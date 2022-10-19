Съемки с дронов, тайные агенты и жалобы: как активисты борются с трудовыми практиками Amazon

Несмотря на доступ к неограниченным ресурсам, иногда гигант вынужден уступать — и это дает сотрудникам надежду.

Противостояние Amazon и работников выходит на новый уровень. Пока компания пытается препятствовать формированию профсоюзов, активисты собирают доказательства нарушений трудовых прав при помощи тайных агентов и съемок с беспилотников, заваливают чиновников жалобами и уже сумели добиться прекращения нескольких строек Amazon.

Морозным февральским утром 2021 года Том Таннер зашел на строящийся склад Amazon в восточной части Вашингтона в поисках работы. Он проезжал мимо, увидел, как возводится стальной каркас склада, и поинтересовался, не нужны ли подрядчику BZI Construction еще помощники. Его почти сразу же приняли на работу.

Но, как он позже рассказал следователю, трудовые отношения продлились недолго. Через два дня он уволился.

Таннер — не просто непостоянный сотрудник. Он — организатор профсоюза металлургов, который представляет права работников, которые строят стальные конструкции. Во время своей недолгой работы в BZI Таннер работал под прикрытием, пытаясь найти компромат на Amazon, одну из самых могущественных компаний мира.

Кампании работников складов Amazon привлекли немало внимания прессы. Но профсоюзы обращаются и к более скрытым методам.

Они заваливают регуляторов жалобами на Amazon, выступают против компании на местных собраниях по зонированию, изучают федеральные данные, чтобы критиковать показатели безопасности Amazon, и даже используют шпионов под прикрытием и беспилотники для сбора доказательств.

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Эксперты говорят, что такая многосторонняя стратегия дает профсоюзам больше шансов. Победы заряжают энергией членов организации, укрепляют их связи с союзниками и доказывают Amazon и персоналу компании, что объединения работников заслуживают серьезного отношения.

Компания тратит миллионы долларов на консультантов по борьбе с профсоюзами и нанимает влиятельных адвокатов по трудовым спорам. Она эффективно борется с организованной деятельностью на складах и уже смогла отменить голосования за формирование профсоюзов в Нью-Йорке и Алабаме и обжаловать единственное успешное голосование на складе Amazon JFK8 на Стейтен-Айленде.

Стоит отметить, что голосования за формирование профсоюза, которые проводятся под наблюдением Национального совета по трудовым отношениям, проходят в регулируемом поле, сильно смещенном в сторону работодателей.

Джон Логан, профессор труда в Государственном университете Сан-Франциско, отметил, что по текущим правилам это практически невозможно. На складах Amazon часто работают тысячи человек, а текучесть кадров высока. При этом, сказал Логан, компания располагает «практически неограниченными ресурсами для борьбы с профсоюзом».

Дженис Файн, профессор труда в Университете Ратгерса, добавила, что перед лицом «подавляющей мощи и вездесущности» Amazon организаторы «ищут то, что будет вселять в работников надежду, заставит их двигаться вперед и чего-то добиваться».

По ее словам, такие компании дают членам профсоюзов и волонтерам «ощущение собственной силы».

Шпионы и беспилотники

В течение нескольких месяцев металлурги в западных штатах собирали информацию о связи BZI Construction, компании, в которой Таннер работал в Спокане, с Фундаменталистской церковью Иисуса Христа святых последних дней — сектой, лидеры которой обвинялись в краже заработной платы и нарушениях законодательства о детском труде в подконтрольных им компаниях.

Позже активисты обнародовали видеозаписи, документы и другую информацию для регулирующих органов и общественности, утверждая, что Amazon недостаточно тщательно контролирует, кого ее девелоперы и подрядчики привлекают для строительства складов.

Стив Пендерграсс, президент Северо-Западного окружного совета металлургов, подчеркнул, что если бы работы выполняли участники профсоюза, компании не пришлось бы беспокоиться о том, что ее могут связать с культом.

«Мы пытаемся использовать все, что в наших силах, чтобы заставить Amazon поступать правильно», — сказал Пендерграсс.

Уэнделл Джефсон, бывший член секты, подтвердил, что BZI Construction ранее привлекала несовершеннолетних для работ на Amazon. Он сам был одним из таких подростков.

Ранее BZI сообщила, что Джефсон «некорректно описал» свою работу в компании, но отказалась объяснить, каким образом.

Представитель Amazon прокомментировал, что компания «не терпит незаконных трудовых практик» и ожидает, что ее подрядчики и поставщики «будут относиться к своим работникам с уважением и достоинством и соблюдать соответствующие местные законы, законы штата и федеральные законы».

Таннер отметил, что за те шесть часов, что он проработал на BZI, он практически ничего не нашел нарушений. Он осмотрел рабочее место в поисках доказательств нарушений техники безопасности и охраны труда и сфотографировал регистрационный лист. В противном случае, по его словам, ему пришлось бы уйти ни с чем.

