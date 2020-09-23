Два лучших способа запомнить все, что вы учите

Мы практически во всем полагаемся на нашу кратковременную и долгосрочную память, но она не так последовательна, как бы нам хотелось. Ее возможности очень ограничены, и со временем она ухудшается. Но благодаря науке у нас есть способы лучше запоминать информацию и не забывать то, что для нас важно.

Человеческая память, как известно, ненадежна — даже если вы думаете, что правильно запомнили детали, она все равно может вас подвести в самый неподходящий момент.

Мы всегда забываем по определенной схеме. Мы не запомним многое из того, что читаем, смотрим, думаем и встречаем в мире вокруг.

Исследования показывают, что всего за час мы забываем около 50% новой информации, если ничего с ней не делаем. Через 24 часа мы не вспомним уже 70%, а если пройдет неделя, и знания не будут использованы, то утрачено будет уже 90%.

Но иногда мозг забывает намеренно. Он привык отбирать то, что важно, и игнорировать остальное. Звучит нелогично, но именно механизм забывания важен для активной работы мозга и памяти.

В большинстве случаев он является частью здорового функционирования памяти. Ученые предполагают, что забывание играет положительную роль в работе мозга. Оно фактически способствует долгосрочному сохранению информации, ее извлечению и использованию.

В конце XIX века психолог Герман Эббингауз первым систематически проанализировал память. Его вкладом в науку о памяти стала «кривая забывания», которая объясняет, как со временем знание все хуже удерживается в мозге.

Изменение памяти со временем. Вертикальная ось — процент удержания, горизонтальная ось — время. Инфографика: Knowable Magazine

Со временем воспоминания могут спонтанно изменяться. Возможно, вам случалось выучить что-то, а затем забыть через несколько часов, хотя вы потратили на это достаточно времени.

«Без забывания у нас вообще не было бы памяти, — говорит Оливер Хардт, который изучает память и забывание в Университете Макгилла в Монреале. — Это действует как фильтр. Оно отсеивает все, что мозг сочтет неважным».

Однако мы можем изменить «кривую забывания» так, чтобы помнить больше из того, что мы учим. Для этого нужно убедить свой мозг, что это важная информация, особенно если это новый для вас навык или сфера знаний.

Авторы доклада Университета Ватерлоо, посвященного забыванию, утверждают, что когда вы сознательно вспоминаете что-то, что узнали или увидели не так давно, вы посылаете мозгу сигнал сохранить это знание. Они объясняют: «Когда повторяется одно и то же, ваш мозг говорит: "О, опять, лучше мне это сохранить". Когда вы постоянно сталкиваетесь с одной и той же информацией, требуется все меньше и меньше времени, чтобы "активировать" ее в долговременной памяти, и вам становится легче извлекать ее, когда она потребуется».

Повторяя нужные данные, вы сможете справиться с «кривой забывания». Когда вы быстро пересматриваете материал несколько раз, фрагменты сохраненной информации закрепляются, а не исчезают.

Используйте пространственный эффект

Один из методов, который может значительно улучшить удержание информации, — это разделенное повторение. Метод подразумевает, что через некоторое время вы повторяете то, что пытаетесь запомнить.

Например, когда вы читаете книгу и она вам очень нравится, вместо того чтобы отложить ее, перечитайте ее снова через месяц, затем — через три месяца, через шесть месяцев и через год.

Повторяя изученное через какое-то время, мы усиливаем пространственный эффект — феномен, который описывает, как наш мозг учится лучше, когда получает новое порциями.

«Информация, разнесенная во времени, запоминается лучше, чем то же ее количество, перечитанное подряд», — пишут исследователи нейрогенеза и пространственного эффекта.

Изучение чего-то нового вытесняет старую информацию, если для закрепления новой нейронной связи не выделено достаточно времени. Герман Эббингауз однажды сказал: «При любом значительном количестве повторений правильное распределение их по пространству времени определенно более выгодно, чем их накопление за один раз».

Если каждый день тратить время на запоминание информации, это значительно уменьшит эффект «кривой забывания». Это сознательное усилие напомнит вашему мозгу, что вы хотите закрепить знания в долговременной памяти.

Используйте правило 50/50

Это еще один подход к преодолению «кривой забывания». Посвятите 50% времени изучению чего-то нового, а еще 50% — передаче этой информации другим. Исследования показывают: лучший способ что-то выучить — рассказать это другому человеку.

Правило 50/50 помогает выучить, обработать, сохранить и запомнить информацию. Например, не читайте книгу целиком, а дойдите до середины и вспомните, расскажите кому-нибудь или запишите ключевые идеи из нее, прежде чем продолжить. Или, еще лучше, поделитесь этим новым знанием со своей аудиторией.

Сейчас наш мозг занят больше, чем когда-либо прежде. Мы постоянно сталкиваемся с фактами, псевдофактами, уведомлениями и слухами. Информационная перегрузка означает, что мы обрабатываем больше данных, чем когда-либо прежде.

Мозг постоянно определяет, что нужно сохранить, а что — забыть. Если вы хотите повысить уровень удержания информации, контролируйте это и намеренно закрепляйте новые знания.

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