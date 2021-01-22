Вернется ли Кремниевая долина в офисы в 2021 году

Возможно, после распространения вакцин некоторые аспекты жизни вернутся к прежней норме. Коснется ли это офисов?

С начала пандемии прошел почти год, и за это время наша жизнь значительно изменилась. В особенности это коснулось работы: более 40% американцев больше не посещают офисы, а некоторые технологические гиганты, такие как Apple и Google, уже ввели долгосрочный удаленный или распределенный формат.

Эксперты утверждают, что традиционные офисы, скорее всего, останутся в прошлом.

«Расцвет Кремниевой долины окончен, — рассказывает бывший консультант Google и автор книги о будущем работы и инноваций Global Natives Лорен Разави. — Одним из результатов событий 2020 года стало то, что возможности развития и место жительства окончательно перестали зависеть друг от друга».

В период пандемии компании не только изменили место работы, но и методы ее выполнения. Чтобы учесть потребности работающих родителей и других сотрудников с дополнительными обязанностями, организации внедряют асинхронный формат, который позволяет персоналу работать в разное время и даже по разным часовым поясам.

Асинхронный формат работы дает сотрудникам больше свободы и сокращает накладные расходы компании.

Несмотря на некоторые трудности работы из дома, опросы подтверждают, что многие сотрудники чувствуют себя более счастливыми и продуктивными.

«Для сохранения конкурентоспособности компаниям нужны удаленные и распределенные команды, — считает Разави. — Внедрение этих моделей обходится намного дешевле. Организации, которые не перейдут на этот формат работы, не смогут поддерживать эффективность, как с точки зрения затрат, так и качества».

Средняя стоимость аренды офисных помещений в США варьируется от $8 до $23 за квадратный метр. При этом большинство вариантов в Сан-Франциско сдаются по завышенной цене — в среднем $72 за квадратный метр. Чтобы пережить экономический спад, вызванный пандемией, компаниям потребуется переехать в помещения меньшего размера или совсем отказаться от них. Однако в большей части Залива Сан-Франциско и за его пределами, скорее всего, произойдет переход к распределенной работе.

«Офисы, вероятно, станут площадками для совместной работы и проведения совещаний, — утверждает Разави. — Мне кажется, компаниям будет трудно убедить людей ездить на работу или перебираться в регионы с высокими ценами на жилье, тем самым отказавшись от свободы и гибкости».

Это мнение разделяет преподаватель Калифорнийского университета в Риверсайде Майкл П. Туфман. Он специализируется в подготовке организаций и компаний к будущему.

«Люди усомнятся в необходимости рабочего пространства, так как система отлично работает в удаленном формате. Я считаю, что пора отказаться от лишней недвижимости и стать более экономными и гибкими», — считает Туфман.

Бизнес-консультант и владелец Rocket Station Роберт Никелл сотрудничает с компаниями по всей Кремниевой долине и Заливу Сан-Франциско. На данный момент ни один из его клиентов не планирует полностью возвращаться к традиционному формату. Тем не менее некоторые из них разрешат сотрудникам посещать офис несколько раз в неделю по желанию.

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Туфман предупреждает, что работа не уйдет в виртуальное пространство полностью: офисы будут играть роль коворкингов. Однако это, вероятно, произойдет не скоро, поскольку вакцины в США распространяются медленнее, чем предполагали представители системы здравоохранения.

«Предстоит преодолеть еще множество технических трудностей, но коворкинги все же вернутся, — рассказывает Туфман. — Центр города станет местом для встреч удаленных сотрудников». Он считает, что, имея возможность выбора, люди все же будут выходить из дома и собираться вместе.

Отказ от офисов также привел к снижению цен на недвижимость. Переход к удаленной работе позволил людям жить там, где они захотят. В результате с начала пандемии в марте 2020 года арендная плата в Заливе Сан-Франциско упала на 25%. И эта тенденция, вероятно, сохранится, так как офисные сотрудники продолжат покидать этот район.

«В дальнейшем стоимость жизни значительно снизится, в результате чего повысится ее качество и доступность для жителей Залива», — утверждает Разави.

Даже после распространения вакцин и возвращения мира к норме формат и способы работы, вероятно, останутся прежними. Пандемия закончится, но ее последствия останутся с нами на долгие годы или даже десятилетия. Эксперты говорят, что проводить рабочий день в пижаме мы будем еще долго.

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