Вредные советы: 17 способов развалить стартап

Не существует универсального рецепта, который бы обеспечил успех стартапа. Однако есть ошибки, которые гарантированно могут навредить ему. CEO и сооснователь аналитической компании CB Insights Ананд Санвал написал шуточный тред в Twitter, где перечислил «вредные советы» для основателей. Публикуем его перевод.
Оставьте в команде высокоэффективного и неприятного сотрудника
Предположим, в маленьком коллективе есть человек, с которым никто не может найти общий язык. Однако он показывает отличные результаты.
Не волнуйтесь: он обязательно исправится. Его ценность слишком высока, поэтому стоит оставить его в команде. А остальные сотрудники все равно не смогут найти другую такую же хорошую работу.
Нанимайте за громкие бренды в резюме
Выбирайте тех, кто работал на известную компанию или посещал элитное учебное заведение. Хорошие кадры больше нигде не найти.
Они обеспечат успех вашему стартапу.
Не общайтесь с клиентами или пользователями
У вас есть видение. Придерживайтесь его.
Не обращайте внимания на фоновый шум.
Как можно больше общайтесь с клиентами или пользователями
Поговорите со всеми, с кем сможете — с 30, 50 или даже 100 людьми. Не бывает слишком много общения с покупателями. Зачем создавать что-то на основе их отзывов, а затем собирать обратную связь, если можно узнать все заранее?
Фидбэк — это ценный дар, и им не стоит пренебрегать.
Создавайте программное обеспечение, которое подойдет абсолютно всем
Ваше решение должно работать для всех — для малого и среднего бизнеса, для матери с двумя детьми и студента.
Не стоит мелочиться. Концентрация на чем-то одном только помешает.
Прислушивайтесь к каждому отзыву
Вы опубликовали пост в тематическом сообществе, и кто-то, кто не входит в вашу целевую аудиторию, написал аргументированый отзыв или раскритиковал ваш продукт. Обязательно учтите это и скорректируйте свою идею.
Помните: обратная связь — это ценный дар.
Убедитесь, что ваш стартап связан с Web 3.0, метавселенной или ИИ
Тренды решают все. Делайте то же, что и другие.
Это упростит ваш путь.
Включите в стратегию PLG
Когда-то рост за счет продукта (product-led growth, PLG) связывали с геймификацией, freemium или чем-то в этом роде. Но если у вас нет PLG, можно ли назвать ваш проект стартапом?
Внедрите эту стратегию как можно скорее.
Как можно скорее заполняйте открытые позиции в команде
Попробуйте снизить требования. Возможно, новый сотрудник будет далек от идеала, но по крайней мере, работа будет выполнена.
И люди иногда просто становятся лучше с течением времени.
Убедитесь, что получаете финансирование
Самый быстрый способ сообщить людям, что стартап успешен, — это получить инвестиции.
Сделайте это как можно скорее.
Не копите технический долг
При разработке продукта рано или поздно в коде появляются незавершенные изменения — программисты называют их техническим долгом.
Фото в тексте: Oleksii Didok /
Ваш код должен быть безупречным на каждом этапе путешествия. Наличие технического долга указывает, что вам все равно. На самом деле чистый код даже важнее клиентов и выручки.
Решайте бизнес-проблему, наняв нужного человека
Где-то рядом есть тот, кто может спасти стартап. Найдите его, и он решит самые сложные задачи.
Не беспокойтесь о том, чтобы решить эти проблемы самостоятельно. Просто смотрите, как этот волшебник творит свою магию.
Дайте каждому важную должность
Стартап состоит из пяти человек? Назначьте CEO, CTO, CMO, CFO и CPO (директора по продукту или персоналу — как вам угодно).
Это обязательно впечатлит клиентов.
Сосредоточьтесь на масштабируемости
Сегодня у вас 4 пользователя. Что, если к концу месяца их будет уже 400 тысяч?
Всегда создавайте технологии и системы, которые масштабируются. Потому что дело не в том, если, а в том, когда, и вы должны быть готовы. На собраниях всегда спрашивайте: «Будет ли это масштабироваться?».
Обязательно пробуйте новые подходы к управлению персоналом
Пусть команда работает только 3 дня в неделю. Через год работы каждый сотрудник может получить 3-месячный саббатикал.
Наряду с отсутствием технического долга, это еще один важнейший пункт, на котором следует сосредоточиться. Ваша задача — с самого начала внедрять инновации в области HR. Продуктовые инновации вторичны.
Убедитесь, что у вас самые впечатляющие бонусы
Именно этим славится Google. Видели их рыночную капитализацию? Вот именно.
Бизнес-модели и традиционные бонусы никого не привлекают. Это пустая трата времени. Ваш выбор — комбуча, свежие фрукты и закуски без глютена.
Посещайте как можно больше мероприятий по нетворкингу
Конференции, круглые столы, выступления спикеров. Неважно, что это будет — подойдет все.
Вы можете встретить венчурного инвестора, будущего сотрудника или клиента. Просто идите и ищите новые контакты. Ваша сеть это и есть ваш собственный капитал.
Фото на обложке: baranq /
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