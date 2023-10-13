Что такое самоэффективность и как она помогает увеличить продажи

Рассмотрим три способа применять это в онлайн-маркетинге.

Наше поведение и потребительские привычки зависят от того, насколько мы уверены в своей способности добиться успеха в той или иной ситуации. Например, мы с большей вероятностью купим спортивную программу, если будем уверены, что завершим ее. Это называют самоэффективностью.

Альберт Бандура определил теорию самоэффективности как личное суждение о том, «насколько хорошо человек может выполнять действия, необходимые для решения возможных ситуаций».

Проще говоря, это вера человека в свою способность добиться успеха в конкретной ситуации. Чем она выше, тем сильнее внутренняя мотивация к действию.

На самоэффективность влияют четыре основных фактора.

Мастерство в каком-либо деле.

Наблюдение за тем, как кто-то похожий на вас справляется со сложным делом.

Получение положительной обратной связи при выполнении определенной задачи.

Физическое и психологическое состояние.

Обсудим, как использовать этот эффект в онлайн-маркетинге.

Сделайте так, чтобы получить выгоду от продукта было проще

Рассмотрим пример из бестселлера Алекса Хормози $100M Offers («Предложения на $100 млн»): «Представьте, что вы обратились в маркетинговую компанию, и сразу после подписания контракта вам начинают звонить перспективные клиенты». Скорее всего, вы были бы готовы заплатить за это крупную сумму.

Эта тактика крайне важна, когда продукт требует, чтобы для достижения результата клиенты приложили физические или творческие усилия.

Возьмем для примера программу тренировок. Клиенты будут навязывать себе ограничения, снижающие самоэффективность и, в свою очередь, мотивацию действовать и покупать.

Задача бренда — выявить ограничения аудитории, а затем устранить их в маркетинговых посланиях или с помощью продукта.

К слову, самоэффективность влияет и на процесс покупки, и на потребление продукта.

Обучайте пользователей

Каким бы новаторским ни был продукт, люди не купят его, если не будут уверены в том, что смогут его использовать. Вот почему просвещение имеет ключевое значение.

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Как побуждать клиентов к действиям с помощью маркетинговых стимулов

Для примера рассмотрим сложные программные решения. Adobe и Microsoft предлагают подробные руководства, семинары и форумы по своему ПО. Так они не только демонстрируют возможности этих продуктов, но и формируют у пользователей чувство самоэффективности.

Подобным образом работают простые инструкции по сборке мебели IKEA.

Делитесь историями успеха

Отзывы и тематические исследования оказывают большое влияние: людям придает уверенность то, что с помощью продукта кто-то вроде них добивается успеха.

Спортсмен в рекламе спортивных добавок может выглядеть вдохновляющим, но не находить отклика у обычного человека. В то же время история 40-летней работающей матери, которая с помощью добавок пришла в форму, может побудить к мысли: «Если она может, то и я смогу».

Используйте отзывы от разных пользователей. Покажите не только конечный результат, но и то, какой путь они прошли, и подчеркните, насколько это было легко.

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