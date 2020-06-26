Чего хотят ваши клиенты? Узнать это поможет Google

Продающие посты о товарах и ​​услугах могут здорово раздражать. Но если материал решает проблемы клиентов, они наверняка прочитают его с большим интересом. Австралийский копирайтер Синтия Маринакос нашла простой способ изучить потребности аудитории, не обращаясь к ней напрямую

Быстрый поиск в Google поможет выяснить, какие вопросы обычно возникают у людей, — останется лишь дать на них ответ.

Наберите ключевое слово или фразу в поисковике Google Запишите варианты из списка «Похожих запросов» Дайте на них ответы в своих материалах: сделайте фотографию, напишите текст или снимите короткое видео

Если вы продаете принтеры

Наберите «как экономить чернила для принтера» или «лучший принтер для малого бизнеса». Google выдаст список похожих вопросов, которые задают другие пользователи, например:

Какой принтер лучше подходит для дома?

У какого принтера самые дешевые чернила?

Как продлить срок службы картриджей?

Какую бумагу лучше использовать для принтера?

Если вы учите людей рисовать

Введите в поиске «идеи для рисования» или «как научиться рисовать». Людей интересуют такие вопросы, как:

Как нарисовать лицо?

Какой карандаш лучше выбрать?

Как научиться рисовать красками?

Какую акварельную бумагу лучше выбрать?

Где черпать вдохновение?

Если вы графический дизайнер

Наберите «графический дизайн логотипа» или «дизайн визитных карточек». Пользователи задают следующие вопросы:

Почему графический дизайн важен для рекламы?

Примеры удачных логотипов

Стоит ли заказывать двусторонние визитные карточки?

Если вы шьете немнущиеся рубашки

Пригодятся запросы «рубашки non iron» и «рубашки, которые не надо гладить». Клиентов интересует следующее:

Опасны ли рубашки, которые не надо гладить?

Как их сушить?

Мнутся ли они?

Если вы делаете керамическую посуду вручную

Ищите «польза керамической посуды» или «керамические чайники». Люди задают такие вопросы, как:

Безопасно ли пить из керамических кружек?

Почему керамические кружки используются для кофе?

Можно ли использовать керамический чайник на плите?

Из списка видно, что данный способ подходит для разных типов бизнеса.

Несколько дополнительных советов

Добавьте слова «как», «что», «где», «может», «который» или «почему» в начале поисковой фразы, чтобы увидеть список предлагаемых вариантов.

Чтобы выбрать ключевое слово или фразу, вспомните о вопросах, которые вам чаще всего задают клиенты, или о проблемах, которые вы помогали им решать.

Как установить связь с аудиторией

Используйте различные каналы для публикации ответов на эти вопросы:

Соцсети

Email-рассылку

FAQ

Блог

Видеоролики

Инфографикe

Рекламe в Google, Facebook или на радио

Публикуйте материалы регулярно — не реже, чем раз в неделю. Напоминайте клиентам о своем существовании, стройте доверительные отношения и готовьте почву для будущих продаж.

Источник.