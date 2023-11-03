Ученые разработали робота-поводыря, который реагирует на поводок

Собаки-поводыри — настоящее спасение для слабовидящих людей, однако на их обучение уходят годы. Исследователи из Бингемтонского университета предложили свое решение – робота, который поможет пользователю ориентироваться в пространстве и будет реагировать на его сигналы.

Всевидящее око

Исследователи создали роботизированный эквивалент собаки-поводыря для слабовидящих, которая может даже реагировать, когда пользователь дергает ее за поводок.

В ходе экспериментов робот-собака, разработанный исследователями из Бингемтонского университета, смог провести человека по коридору, реагируя на входные данные, например, легкие толчки, чтобы избежать препятствий.

Цель состоит в том, чтобы придумать более дешевую и доступную альтернативу живым собакам, которых обучают помогать людям с нарушениями зрения. Исторически собаки-поводыри были в большом дефиците. На их обучение могут уйти годы, из-за чего они очень дороги.

«Мы были удивлены, что в сообществах слабовидящих и незрячих так мало людей могут использовать настоящую собаку-поводыря на протяжении всей своей жизни», — прокомментировал руководитель группы Шики Чжан, профессор компьютерных наук в Бингемтоне.

Следуйте за роботом

Со временем робот может научиться реагировать на поводок, что мало чем отличается от обучения настоящей собаки новому трюку.

«Примерно за 10 часов обучения эти роботы способны передвигаться, ориентируясь в помещении, направляя людей, избегая препятствий и в то же время чувствуя натяжение поводка», — добавляет Чжан.

Но помимо того, что робособака может провести слабовидящего человека по коридору, она еще нескоро сможет заменить поводыря.

Во-первых, команда надеется «добавить интерфейс на естественном языке», по словам Чжана, который позволил бы пользователям общаться с роботом, чтобы получить помощь.

«Например, если я слабовидящий, и я говорю роботу-собаке выйти на проезжую часть, хотелось бы, чтобы робот это понял», — говорит Чжан.

Он предполагает, что в будущем собака-поводырь поможет слабовидящим ориентироваться в общественных местах, например торговых центрах и аэропортах, улучшая их доступность.

Исследователь сравнивает это с общими велосипедами в кампусе.

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Фото на обложке: STEPHEN FOLKERTS