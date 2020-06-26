Изучаем резюме дата-сайентистов: чем они занимались до получения этой должности

Выпускники факультетов, не связанных с естественными и техническими науками, часто спрашивают, смогут ли они найти работу в дата-сайенс. Автор блога Towards Data Science Крис И. изучил резюме 50 специалистов из этой сферы, чтобы узнать, как они попали в профессию.

Какая нужна ученая степень?

Статистика показывает, что чаще всего в дата-сайенс приходили специалисты со степенью магистра, с незначительным отрывом второе место разделили степени PhD и бакалавра. Многие утверждают, что PhD не нужна в работе, но помогает попасть на собеседование.

Таким образом, чтобы стать дата-сайентистом, не обязательно получать ученую степень – лучше потратить это время на работу и налаживание связей.

Какая нужна специальность?

Посмотрим, какое образование получали те, кто стал дата-сайентистом. Как правило, они специализировались на естественно-научных или технических дисциплинах, однако многие из них изучали бизнес или экономику.

При этом сама сфера очень разнообразна. Выпускник факультета физики может выполнять совершенно иные задачи, чем экономист.

Каким было предыдущее место работы?

В какой сфере нужно работать, чтобы попасть в дата-сайенс? Как правило, это исследования, программное обеспечение и финансы. В выборке присутствует довольно много финансовых аналитиков и консультантов. Можно предположить, что дата-сайенс — это не совсем техническая профессия, здесь скорее пригодятся навыки интерпретации цифр и презентации данных, а не построения моделей.

Да, стать дата-сайентистом может специалист из любой сферы. Но при этом ваши задачи могут радикально отличаться от того, чем будет заниматься человек с другим профессиональным опытом.

Нужны ли сертификаты?

Почти две трети участников исследования указали в резюме наличие сертификатов по дата-сайенс, аналитике или машинному обучению. Сертификаты полезны с точки зрения получения знаний, а не поиска работы. Похоже, они мало влияют на успешность собеседования.

Судя по выборке, дата-сайентисты чувствуют, что сертификаты достаточно важны, чтобы указать их в резюме.

Выводы

У этого исследования много недостатков. Статистика учитывает только те высшее образование и должность, которые непосредственно предшествовали устройству на должность дата-сайентиста. В выборке участвуют только специалисты из США и Канады, при этом не делались поправки для статистической точности.

Однако полученные выводы подтверждают: стать дата-сайентистом можно с любым опытом.

Источник.

Графики: Крис И.