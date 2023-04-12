Разработчик написал программу, которая сама исправляет баги при помощи ИИ

Искать ошибки в коде — не самое приятное занятие. Почему бы не поручить это ИИ? Именно так и поступил программист с ником BioBootloader. Его программа дает коду на Python «способность к саморегенерации», запуская его и внося изменения при возникновении багов.

BioBootloader разместил видеодемонстрацию программы с комментарием: «Запускайте с ее помощью скрипты, и если произойдет сбой, GPT-4 отредактирует их и объяснит, что пошло не так. Даже если багов будет много, она будет многократно запускаться, пока все не будет исправлено».

За «способность к саморегенерации» он назвал программу Wolverine («Росомаха») в честь персонажа Marvel.

GPT-4 — это мультимодальная языковая модель искусственного интеллекта, созданная OpenAI и выпущенная в марте. Она доступна подписчикам ChatGPT Plus и бета-тестерам в виде API . Модель использует свои «знания» о миллиардах документов, книг и сайтов, извлеченных из интернета, и умеет выполнять разные задачи, связанные с текстом, в том числе писать текст, переводить его и генерировать код.

В качестве демонстрации разработчик опубликовал видео, в котором отображается окно с кодом на Python и результаты работы его программы в терминале. Он загружает скрипт калькулятора, в который намеренно добавил несколько ошибок, а затем запускает его.

«Программа запускает его, видит сбой, но затем обращается к GPT-4, чтобы попытаться выяснить, как это исправить», — объясняет автор.

GPT-4 возвращает объяснение ошибок, показывает изменения, которые программа пытается внести, затем повторно ее запускает. Увидев новые ошибки, GPT-4 снова исправляет код, и затем он запускается корректно. В итоге в исходный файл Python добавляются изменения от GPT-4.

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Код размещен на GitHub, и разработчик говорит, что этот метод можно применить к другим языкам программирования. Для этого требуется наличие ключа OpenAI API для GPT-3.5 или GPT-4, за использование взимается дополнительная плата. Прямо сейчас API GPT 3.5 открыт для всех, у кого есть учетная запись OpenAI, но доступ к GPT-4 по-прежнему ограничен списком ожидания.

Хотя в настоящее время это лишь простое подтверждение концепции, такие примеры, как Wolverine, демонстрируют: в будущем приложения смогут исправлять свои собственные ошибки — даже неожиданные баги, возникающие после развертывания. Разумеется, последствия и риски метода еще предстоит оценить.

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