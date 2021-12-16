Вредные советы: 17 способов развалить стартап

Не существует универсального рецепта, который бы обеспечил успех стартапа. Однако есть ошибки, которые гарантированно могут навредить ему. CEO и сооснователь аналитической компании CB Insights Ананд Санвал написал шуточный тред в Twitter, где перечислил «вредные советы» для основателей. Публикуем его перевод.

Оставьте в команде высокоэффективного и неприятного сотрудника

Предположим, в маленьком коллективе есть человек, с которым никто не может найти общий язык. Однако он показывает отличные результаты.

Не волнуйтесь: он обязательно исправится. Его ценность слишком высока, поэтому стоит оставить его в команде. А остальные сотрудники все равно не смогут найти другую такую же хорошую работу.

Нанимайте за громкие бренды в резюме

Выбирайте тех, кто работал на известную компанию или посещал элитное учебное заведение. Хорошие кадры больше нигде не найти.

Они обеспечат успех вашему стартапу.

Не общайтесь с клиентами или пользователями

У вас есть видение. Придерживайтесь его.

Не обращайте внимания на фоновый шум.

Как можно больше общайтесь с клиентами или пользователями

Поговорите со всеми, с кем сможете — с 30, 50 или даже 100 людьми. Не бывает слишком много общения с покупателями. Зачем создавать что-то на основе их отзывов, а затем собирать обратную связь, если можно узнать все заранее?

Фидбэк — это ценный дар, и им не стоит пренебрегать.

Создавайте программное обеспечение, которое подойдет абсолютно всем

Ваше решение должно работать для всех — для малого и среднего бизнеса, для матери с двумя детьми и студента.

Не стоит мелочиться. Концентрация на чем-то одном только помешает.

Прислушивайтесь к каждому отзыву

Вы опубликовали пост в тематическом сообществе, и кто-то, кто не входит в вашу целевую аудиторию, написал аргументированый отзыв или раскритиковал ваш продукт. Обязательно учтите это и скорректируйте свою идею.

Помните: обратная связь — это ценный дар.

Убедитесь, что ваш стартап связан с Web 3.0, метавселенной или ИИ

Тренды решают все. Делайте то же, что и другие.

Это упростит ваш путь.

Включите в стратегию PLG

Когда-то рост за счет продукта (product-led growth, PLG) связывали с геймификацией, freemium или чем-то в этом роде. Но если у вас нет PLG, можно ли назвать ваш проект стартапом?

Внедрите эту стратегию как можно скорее.

Как можно скорее заполняйте открытые позиции в команде

Попробуйте снизить требования. Возможно, новый сотрудник будет далек от идеала, но по крайней мере, работа будет выполнена.

И люди иногда просто становятся лучше с течением времени.

Убедитесь, что получаете финансирование

Самый быстрый способ сообщить людям, что стартап успешен, — это получить инвестиции.

Сделайте это как можно скорее.

Не копите технический долг

При разработке продукта рано или поздно в коде появляются незавершенные изменения — программисты называют их техническим долгом.

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Ваш код должен быть безупречным на каждом этапе путешествия. Наличие технического долга указывает, что вам все равно. На самом деле чистый код даже важнее клиентов и выручки.

Решайте бизнес-проблему, наняв нужного человека

Где-то рядом есть тот, кто может спасти стартап. Найдите его, и он решит самые сложные задачи.

Не беспокойтесь о том, чтобы решить эти проблемы самостоятельно. Просто смотрите, как этот волшебник творит свою магию.

Дайте каждому важную должность

Стартап состоит из пяти человек? Назначьте CEO, CTO, CMO, CFO и CPO (директора по продукту или персоналу — как вам угодно).

Это обязательно впечатлит клиентов.

Сосредоточьтесь на масштабируемости

Сегодня у вас 4 пользователя. Что, если к концу месяца их будет уже 400 тысяч?

Всегда создавайте технологии и системы, которые масштабируются. Потому что дело не в том, если, а в том, когда, и вы должны быть готовы. На собраниях всегда спрашивайте: «Будет ли это масштабироваться?».

Обязательно пробуйте новые подходы к управлению персоналом

Пусть команда работает только 3 дня в неделю. Через год работы каждый сотрудник может получить 3-месячный саббатикал.

Наряду с отсутствием технического долга, это еще один важнейший пункт, на котором следует сосредоточиться. Ваша задача — с самого начала внедрять инновации в области HR. Продуктовые инновации вторичны.

Убедитесь, что у вас самые впечатляющие бонусы

Именно этим славится Google. Видели их рыночную капитализацию? Вот именно.

Бизнес-модели и традиционные бонусы никого не привлекают. Это пустая трата времени. Ваш выбор — комбуча, свежие фрукты и закуски без глютена.

Посещайте как можно больше мероприятий по нетворкингу

Конференции, круглые столы, выступления спикеров. Неважно, что это будет — подойдет все.

Вы можете встретить венчурного инвестора, будущего сотрудника или клиента. Просто идите и ищите новые контакты. Ваша сеть это и есть ваш собственный капитал.

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