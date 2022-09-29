QR-код можно использовать в самых разных целях — загрузить меню ресторана, принять приглашение на свадьбу или перейти на сайт с подкастом. Чтобы воспользоваться им, потребуется лишь отсканировать код.

При этом создать его довольно просто, даже со смартфона. Вот как это сделать через Google Chrome.

Как создать QR-код с помощью Google Chrome на iOS и Android