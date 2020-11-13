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Истории

Восемь неочевидных качеств успешных людей

Истории
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Редактор

Ксения Самбулова

Многие известные предприниматели не выделяются в обычной жизни. Они не тратят время на саморекламу или подбор модной одежды, а направляют все силы на развитие бизнеса. Например, Марк Цукерберг почти всегда одет одинаково: он носит джинсы и серую футболку или толстовку. Футболки главы Facebook стали легендой в Кремниевой долине, а магазины по всему миру продают их копии

Австралийский блогер и бизнес-консультант Тим Деннинг отмечает, что встречал успешных людей, которые ничем не отличались по внешнему виду от прохожих на улице. Деннинг рассказывает о восьми неочевидных привычках, которые отличают бизнес-лидеров. 

Восемь неочевидных качеств успешных людей

Не выставляют результаты напоказ

Вы можете каждый день хвалить себя в блоге, а можете работать над продуктом. Успешные предприниматели не заботятся о том, как выглядят в глазах других. У них есть более важные дела, чем давать интервью и переживать о личном бренде. 

Готовы к неудачам

Люди с предпринимательским мышлением понимают, что успехи чередуются с неудачами. Еще они знают, что не все в жизни может быть идеальным: развитие бизнеса не означает гармоничной личной жизни. Успешные люди готовы к компромиссам и трудностям. 

Задают много вопросов 

Успешным людям скучно давать ответы. Они предпочитают задавать вопросы и анализировать полученную информацию. Вопросы — способ узнать что-то новое и шанс на появление жизнеспособной идеи. Чем больше вопросов вы задаете, тем ближе вы к достижению цели. 

Доверяют другим людям

Настоящие лидеры — не эгоисты. Они уверены в себе и признают заслуги других людей. Поэтому у них всегда есть друзья и хорошие знакомые, готовые поддержать при запуске новых проектов. 

Умеют шутить над собой 

Смех и самоирония помогают в бизнесе и других сферах жизни. Нельзя все время находиться в состоянии стресса, это снижает эффективность. С помощью уместной шутки можно снять напряжение, а затем приступить к работе с новыми силами.  

Не стремятся попасть на обложку

Слава мешает успешным людям, потому что отвлекает их от работы и мешает заниматься повседневными делами: бегать в парке или ходить за покупками в супермаркет. 

Не хвастаются деньгами и количеством сотрудников 

Предприниматели сосредоточены на развитии бизнеса. Деньги, количество сотрудников, опыт в бизнесе — результат долгой серьезной работы. Успешные люди не хвастаются им, а спокойно делают свое дело. 

Просто одеваются

Миллиардеры могут носить джинсы, футболки или однотонные костюмы. И это нормально: им не нужно чужое признание, они живут в гармонии с собой. Кроме того, одна и та же одежда позволяет не тратить время и силы на выбор гардероба. 

Фото: Song_about_summer / Shutterstock

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