Короткие версии фильмов и сериалов собирают миллионы просмотров в TikTok

Часто у нас не хватает времени на фильм, который давно хочется посмотреть. Решение предлагает новый тренд в TikTok: китайские пользователи создают ролики, в которых пересказывают содержание фильмов и сериалов за несколько минут. В этом им помогает машинный перевод, программы для дубляжа и VPN (TikTok заблокирован в Китае).

«Эта женщина перевернула весь дом, а затем выпила 800 мл собственной крови» — рассказывает роботизированный голос поверх нарезки из фильма «Исчезнувшая». «Жена позволила мужу одеваться как женщина, и он пристрастился к этому» — так в 48-секундном ролике описывается фильм «Девушка из Дании».

Несмотря на ошибки перевода и машинную озвучку, каждый ролик набирает от нескольких тысяч до миллионов просмотров, принося приличный доход для их создателей. Например, видео по «Девушке из Дании» просмотрели более 4 млн раз.

Этот тренд — короткие пересказы фильмов — уже давно популярен в китайскоязычном мире на таких платформах, как Douyin (местный аналог TikTok), Kuaishou и Bilibili. Китайская видеоиндустрия становится все более конкурентоспособной, и популярные креаторы начали выкладывать эти видео в заблокированный в стране TikTok.

«Фильмы и сериалы предназначены для каждого из всех уголков мира», — утверждает Уилсон из восточной провинции Цзянси, который создает короткие ролики по фильмам.

По словам Уилсона, который не назвал свое полное имя из соображений конфиденциальности, 10 аккаунтов в TikTok приносят ему около $1,4 тысячи в месяц. Вот как он создает свой контент.

Скачивает ролики по фильмам и сериалам с китайских платформ, например Douyin.

Пишет краткий сценарий на китайском языке, переводит его на английский при помощи сервиса DeepL и создает озвучку в приложении Moyin.

Собирает готовый ролик в Adobe Premiere, при этом удаляя и переворачивая некоторые кадры, чтобы обойти систему обнаружения плагиата TikTok.

Другой контент-мейкер из TikTok, Би, который раскрыл только свою фамилию из соображений конфиденциальности, зарабатывает до $342 за один ролик. Он ведет два аккаунта в TikTok, которые «базируются» в Великобритании благодаря VPN.

Среди роликов Би популярны нарезки из британских шоу, например «Свинка Пеппа», и даже китайских мультсериалов вроде «Милая коза и большой волк». «В TikTok вы получаете трафик со всего мира, — рассказывает он. — Пока вы редактируете и публикуете, кто-то будет это смотреть».

Би и Уилсон также предлагают платные курсы для желающих обучиться их ремеслу. Многие из студентов Би — домохозяйки, которые ищут простые способы зарабатывать в свободное время. Как рассказывает Уилсон, он обучил более 100 человек и недавно начал создавать ролики на немецком, французском, испанском и индонезийском языках.

Споры об авторских правах

В Китае этот тренд вызвал продолжительные разбирательства по поводу авторских прав.

В 2021 году стриминговые платформы iQiyi, Tencent Video и Youku выступили против таких роликов.

Позднее Tencent подала в суд на Douyin, требуя выплаты за нарушение авторских прав в сотни миллионов долларов.

В декабре 2021 года Китайская ассоциация служб вещания (China Netcasting Services Association), которая занимается вопросами цензуры, поручила приложениям запретить нелицензионные ролики по фильмам и сериалам.

Однако это не остановило создателей контента. Иногда они «пересказывают» тайские, корейские и американские шоу, считая, что правообладатели за пределами страны вряд ли будут отслеживать китайские соцсети.

Некоторые местные стриминговые компании решили сотрудничать с приложениями, а не бороться с ними. В июле iQiyi разрешила пользователям Douyin использовать свой контент в роликах. Взамен Douyin добавляет под видео ссылку на оригинал, размещенный на платформе iQiyi.

Ларри Зернер, адвокат в сфере авторского права и развлечений из Лос-Анджелеса, утверждает, что американские студии также могут заключить лицензионные соглашения с TikTok, если «сокращенные фильмы» станут более популярными. По его словам, попытки добиться компенсации от зарубежных креаторов не принесут результатов.

Тем временем аудитория коротких пересказов фильмов продолжает расти. Некоторые пользователи даже хотят увидеть оригинал, узнают его название в комментариях и делятся отзывами.

Даже ошибки перевода становятся поводом для обсуждения. Например, в одном ролике по британскому фильму «Тост» присутствовало довольно большое количество ругательств. «У рассказчика был плохой день», — заключил один из комментаторов.

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Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock