Стейси Бедвелл, психолог из Института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона. Поэтому уборка и наведение порядка в доме могут оказывать такое терапевтическое воздействие.

Особенно интересные результаты были получены в результате исследований пожилых людей. Рассмотрим классическую статью профессора Эллен Лангер из Гарвардского университета и профессора Джудит Родин из Йельского университета.

Исследование проходило в доме престарелых, где участники были разделены на две группы.

Первым разрешили обустроить свою комнату самостоятельно: они могли расставить мебель так, как им заблагорассудится, и им дали растение, за которым они должны были ухаживать сами.

Второй группе, тем временем, сказали, что персонал может обо всем позаботиться; им даже не нужно было поливать свое растение. В течение следующих 18 месяцев жители, которых поощряли брать на себя ответственность за свою комнату, имели лучшее физическое здоровье, и вероятность умереть для них была ниже.

Вполне возможно, что участники первой группы получали преимущества от более высокой физической активности. Однако, учитывая исследования негативных последствий беспомощности, Лангер и Родин утверждали, что польза была в первую очередь психологической по происхождению, обусловленной возросшим чувством контроля над своей жизнью.

Порядок вокруг, порядок в голове

Преимущества на этом не заканчиваются. Наводя порядок и расхламляя помещение, можно почувствовать, что даже более аккуратная обстановка сама по себе успокаивает.

Как пишет психолог Мичиганского университета Итан Кросс в своей книге Chatter: The Voice in Our Heads and How to Harness It: «Мы встроены в наши физические пространства, и различные их особенности активируют психологические силы внутри нас, которые влияют на то, как мы думаем и чувствуем».

Эксперт полагает: если мы видим порядок снаружи, это помогает нам чувствовать себя немного менее хаотично внутри.

«Это успокаивает, потому что так легче ориентироваться, а жизнь становится более предсказуемой», — рассуждает Итан Кросс.

Бедвелл указывает, что это может проявляться и в концентрации. «Если вы сидите за кухонным столом с ноутбуком, окруженным беспорядком, мозгу постоянно приходится обрабатывать множество визуальных стимулов, в то время как вы одновременно пытаетесь сосредоточиться на текущей задаче, — говорит она. — Уберите визуальный беспорядок, и вам будет гораздо легче сосредоточиться».

Исследования снимков мозга подтверждают эту точку зрения. В целом, чем больше отвлекающих объектов вокруг, тем выше активность мозга — каждый объект борется за наше внимание. Это может привести к тому, что мозг устанет настолько, что ему будет трудно надолго сохранять концентрацию.

Фото в тексте: Kostikova Natalia / Shutterstock

Важно отметить, что вам не обязательно устранять беспорядок, чтобы предотвратить это – достаточно просто переместить его. Организация объектов в группы – например, по цвету – позволяет мозгу легче ориентироваться в хаосе, что положительно сказывается на концентрации.

Приятные ассоциации

Домашняя рутина уменьшает беспокойство, смягчает реакцию на стресс, повышает концентрацию внимания и вызывает выброс эндорфинов. Неудивительно, что как только мы сталкиваемся с неопределенностью, многие из нас берутся за уборку.

Как и во всех видах деятельности, эффект будет зависеть от наших личных вкусов и связанных с активностью ассоциаций. Это было доказано на примере бега: те, кто ожидает, что пробежка поможет прояснить мысли, с наибольшей вероятностью вернутся домой с ясной головой. В этом плане уборка ничем не отличается — если вы не находите в ней ничего приятного, она вряд ли поможет успокоиться.

Но те, для кого домашняя рутина остается отдушиной, могут понять, почему она так благотворно влияет на наш ум.

Фото на обложке: Tanya Goncharova / Shutterstock