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Истории

Пять повседневных привычек предпринимателей-миллионеров

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Многие считают, что успех зависит от удачного стечения обстоятельств или врожденных лидерских качеств. Однако именно ежедневная работа над собой и правильные привычки помогают нам достигать заветных целей. Вот несколько повседневных ритуалов успешных бизнесменов, которые можно взять на вооружение. 

Пять повседневных привычек предпринимателей-миллионеров

1. Они выделяют время для личных увлечений

Большинство предпринимателей создают бизнес с целью получить большую свободу действий. Однако если посвящать 95% своего времени клиентам, семье и друзьям, жизнь превратится в бесконечный рабочий день.

Чтобы постоянно развиваться и учиться чему-то новому, важно ежедневно уделять достаточное количество времени личным увлечениям. Стоит задуматься о том, чтобы включить в график время для себя, для работы над интересными вам проектами и для изучения новых навыков. Успешные предприниматели четко понимают, что для того, чтобы быть лучшими, важно чувствовать себя лучше всех.

2. Они начинают день с приоритетных задач

Как правило, первое, что мы видим, открыв глаза — это уведомления от клиентов или коллег, на которые мы незамедлительно стараемся ответить. Затем следует привычная утренняя рутина, и половина дня прошла, даже не успев начаться.

Вместо этого попробуйте начать свой день с решения приоритетных задач. Затем сосредоточьтесь на делах, приносящих прибыль. В этот период старайтесь не отвлекаться на сообщения и звонки, даже если это срочные запросы от клиентов. Используйте это время, чтобы сосредоточиться на том, что поможет развитию бизнеса.

В этот промежуток вы можете налаживать контакт с потенциальными клиентами, создавать контент или изучать новую информацию. Главное, чтобы все эти задачи были напрямую связаны с доходом.

Не позволяйте никаким раздражителям влиять на ваш график. Позаботьтесь сначала о себе, а затем о своих доходах.

3. Они ценят каждую минуту

Успешные предприниматели относятся ко времени как к самому ценному ресурсу. Они отвечают отказом на большинство просьб, которые требуют временных затрат.

У слишком уступчивого владельца бизнеса просто не останется времени для достижения целей и развития бизнеса.

4. Они работают над краткосрочными целями в соответствии с долгосрочной стратегией

Всем известно, что для достижения глобальных целей необходимо разбить их на небольшие задачи. Помимо этого важно также сосредоточиться на создании долгосрочной стратегии, согласно которой будет развиваться ваше дело.

Построение планов помогает нам четко понимать вектор развития и сроки выполнения важных задач.

5. Они умеют делегировать 

Предприниматели-миллионеры ценят свое время, поэтому они используют различные инструменты для автоматизации. Успешные бизнесмены делают все возможное, чтобы делегировать свои обязанности в надежные руки, используя специальные программы или привлекая для выполнения рутинных задач внештатных специалистов. Используйте доступные инструменты и технологии, чтобы оптимизировать приложенные усилия.

Мы живем в прекрасное время для построения бизнеса. Если вы обладаете стратегическим мышлением, сосредоточены и стремитесь к развитию, и впечатляющий доход не заставит себя ждать.

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Фото на обложке: Creative Lab / Shutterstock

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