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Истории

Вредные советы: 17 способов развалить стартап

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Не существует универсального рецепта, который бы обеспечил успех стартапа. Однако есть ошибки, которые гарантированно могут навредить ему. CEO и сооснователь аналитической компании CB Insights Ананд Санвал написал шуточный тред в Twitter, где перечислил «вредные советы» для основателей. Публикуем его перевод.

Вредные советы: 17 способов развалить стартап

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Оставьте в команде высокоэффективного и неприятного сотрудника

Предположим, в маленьком коллективе есть человек, с которым никто не может найти общий язык. Однако он показывает отличные результаты.

Не волнуйтесь: он обязательно исправится.  Его ценность слишком высока, поэтому стоит оставить его в команде. А остальные сотрудники все равно не смогут найти другую такую же хорошую работу.

Нанимайте за громкие бренды в резюме

Выбирайте тех, кто работал на известную компанию или посещал элитное учебное заведение. Хорошие кадры больше нигде не найти.

Они обеспечат успех вашему стартапу.

Не общайтесь с клиентами или пользователями

У вас есть видение. Придерживайтесь его.

Не обращайте внимания на фоновый шум.

Как можно больше общайтесь с клиентами или пользователями

Поговорите со всеми, с кем сможете — с 30, 50 или даже 100 людьми. Не бывает слишком много общения с покупателями. Зачем создавать что-то на основе их отзывов, а затем собирать обратную связь, если можно узнать все заранее?

Фидбэк — это ценный дар, и им не стоит пренебрегать.

Создавайте программное обеспечение, которое подойдет абсолютно всем

Ваше решение должно работать для всех — для малого и среднего бизнеса, для матери с двумя детьми и студента.

Не стоит мелочиться. Концентрация на чем-то одном только помешает.

Прислушивайтесь к каждому отзыву

Вы опубликовали пост в тематическом сообществе, и кто-то, кто не входит в вашу целевую аудиторию, написал аргументированый отзыв или раскритиковал ваш продукт. Обязательно учтите это и скорректируйте свою идею.

Помните: обратная связь — это ценный дар.

Убедитесь, что ваш стартап связан с Web 3.0, метавселенной или ИИ

Тренды решают все. Делайте то же, что и другие.

Это упростит ваш путь.

Включите в стратегию PLG

Когда-то рост за счет продукта (product-led growth, PLG) связывали с геймификацией, freemium или чем-то в этом роде. Но если у вас нет PLG, можно ли назвать ваш проект стартапом?

Внедрите эту стратегию как можно скорее.

Как можно скорее заполняйте открытые позиции в команде

Попробуйте снизить требования. Возможно, новый сотрудник будет далек от идеала, но по крайней мере, работа будет выполнена.

И люди иногда просто становятся лучше с течением времени.

Убедитесь, что получаете финансирование

Самый быстрый способ сообщить людям, что стартап успешен, — это получить инвестиции.

Сделайте это как можно скорее.

Не копите технический долг

При разработке продукта рано или поздно в коде появляются незавершенные изменения — программисты называют их техническим долгом.

разработчик, усталость на работе

Фото в тексте: Oleksii Didok / Shutterstock

Ваш код должен быть безупречным на каждом этапе путешествия. Наличие технического долга указывает, что вам все равно. На самом деле чистый код даже важнее клиентов и выручки.

Решайте бизнес-проблему, наняв нужного человека

Где-то рядом есть тот, кто может спасти стартап. Найдите его, и он решит самые сложные задачи.

Не беспокойтесь о том, чтобы решить эти проблемы самостоятельно.  Просто смотрите, как этот волшебник творит свою магию.

Дайте каждому важную должность

Стартап состоит из пяти человек? Назначьте CEO, CTO, CMO, CFO и CPO (директора по продукту или персоналу — как вам угодно).

Это обязательно впечатлит клиентов.

Сосредоточьтесь на масштабируемости

Сегодня у вас 4 пользователя. Что, если к концу месяца их будет уже 400 тысяч?

Всегда создавайте технологии и системы, которые масштабируются. Потому что дело не в том, если, а в том, когда, и вы должны быть готовы. На собраниях всегда спрашивайте: «Будет ли это масштабироваться?».

Обязательно пробуйте новые подходы к управлению персоналом

Пусть команда работает только 3 дня в неделю. Через год работы каждый сотрудник может получить 3-месячный саббатикал.

Наряду с отсутствием технического долга, это еще один важнейший пункт, на котором следует сосредоточиться. Ваша задача — с самого начала внедрять инновации в области HR. Продуктовые инновации вторичны.

Убедитесь, что у вас самые впечатляющие бонусы

Именно этим славится Google. Видели их рыночную капитализацию? Вот именно.

Бизнес-модели и традиционные бонусы никого не привлекают.  Это пустая трата времени. Ваш выбор — комбуча, свежие фрукты и закуски без глютена.

Посещайте как можно больше мероприятий по нетворкингу

Конференции, круглые столы, выступления спикеров. Неважно, что это будет — подойдет все.

Вы можете встретить венчурного инвестора, будущего сотрудника или клиента. Просто идите и ищите новые контакты. Ваша сеть это и есть ваш собственный капитал.

Источник.

Фото на обложке: baranq / Shutterstock

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