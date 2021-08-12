Смогут ли роботы заменить юристов?

Рабочий день юриста состоит из изучения дел, подготовки документов и консультаций. Трудно представить, что робот может справиться с такими задачами. Именно поэтому юриспруденция считается одной из профессий, которым не угрожает развитие робототехники и искусственного интеллекта. Однако недавний эксперимент показал, что роботы могут взять на себя часть функций юриста.

В исследовании использовались алгоритмы машинного обучения, которые анализировали документы. Выяснилось, что автоматизация не должна быть полной. Достаточно передать программе часть задач, чтобы полностью изменить работу.

Хотя это может быть плохой новостью для юристов будущего, это полезно для их будущих клиентов, особенно тех, кто не может позволить себе юридическое сопровождение.

Технология может быть непредсказуемой

Исследовательский проект проводили доцент университета штата Орегон Элизабет Типпетт и доцент университета штата Джорджия Шарлотт Александр совместно с информатиками и лингвистами из НКО MITRE. Первоначально он не был связан с автоматизацией. Ученые хотели выявить особенности текста, которые характерны для хороших и неудачных юридических обоснований.

Для этого подготовили и проанализировали небольшую подборку юридических обоснований и судебных заключений.

В первую очередь ученые столкнулись с тем, что довольно трудно предсказать, какие задачи будут легко поддаваться автоматизации. Например, человеку будет просто выделить цитаты внутри текста. В то же время программы для машинного обучения теряются в знаках препинания внутри и за пределами цитаты.

Это действует так же как капча: человек может легко обнаружить телефонный столб, но робот будет сбит с толку фоновым шумом на изображении.

Кратчайший путь

Как только исследователи разобрались, как определять цитаты, они случайно наткнулись на методологию автоматизации юридических исследований — один из самых сложных и трудоемких аспектов юридической практики.

Ученые из MITRE использовали методологию, называемую «анализ графиков», чтобы создавать визуальные сети юридических цитат. Анализ графиков позволил спрогнозировать исход дела по краткому обоснованию, исходя из того, как выполнялись другие обоснования, включающие конкретную цитату.

Однако позже выяснилось, что этот процесс можно повернуть вспять. Адвокату, который готовится ответить на обоснование другой стороны, обычно приходится искать подходящие дела для цитирования, используя дорогую базу данных. Но исследование показало, что можно создать базу данных на основе программы, которая будет просто сообщать лучшие примеры. Для этого придется лишь ввести в программу обоснование другой стороны.

Исследователи не стали создавать такую базу — чтобы она была полезной, пришлось бы использовать массу документов. Кроме того, у них не было свободного доступа к подобным данным.

Но это показывает, как технология может превратить любую задачу, которая отнимает много времени, в ту, что решается одним нажатием кнопки.

История частичной автоматизации

Автоматизация сложных операций важна не только для тех, кто выполняет работу, но и для потребителей.

Возьмем, к примеру, гидравлический кран или силовой вилочный погрузчик. Сейчас управление краном воспринимается как ручная работа, но когда-то эти машины считались устройствами для экономии труда. Благодаря им человеку уже не приходится прикладывать свою силу, чтобы перемещать тяжелые предметы.

Вилочные погрузчики и краны, конечно, не заменили людей. Но, как и автоматизация юридических исследований, силовые машины позволяют выполнять больше работы за единицу времени.

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Еще один пример — частичная автоматизация швейных машин в начале 20 века. К 1910-м гг. работницам текстильных фабрик уже не нужно было шить на одной машине. Они получили промышленные аппараты с 12 иглами, которые могли выполнять 4000 стежков в минуту. Автоматы взяли на себя всю рутинную работу по подшиванию, сшиванию швов и даже отделке нижнего белья. Как летчик, использующий автопилот, они не столько шили, сколько следили за машиной, чтобы заметить какие-то проблемы.

Навредил ли этот переход работникам? Возможно, отчасти, но для потребителей это было благом. В 1912 году у женщин, просматривавших каталог почтовых заказов Sears, был выбор между сорочками с ручной вышивкой и гораздо более дешевым вариантом с машинной.

Аналогичным образом, автоматизация поможет снизить стоимость юридических услуг, сделав их более доступными для многих людей, которые не могут позволить себе нанять адвоката.

Сам себе юрист

Действительно, в других секторах экономики технологические достижения последних десятилетий позволили компаниям перенести работу с оплачиваемых работников на клиентов.

Например, технология сенсорного экрана позволила авиакомпаниям устанавливать киоски регистрации. Подобные машины есть почти везде — на автостоянках, заправочных станциях, в продуктовых магазинах и даже в фаст-фуде.

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В какой-то степени эти киоски вытесняют оплачиваемый труд сотрудников неоплачиваемым трудом потребителей. Но чтобы этот аргумент был справедлив, продукт или услуга, которые создаются человеком, должны быть доступны каждому.

В контексте юридических услуг многие потребители, которые не могут позволить себе адвоката, уже полностью отказываются от его поддержки в суде или самостоятельно ведут процесс. Иногда это приносит результаты. Если частичная автоматизация позволит юристам помогать большему числу клиентов или сделать их услуги доступнее, выиграют все.

Кроме того, благодаря технологиям юристы помогут потребителям лучше представлять интересы. Например, федеральный окружной суд в Миссури теперь предлагает физическим лицам, подающим заявление о банкротстве, подготовить документы с помощью специальной платформы, самостоятельно, либо в ходе 30-минутной встречи с адвокатом. Благодаря сервису юрист и клиент могут извлечь большую пользу из консультации.

Возможно, вскоре потребители получат еще помощь — существует огромное количество технологических стартапов, пытающихся автоматизировать различные виды юридической работы. Так что, хотя поисковая система быстрого доступа еще не создана, возможно, появятся похожие инструменты.

А сами адвокаты? Как рабочие фабрик, вооруженные новыми электроинструментами, юристы также будут выполнять больше работы и меньше уставать. Возможно, у них появится еще время для встреч с клиентами.

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