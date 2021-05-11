Facebook попросит пользователей читать статьи перед репостом

С 10 мая 2020 года Facebook будет просить пользователей открыть и прочесть статью, прежде чем публиковать ее на платформе. В тестировании новой функции примет участие около 6% пользователей Facebook. Аналогичное нововведение в прошлом году появилось у Twitter.

Решение Facebook — пример того, как социальные сети пытаются ограничить распространение дезинформации и вредоносного контента на своих платформах. Для этого они заставляют пользователя замедлиться перед тем, как он сделает публикацию. Некоторые исследователи социальных медиа уже давно заявляли о необходимости такой меры. Они предполагают, что благодаря этому станет меньше людей, которые реагируют на провокационный заголовок и не знакомятся с полным содержанием статьи.

Эти решения появились относительно недавно, и пока неясно, насколько они эффективны. Возможно, люди просто будут пропускать предупреждения и продолжат репостить новости, не читая их. Даже если кто-то откроет статью, как этого просит Facebook, нет гарантии, что она будет прочитана.

Facebook сообщил о новости в Twitter-аккаунте компании, добавив скриншот сообщения.

Если добавить в публикацию ссылку, которую вы не открывали, появится предупреждение: «Вы собираетесь опубликовать эту статью, не открыв ее. Размещая статью, не прочитав ее, вы можете упустить ключевые факты». После этого можно будет выбрать варианты: сначала открыть статью или продолжить публикацию без чтения.

Похоже, что даже если подобные решения не остановят распространение дезинформации или поляризующего контента, они хотя бы будут стимулировать людей больше узнавать о новостях.

В сентябре 2020 года Twitter публиковал первые результаты теста среди пользователей приложения на Android. Тогда выяснилось, что люди стали открывать статьи на 40% чаще.

На прошлой неделе Twitter начал тестировать функцию, позволяющую пользователям в полуавтоматическом режиме заменять потенциально «токсичные», оскорбительные или неприемлемые комментарии на вежливые и тактичные.

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