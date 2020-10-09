Перезапустить карьеру: пять причин для смены работы

Когда рынок труда стабилен, а возможностей много, легко подумать, что где-то будут условия получше. Но пандемия обрушила рынки труда по всему миру, и кажется, что если вам повезло сохранить работу, нелогично мечтать о другой. Однако даже в текущих неопределенных и слабых экономических условиях держаться за свое место — не обязательно лучшая из возможных стратегий.

Стоит ли сейчас менять работу или вообще уходить в другую сферу? Пожалуй, это главный вопрос, который волнует карьеристов. Лучший ответ на него — «Все сложно».

Не существует идеального времени для того, чтобы поменять работу. Единственный способ определить, верен ли ваш выбор, — сделать его и посмотреть, что из этого выйдет. Во время пандемии идти на риск стало еще труднее, потому что появились три новых обстоятельства.

Кризисы порождают стресс и тревогу, что отражается на способности принимать спокойные и рациональные решения.

Кризисы усиливают неопределенность, поэтому прогнозировать будущее — как краткосрочное, так и долгосрочное — сложнее, чем обычно.

Кризисы ограничивают текущие возможности. Большинство работодателей сосредоточены на контроле убытков и больше беспокоятся о сохранении бизнеса и сокращении расходов, чем о развитии и найме новых талантов.

При этом есть и другие факторы, которые открывают возможности и делают текущую ситуацию более подходящей для изменений, чем кажется.

Некоторые сферы процветают

Сейчас на рынке труда происходит второй сдвиг: востребованнее становятся не те, кто помог пережить кризис, а те, кто поможет выйти из него. Спрос продолжит расти на специалистов из этих трех категорий.

Трансформация бизнеса : цифровая безопасность, разработка приложений, специализированные продажи, маркетинг и управление изменениями.

: цифровая безопасность, разработка приложений, специализированные продажи, маркетинг и управление изменениями. Перевозка вещей : логистика и должности, связанные с e-commerce.

: логистика и должности, связанные с e-commerce. Помощь людям: здравоохранение, фармакология, исследования и разработка.

Если вы работаете в пострадавшем секторе, которому потребуется время для восстановления, возможно, пора подумать о смене рода деятельности. Трудно сказать, сохранятся ли эти тенденции, но мы видим, на что есть спрос. Многие компании нанимают прямо сейчас, поэтому есть большие возможности для перемен.

Конкуренция снизилась

Те, у кого уже есть работа, вряд ли захотят рискнуть. Это создает возможности для тех, кто стремится к переменам. Традиционно лучшие инвестиции — будь то акции, золото или рынок жилья, — это самые непопулярные активы. Ваши самые большие конкуренты — это те, кто работает, и если они будут держаться за свое место, это значит, что преимущество у вас.

Как только ситуация вернется к норме, а рынки труда восстановятся, вы будете конкурировать с множеством потенциальных соискателей. Почему бы не опередить их, начав прямо сейчас?

Неопределенность поощряет риск

Принимая рискованные решения в условиях нестабильности, мы можем меньше потерять. Даже если вы планируете остаться на своей работе, неизбежно вам придется измениться. Всегда лучше быть проактивнее и принимать решения, когда они доступны, а не когда вы в отчаянии.

мир станет более виртуальным;

нас ждет меньше личных контактов с другими людьми;

сохранится тренд на гибридную и удаленную работу, а также цифровое кочевничество;

цифровые, гибкие, основанные на данных и технологически ориентированные предприятия и отрасли будут процветать, по крайней мере, по сравнению с конкурентами.

Время пересмотреть приоритеты

Хотя никто не знает, как пандемия будет развиваться дальше и когда удастся с ней справиться, можно предположить, что определенные тенденции станут частью новой нормы:

Мы можем быть уверены, что благодаря пандемии общество будет больше внимания уделять здоровью, в том числе психическому, а также семье. ManpowerGroup провела опрос среди более 8 тысяч человек в восьми странах, в котором изучала, как респонденты хотели бы работать в будущем. Ответы были единодушны: люди хотят автономии и гибкости, чтобы проводить больше времени с семьей, а также возможностей изучать и развивать навыки.

Работодатели, для которых люди важнее всего, и которые отдают приоритет благополучию, балансу работы и жизни, а также обучению, будут привлекать и удерживать лучшие таланты. Если в вашей компании дела обстоят иначе, возможно, сейчас самое время покинуть ее и провести переоценку ценностей.

Пора изучить новые навыки

В будущем технические знания, опыт и hard skills будут в целом обесцениваться. Работодатели начнут ценить навыки управления, любознательность, эмоциональный интеллект, скромность и способность к обучению. Потратьте время на развитие этих навыков, чтобы стать востребованнее, и выбирайте работу, которая позволит учиться, общаться с людьми, которые вам нравятся, и оказывать влияние.

Помните о правилах, которые могут повысить ваши шансы на успех. Например, сейчас налаживать контакты можно только удаленно, поэтому вам нужно будет использовать свой цифровой бренд и работать над онлайн-присутствием и репутацией.

Наконец, изменения, которые вы предпринимаете сейчас, не обязательно сохранятся в долгосрочной перспективе. Стабильность работы, длительность пребывания в должности и лояльность еще до пандемии становились все менее значимы для работодателей. Сейчас у нас есть больше возможностей для экспериментов, чем до кризиса. Когда непредсказуемость, нестабильность и непостоянство войдут в норму, вас не будут судить за неудачи, если этот опыт поможет определить, чего вы действительно хотите и где вы будете наиболее счастливы.

Рано или поздно все мы готовы к переменам. Наше желание отказаться от текущих обстоятельств и найти новый опыт становится настолько сильным, что мы даже не думаем о последствиях — просто идем на риск и смотрим, каким будет результат.

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Фото на обложке: RomanR / Shutterstock