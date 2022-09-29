Как создать QR-код с помощью Google Chrome на iOS и Android

QR-код можно использовать в самых разных целях — загрузить меню ресторана, принять приглашение на свадьбу или перейти на сайт с подкастом. Чтобы воспользоваться им, потребуется лишь отсканировать код.
При этом создать его довольно просто, даже со смартфона. Вот как это сделать через Google Chrome.
Google Chrome на Android
- Откройте сайт, для которого хотите создать QR-код, в приложении Google Chrome.
- Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу.
- В выпадающем меню выберите «Поделиться» и выберите «QR-код».
- Откроется страница с кодом. Нажмите «Скачать» под ним, чтобы сохранить его на устройство.
- Теперь вы можете отправлять QR-код другим пользователям через SMS-сообщения, электронную почту и мессенджеры.
Google Chrome на iPhone
- Откройте сайт, для которого хотите создать QR-код, в приложении Google Chrome.
- В правом верхнем углу, рядом с адресной строкой, нажмите на значок «Поделиться», похожий на квадрат со стрелкой вверх.
- Прокрутите страницу вниз и нажмите «Создать QR-код».
- Нажмите «Поделиться» под QR-кодом и выберите, как вы хотите им поделиться, например через SMS-сообщения, электронную почту и мессенджеры. Также вы можете сохранить изображение для будущих нужд.
Фото на обложке: shisu_ka /
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