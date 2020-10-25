Восемь способов быстро добиться успеха в профессии без опыта

Добиваясь совершенства в своем деле, мы часто действуем методом проб и ошибок. Это полезно, но замедляет прогресс. Правильная тактика поможет быстро стать успешнее в любой отрасли. Автор блога на Medium Энтони Еун рассказывает о действенных стратегиях, которые помогли добиться значительных результатов в спорте, копирайтинге и профессии писателя.

Учитесь у лучших

Если вы хотите делать что-то хорошо, учитесь у лучших.

Чтобы стать первым, придется учиться быстрее и больше, чем другие. Традиционные методы, например, учебники или занятия, здесь не подойдут: вы получите знания от тех, кто имеет всего лишь приличный уровень мастерства, а не высокий.

Обучаясь у лучших в своем деле, вы узнаете то, о чем не пишут в учебниках — то, что лучше всего работает в реальной жизни.

Неважно, что это — разработка программ, дизайн или искусство писателя. Всегда будут профессионалы, которые готовы делиться своими знаниями. Найдите их и досконально изучите их опыт.

К счастью, в 2020 году это просто. В интернете много хорошей и бесплатной информации: блоги, выступления на YouTube, email-рассылки. Можно также купить книгу профессионала из вашей отрасли или записаться на его онлайн-курс.

В своей карьере я старался учиться у лучших, и это помогло мне вырасти быстрее, чем я мог представить.

Однако есть большая разница между экспертом и просто известным человеком, который не слишком разбирается в том, что делать — например, звездным фитнес-тренером, которые участвует в телешоу.

Получите практический опыт

В начале профессионального пути учиться важнее, чем зарабатывать. Ваш опыт определяет траекторию развития. Возможно, пока вы проходите неоплачиваемую стажировку, кто-то получит работу начального уровня. Но когда вы начнете работать, то быстро обойдете соперника.

«Учитесь в 20, зарабатывайте в 30», — говорит специалист по нетворкингу и автор бестселлера «Никогда не ешьте в одиночку» Кит Феррацци.

Хорошая трехмесячная стажировка может принести столько же опыта, сколько 3 года работы на должности начального уровня. Дело в том, что на работе вы будете совершенствоваться только в необходимых функциях, а знания будут ограничены уровнем ваших коллег и руководителей. При этом стажировка будет каждый день давать вам много ценной информации.

Если интересующее вас направление не предусматривает стажировок, напишите email и спросите, готовы ли они предоставить такую возможность, запишитесь на семинар, мастер-класс или конференцию. Попадите внутрь этого круга и познакомьтесь с амбициозными, мотивированными людьми.

Еще один вариант — попросить эксперта оценить вашу работу. Но не стоит начинать с этого знакомство. Сначала постройте отношения, а затем обратитесь за советом.

Поверьте, на старте карьеры не нужно гнаться за деньгами. Если вам повезло встретиться с экспертом, но вам нужно оплачивать счета, найдите подработку на время стажировки. В долгосрочной перспективе это окупится.

Ориентируйтесь на амбициозных людей

«Окружите себя теми, кто напоминает о вашем будущем, а не о прошлом», — Дэн Салливан.

Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к стабильной зарплате и несложной работе. Но если вы хотите быстро продвинуться в своей отрасли, нужно изменить мотивацию.

Измениться должно все: ваши мысли, действия и усилия. Окружите себя амбициозными коллегами, которые всегда готовы учиться и расти. Постройте отношения с теми, кто успешнее вас. Они будут подталкивать вас вперед, делиться мудростью и мотивировать вас.

Будьте динамичнее

Если вы хотите быстро подниматься по карьерной лестнице, вам придется постоянно пробовать новое и учиться.

Попробуйте выйти из зоны комфорта. Пересильте себя и начните делать то, для чего, возможно, вам пока не хватает квалификации. Иногда вы можете почувствовать «синдром самозванца» — что вы недостаточно хороши, чтобы быть на своем месте и заниматься этой работой. Но со временем вы привыкнете.

Если вы чувствуете, что достигли своего предела на работе, уходите. Помните: то, чему вы научитесь, и как сильно вы вырастете, зависит от уровня ваших коллег и руководителей.

«Если вы самый умный человек в комнате, вы находитесь не в той комнате», — Конфуций.

