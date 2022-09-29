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Истории

Как создать QR-код с помощью Google Chrome на iOS и Android

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

QR-код можно использовать в самых разных целях — загрузить меню ресторана, принять приглашение на свадьбу или перейти на сайт с подкастом. Чтобы воспользоваться им, потребуется лишь отсканировать код.

При этом создать его довольно просто, даже со смартфона. Вот как это сделать через Google Chrome.

Как создать QR-код с помощью Google Chrome на iOS и Android

Google Chrome на Android

  • Откройте сайт, для которого хотите создать QR-код, в приложении Google Chrome.
  • Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу.
  • В выпадающем меню выберите «Поделиться» и выберите «QR-код».
  • Откроется страница с кодом. Нажмите «Скачать» под ним, чтобы сохранить его на устройство.
  • Теперь вы можете отправлять QR-код другим пользователям через SMS-сообщения, электронную почту и мессенджеры. 

Google Chrome на iPhone

  • Откройте сайт, для которого хотите создать QR-код, в приложении Google Chrome.
  • В правом верхнем углу, рядом с адресной строкой, нажмите на значок «Поделиться», похожий на квадрат со стрелкой вверх.
  • Прокрутите страницу вниз и нажмите «Создать QR-код».
  • Нажмите «Поделиться» под QR-кодом и выберите, как вы хотите им поделиться, например через SMS-сообщения, электронную почту и мессенджеры. Также вы можете сохранить изображение для будущих нужд. 

Источник.

Фото на обложке: shisu_ka / Shutterstock

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