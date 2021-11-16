Как делать контент для соцсетей при помощи смартфона

VK, TikTok и другие социальные сети стали крупнейшими площадками для рекламы и продвижения брендов. А значит, к задачам бизнеса добавляется создание медиаконтента. Раньше это требовало серьезной квалификации и ресурсов, но технический прогресс упростил продакшн до такой степени, что теперь достаточно одного смартфона.

Компания Huawei учла запросы контент-мейкеров и выпустила модель Nova 9, которая станет «карманной студией» для тех, кому не нужны DSLR и рабочие станции. В ней сочетаются уникальные программные функции и продвинутое аппаратное обеспечение для разных сценариев съемки.

Смартфон получил систему из четырех камер: основной 50-Мп модуль ULTRA VISION, 8-Мп широкоугольный, а также два 2-Мп модуля для макросъемки и захвата глубины. Не забыли и про фронтальную камеру — она получила разрешение 32 Мп и цифровую стабилизацию. Рассказываем, как при помощи такого набора снимать цепляющие фото и видео для продвижения товаров и услуг.

Создаем фото для соцсетей

Группы в VK и Facebook и Instagram-аккаунты привлекают новых клиентов, поэтому публикуемый в них контент должен быть эффектным. Вот несколько приемов, которые позволят сделать на Huawei nova 9 «продающие» снимки.

В предметной съемке большую роль играет размытие фона — оно фокусирует внимание на главном. Основная камера в nova 9 располагает большим сенсором и широкой диафрагмой, благодаря чему съемка с близкого расстояния подарит вам эффектное боке.

Если вы снимаете моделей, стоит включить портретный режим. С ним пропорции лица и цвет кожи выглядят более естественно, а встроенные алгоритмы AI размоют фон таким образом, будто снимок сделан на DSLR-камеру.

Для детальной съемки бижутерии пригодится макрообъектив. Он позволит сфокусироваться на объекте вплотную и передать мельчайшие детали, которые в ином случае остались бы незаметны. Только не забудьте выставить правильный свет.

Впрочем, смартфон не становится бесполезным при недостатке освещения. Инженеры оснастили стандартный модуль цветовым фильтром RYYB, значительно повышающим чувствительность камеры. Кроме того, для фотосъемки в темноте есть выделенный ночной режим, где алгоритмы совмещают несколько кадров в один, расширяют динамический диапазон и устраняют шум.

Также для пользователей, которым важен точный контроль параметров, в приложении сделан pro-режим с регулировкой ISO, выдержки, баланса белого и фокусировки. Наконец, можно получать «сырые» данные RAW прямо с датчика изображения, чтобы потом обрабатывать их самостоятельно и получать ровно такой результат, какой вы запланировали.

Снимаем видео или Stories

За последние годы формат роликов с длительностью до минуты стал настолько популярным, что предприниматели и крупные бизнесы всерьез занялись созданием подобного контента. В Huawei nova 9 есть режимы видеосъемки, как раз подходящие для публикации в TikTok, Instagram Stories или YouTube Shorts.

Одним из таких режимов стал Timelapse — ускоренная съемка. Он отлично подходит для демонстрации создания товара со всеми производственными этапами в сжатый временной промежуток.

Чтобы, наоборот, замедлить происходящее, есть режим Slow-Mo — он снимает видео в разрешении HD с частотой кадров до 960 fps. Получается 32-кратное замедление, которое позволит рассмотреть происходящее независимо от его молниеносности.

Другой способ снять экшн-видео — запись на широкоугольную камеру. Благодаря малому фокусному расстоянию быстрое движение и тряска сглаживаются. Так можно вести съемку из транспорта.

Иногда требуется показать ситуацию с разных сторон. Для этого в Huawei nova 9 предусмотрен режим «Видеоблог», в котором доступна одновременная запись на фронтальную и основную камеры.

Помимо этого, смартфон умеет размывать фон в видео, имитируя съемку на профессиональную камеру. К другим интересным возможностям относятся встроенные фильтры, включая обесцвечивание фона с цветным объектом в кадре.

Расширить творческие границы позволит функция «Создатель истории». Она позволяет наложить музыку, а также использовать эффекты и шаблоны для клипов. По сути, это встроенный генератор контента для TikTok — пользователю остается лишь выбрать нужные видеофрагменты.

Также Huawei nova 9 поддерживает съемку 4K-видео на основную и фронтальную камеры. При этом работает интеллектуальная стабилизация, компенсирующая тряску — благодаря ей можно записывать видеоблоги на ходу без внешнего стабилизатора.

Монтировать видео можно прямо на смартфоне при помощи видеоредактора Petal Clip, который содержит большой выбор шаблонов и тем. Найти подходящие видео и фото можно через поиск по ключевым словам. Приложение также совместимо с плеером «Huawei музыка» и позволяет добавить из него аудиодорожки в процессе монтажа.

Больше творчества, меньше рутины

Никогда еще смартфоны не обладали столь широкими возможностями для создания контента. Huawei nova 9 предлагает как готовые решения для быстрого и эффектного результата, так и функции для продвинутых пользователей, которым важна точная реализация своей задумки. И все в вашем кармане. Так что не сдерживайте креатив и работайте на узнаваемость — с новинкой от Huawei у вас есть все нужные инструменты.

Фото: Huawei nova 9/предоставлено Huawei