Как работает агентство по подбору роботов-актеров для фильмов и рекламы

Американцы Форест Гибсон и Джаред Чешир оценили перспективы роботов в коммерческих съемках и решили открыть A.I.gency — первое в мире агентство по подбору роботов-актеров. Гибсон и Чешир предлагают им и их создателям ту же услугу, что и обычные агенты артистам-людям: соединение с продюсером. Как и в традиционной схеме, их вознаграждение — это доля от заработка клиента.

Роботы уже стали суперзвездами в индустрии развлечений. В частности, ролики с четвероногим роботом Spot от Boston Dynamics набирают миллионы просмотров на Youtube, чем не могут похвастаться многие актеры и музыканты.

Как роботы появились на экранах

Впервые слово «робот» появилось в пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Р.У.Р. — Россумские универсальные роботы», вышедшей в 1921 году. С тех пор вымышленный машинный интеллект прочно вошел в сферу искусства, а в последние десятилетия то же самое можно сказать и о настоящих роботах. Благодаря развитию технологий они начали перемещаться из области научной фантастики в область научных фактов.

В то же время бизнес осознал преимущества маркетинговых кампаний, показывающих возможности технологий. В 1997 году суперкомпьютер Deep Blue обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, а в 2011 суперкомпьютер Watson стал победителем телевизионной викторины Jeopardy. Эта реклама принесла компании IBM миллионы долларов. Ее репутация ведущего разработчика в области искусственного интеллекта была подкреплена публичной демонстрацией технологий в действии.

Этот подход сработал и для телекомпаний. Рейтинги взлетели, когда Watson обошел двух лучших игроков Jeopardy, Кена Дженнингса и Брэда Раттера. Несколько лет спустя более 200 миллионов человек смотрели прямую трансляцию серии игр, в которой AlphaGo от Google DeepMind обыграл чемпиона по го Ли Седоля. Роботы по своей природе более конкурентоспособны, чем суперкомпьютеры, поэтому неудивительно, что агенты изучают варианты входа в этот быстрорастущий бизнес.

Как работает A.I.gency

Гибсон и Чешир видят себя в роли консультантов, которые будут рассказывать продюсерам и креативщикам о возможностях современных роботов и вариантах их включения в съемки.

«Ожидания людей отличаются от тех возможностей, которые есть у роботов в настоящее время, — объясняет Чешир. — Мы до сих пор выясняем, на что они способны, и это сильно отличается от того, что [подсказывает] человеческая интуиция. Трудные для роботов задачи отличаются от задач, которые, по нашему мнению, должны быть для них трудными, а легкие для них задачи иногда могут быть удивительно [сложными]».

A.I.gency ищет роботов не только для участия в мероприятиях или рекламе, но и для технической поддержки съемок.

«В новом фильме ″Король Лев″ все снято в виртуальной реальности с помощью роботов, — говорит Чешир. — У них были дроны, летающие по площадке и снимающие кадры на виртуальные камеры. Представьте робота Spot как рабочую платформу в этом производстве — такие вещи дают реальные возможности людям, экспериментирующим с технологией пространственных вычислений».

Оператор Калеб Дешанель снимает виртуальную сцену для «Короля Льва». Фото: Disney, Moving Picture Company

Гибсон и Чешир идут дальше заключения сделок. Они не только связывают роботов с продюсерами, но также контролируют рабочий процесс. Никто не ожидает, что агент Тома Круза появится в первый день съемок и расскажет ему, как играть определенную сцену. Но Гибсон и Чешир будут следить, чтобы роботы делали именно то, что хотят креативные директора, у которых почти наверняка нет технического бэкграунда.

«Одна из действительно крутых вещей заключается в том, что [у Boston Dynamics есть] инструмент для разработки программного обеспечения, который позволяет дополнять умения Spot. Мы используем эти возможности, чтобы создавать различные сценарии», — добавил Чешир.

Как A.I.gency видит свое будущее

Сейчас компания работает только с несколькими видами роботов. Это не эксклюзивные сделки: такие компании, как Boston Dynamics, могут заключать договоренности и сами.

«Это наши таланты, — сказал Гибсон, имея в виду роботов Spot. — Но у нас также есть другие актеры и члены съемочной группы, в которую в том числе входит DJI Robo Master, маленький наземный робот с колесами, работающими во всех направлениях. Мы обнаружили, что это отличный оператор для низких съемок. Еще у нас есть дрон Skydio 2, который обладает удивительными камерами и автономной навигацией, которая позволяет автоматически следовать за актером».

Как и любые другие агенты, Гибсон и Чешир хотят привлечь новых «актеров». Они надеются, что после распространения информации об A.I.gency и его возможностях удастся заключить контракты с другими производителями роботов. Предприниматели считают, что у них есть все возможности воспользоваться преимуществами растущего рынка.

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