Находите работу сами

Как только у вас появились знания, лучший способ получить работу мечты — создать ее.

Будьте проактивнее. Предложите идею руководителю, покажите, как вы можете помочь, и сделайте так, чтобы риск для него был минимальным.

Именно так я попал в копирайтинг: я писал статьи для блога компании и заметил, что у нее ужасный сайт. Я постоянно читал о копирайтинге и SEO, и знал, как улучшить ситуацию. Я подал компании несколько идей, предложил сделать это недорого, и выполнил работу.

Если бы не проявил инициативу, я бы лишился шанса построить карьеру в профессии, и, возможно, все еще писал бы статьи.

Если у вас нет работы, займитесь фрилансом. Если вам некомфортно искать клиентов, предложите свою помощь другу или члену семьи. Только не забудьте договориться об оплате — люди никогда не ценят работу, которая досталась им даром.

Задача не в том, чтобы сделать что-то бесплатно. Вам нужен образец работы, пример того, что может служить подтверждением ваших навыков.

Создавайте доверие к себе

Наращивайте свое портфолио, резюме или список публикаций. Стремитесь не только учиться, но и повысить свой авторитет. Это еще один бонус стажировки у эксперта — вы сможете указать это в резюме.

В любой профессии есть способы доказать свою репутацию, например, написать статью для журнала, выступить на мероприятии, поработать в известной компании. Например, когда я работал над тем, чтобы стать писателем, я всегда думал: какие три журнала назвать, рассказывая, для кого я писал? Что-то вроде «Статьи Энтони Еуна публиковали Журнал 1, Журнал 2 и Журнал 3».

Я быстро повысил свой статус писателя, потому что сразу стремился собрать лучший список публикаций. После этого я смог писать для кого угодно, получить внимание редакторов и быстрее развиваться.

Однако многие слишком много времени тратят на повышение своего уровня мастерства и публикуются на посредственных сайтах вместо того, чтобы сделать несколько шагов вперед и попытаться попасть на страницы самых известных изданий. Качество всегда лучше, чем количество.

Работайте усерднее остальных

«Кто-то может иметь больше таланта, чем вы, но никто не должен работать усерднее вас», — Дерек Джетер.

Чтобы добиться быстрого прогресса, вам придется работать эффективнее и упорнее, чем другие. Взгляните на известных спортсменов — они успешны, потому что работали больше остальных. Да, у них были талант и способности, но славу им принесла работоспособность.

Многие хотят, что хотят добиться успеха. Но почему они отдыхают каждые выходные? Почему после работы они идут домой и всю ночь смотрят сериалы? Их слова не соответствуют их действиям.

Это не значит, что пока вы не достигнете успеха, вы не можете развлекаться. Но сэкономить на усилиях невозможно.

Если вы хотите добиться чего-то в своем деле, начните делать. Привыкайте работать по выходным, чтобы уложить в самостоятельно выбранный дедлайн. Привыкайте, что люди не понимают, почему вы так проводите свое свободное время. Привыкайте работать над собственными проектами после работы. Привыкайте к успеху.

Будьте скромнее

Встречаются люди, которые называют себя лучшими, проработав в профессии всего 2-3 года. Неважно, какой у вас стаж: всегда найдется кто-то умнее и лучше, а вы всегда можете научиться чему-то еще. И чем дальше вы продвигаетесь, тем яснее понимаете, что не знаете ничего.

Выходить из зоны комфорта важно. Но нужно избегать работы, для которой у вас определенно не хватает квалификации.

Например, после трехмесячной стажировки в тренажерном зале вы не готовы заниматься реабилитацией человека 65 лет, которому только что пересадили два ребра. Если вы прочитали несколько вдохновляющих книг и вам 23 года, это не значит, что вы готовы писать на Medium статьи о том, как жить.

Для быстрого развития в карьере необходимо много работать — это закаляет характер и испытывает нас. Все самое ценное в жизни достается с трудом.

Иногда придется выполнять задачи, которые вам не нравятся, или попадать в провальные проекты, но это часть пути к успеху.

Оглянувшись назад, вы поймете, что трудности и неудачи сделали вас тем, кто вы есть. И вы будете за это благодарны.

Источник.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock