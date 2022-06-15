Используем QR-коды в маркетинге: 6 идей

За последние годы резко возросла популярность QR-кодов — они активно использовались во время пандемии, а теперь многие компании применяют их в маркетинговых стратегиях. Например, их часто размещают на упаковке товаров — часто это первая физическая точка соприкосновения потребителя с онлайн-брендом. Эти шесть советов помогут извлечь из QR-кодов максимальную пользу: вывести бренд на новый уровень и повысить продажи.

Добавьте визуальный призыв к действию

Так потребителю будет понятно, зачем нужен QR-код.

«Отсканируйте меня».

«Свяжитесь с нами в социальных сетях».

«Посмотрите, как мы создаем наш продукт».

«Откройте для себя новые рецепты».

Подобные фразы не только побуждают отсканировать код, но и начинают разговор потребителя с брендом, объединяя физический и цифровой опыт от его использования.

Используйте технологию для просвещения

QR-коды — уникальный способ информирования потребителя. Расскажите историю компании, чем был вдохновлен конкретный продукт и как его лучше применять, а также как правильно утилизировать его упаковку.

Возможности по созданию цифрового взаимодействия с брендом, улучшающего физический, безграничны — от «руководств по макияжу» до «видеорецептов блюд».

Подчеркните ценности бренда

Многие молодые потребители считают, что сейчас как никогда важно отдавать приоритет брендам, разделяющим их ценности. Уделите внимание упаковке, в особенности выбору материалов. Его особенно оценят те, кто придерживаются экологических принципов и заботятся о воздействии на окружающую среду.

Побуждайте оставлять отзывы

QR-коды — отличный способ призывать клиентов делиться своим мнением. Например, через короткие опросы, хэштеги и обзоры, которые будут опубликованы на вашем сайте или в социальных сетях. Чем больше информации соберет бренд, тем лучше он сможет адаптировать свою стратегию, что продолжать привлекать пользователей в будущем.

Увеличивайте число новых и повторных заказов

С помощью QR-кода можно предложить клиенту простой способ вернуться к покупкам, например предоставить ему скидку на повторные заказы и перенаправить его на страницу с новинками. Побуждайте покупателей возвращаться на сайт, чтобы сделать следующий заказ, оформить подписку или поделиться скидкой на первую покупку с членами семьи и друзьями.

Призывайте взаимодействовать с брендом в социальных сетях

Приглашайте пользователей присоединиться к вашему онлайн-сообществу в социальных сетях. Это может побудить людей сделать публикацию с вашим хэштегом или просто рассказать о том, почему они выбирают ваш бренд и продукт. Чтобы выразить признательность, компания может делать репосты такого пользовательского контента.

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Маркетинговые возможности, которые присущи технологии QR-кодов постоянно расширяются. Старайтесь использовать самые свежие и актуальные. Для этого можно отслеживать как новости отрасли, так и просто похожие бренды.

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Фото на обложке: STEKLO / Shutterstock