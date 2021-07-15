Как обучить алгоритм рекомендаций TikTok

TikTok — это совершенно новый тип социальных сетей. В отличие от Instagram или Twitter, где необходимо вручную настраивать ленту новостей, TikTok показывает персонализированные рекомендации на основе точного алгоритма. Вот несколько советов, которые позволят обучить его показывать только то, что вам нравится.

Главная страница с рекомендациями TikTok называется «популярные видео для вас» и это действительно так: она формируется индивидуально исходя из ваших предпочтений. Однако для тренировки и обучения алгоритма требуется время.

После регистрации профиля сразу найти интересный контент бывает непросто. Как правило, новый пользователь на вкладке с рекомендациями видит вирусные ролики от самых популярных авторов. Вот несколько советов, которые позволят персонализировать сервис.

Используйте вкладку «Интересное», чтобы найти тренды

В начале использования TikTok самый простой способ найти интересные видео — это посмотреть, что сейчас в тренде. В нижней части экрана рядом с кнопкой загрузки находится значок «Интересное». Нажмите на него, чтобы найти популярные хэштеги, звуки и эффекты.

Взаимодействие с контентом посредством лайков и комментариев позволит алгоритму понять ваши предпочтения.

Ищите то, что нравится

Используйте строку поиска во вкладке «Интересное», чтобы найти привлекательный для вас контент. Просто введите любимые темы, будь то наука, макияж или кулинария. Этот способ позволяет найти множество видео с разными хэштегами и музыкой. Чтобы понравившийся и подобный контент появлялся на главной странице, можно поставить ролику лайк и подписаться на авторов.

Открывайте новые звуки

Чем больше алгоритм узнает о вас, тем больше вы начнете замечать различные тренды в TikTok. В большинстве случаев они строятся вокруг звуков. Это могут быть популярные аудиодорожки, музыкальные композиции или даже аудио, созданные другими пользователями.

В правом нижнем углу находится вращающийся круг. Нажмите на него, чтобы увидеть другие ролики, где используется эта аудиодорожка. Это простой способ найти новых авторов, которые не попали в вашу ленту рекомендаций.

TikTok — это отличный инструмент, чтобы скоротать время, пообщаться или узнать что-то новое. Однако в начале использования может потребоваться некоторое время для настройки и обучения алгоритма. Только будьте осторожны — за просмотром роликов в TikTok можно потерять три часа и не заметить этого.

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