Но за последующие три месяца он более десяти раз возвращался на строящийся склад, прикрепляя телефон сбоку к окну своей машины, чтобы тайно снимать фотографии и видео предполагаемых нарушений трудового законодательства на стройплощадке.

«Чтобы быть хорошим организатором, нужно испачкать руки», — сказал Таннер. Металлурги отправили фотографии в ведомство по соблюдению условий труда штата Вашингтон, призвав его провести расследование.

Проверка ни к чему не привела, и к тому времени BZI покинула штат. Тогда металлурги обратили внимание на другую площадку Amazon в Вудберне, штат Орегон, в 30 милях к югу от Портленда. Когда BZI возводила стальной каркас для конструкции, которая должна была стать крупнейшим складом Amazon в стране, другой активист, Пол Диас, поднялся в небо.

Диас сказал, что он получил лицензию пилота беспилотника и в течение нескольких недель летал с камерой над местом работы, снимая фотографии и видео, которые, по мнению металлургов, свидетельствуют о том, что BZI недоплачивала рабочим. Компания опровергла эти обвинения.

Clayco и Layton, генеральные подрядчики Amazon, привлекали BZI для строительства складов в Спокане и Вудберне. Ранее компания сообщала, что находится в постоянном контакте с девелоперами и подрядчиками для контроля строительных проектов.

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Ранее в этом году металлурги запустили сайт AlarmingAmazon.com, на котором подробно описываются связи BZI с сектантами. На нем читателей просят подписать петицию с требованием к Amazon «разорвать отношения с небезопасными, эксплуататорскими и экстремистскими партнерами по проектам» и нанять «безопасных и надежных подрядчиков, которые относятся к работникам с достоинством и уважением».

У другого совета металлургов в Калифорнии есть аналогичный сайт, GrimDelivery.com. «Проводит ли Amazon должную проверку компаний, которые она привлекает в наши сообщества, для строительства центров выполнения заказов?» — говорится на нем.

Жалобы металлургов побудили управление по охране труда штата Орегон начать расследование того, совершала ли BZI нарушения, связанные с хищением заработной платы, на площадке в Вудберне.

Эксперты говорят, что независимо от результатов расследования, оно уже является победой для профсоюзов. Джеймс Брадни, профессор труда в Университете Фордхэма, говорит, что каждый удар по Amazon воодушевляет членов профсоюза и усиливает поддержку организованного труда.

«Каждый хочет быть частью победы», — говорит Таннер.

Битвы за зонирование

Другие сражения ведутся на более прозаических аренах.

Объединения работников, особенно профсоюз водителей грузовиков, в который входят в том числе 340 тысяч водителей UPS, используют местные советы по зонированию, чтобы сорвать строительство новых объектов Amazon.

Коалиция национальных профсоюзов участвовала в анализе федеральных данных по безопасности на рабочем месте, обращая внимание на то, что логистические операции Amazon отличаются непропорционально высокой травматичностью.

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Впрочем, представитель Amazon заявил, что компания добивается «ощутимых улучшений» в снижении травматизма, и указал, что регистрируемый уровень травматизма в компании снизился более чем на 13% с 2019 по 2021 годы.

Движение водителей выступает за прекращение строительства складов Amazon и авиаузлов, которые могут лишить рабочих мест водителей UPS, а также сокращение налоговых льгот, которые в противном случае были бы предоставлены Amazon местными юрисдикциями.

Другие профсоюзы, в том числе объединения работников продуктовых магазинов и складов, также ведут кампании против новых объектов Amazon.

«Мы следим за тем, чтобы Amazon привлекалась к ответственности в городах и штатах, — прокомментировал Шон О'Брайен, президент профсоюза водителей грузовиков. — И если она не собирается поступать правильно в сообществах, мы собираемся помешать ей обосноваться в них».

Движения работников не могут заблокировать каждое новое предприятие Amazon, хотя и добились определенного успеха, нарушив планы Amazon по строительству в Нью-Джерси, Колорадо и Индиане.

В Калифорнии они успешно добились введения моратория на строительство новых складов, который был нацелен конкретно на Amazon.

Кроме того, этим летом федеральная прокуратура начала расследовать, приводит ли темп работы Amazon к высокому уровню травматизма работников. Представитель Amazon заявил, что компания будет сотрудничать со следователями и считает, что расследование найдет опасения необоснованными.

Тем временем движение за формирование профсоюзов на объектах Amazon продолжает расти, несмотря на то, что организаторам удалось победить лишь в одном голосовании. На прошлой неделе заявку на голосование подали работники предприятия Amazon из калифорнийской агломерации Внутренняя империя.

По словам Файна, победы помогают членам профсоюзов убедиться, что даже перед лицом огромных ресурсов Amazon «они не обязательно проиграют».

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