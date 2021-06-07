Как пройти собеседование в Apple: советы от бывшего стажера

Анджали Вирамгама дважды проходила собеседование в Apple: на должность стажера (и получила оффер) и на полный день (выбыла после первого этапа). Она поделилась советами, которые помогут получить должность мечты.

По сравнению с прочими техногигантами, у Apple самый высокий показатель удержания стажеров. Однако это означает, что компания серьезнее подходит к отбору.

Вероятность того, что после стажировки в Amazon, Google и других корпорациях, вы продолжите работать на полную ставку, крайне мала. Но те, кто стажировался в Apple, очень часто переходят в штат. Компания очень ответственно относится к культуре и своей конфиденциальности, поэтому стремится удерживать всех сотрудников, в том числе стажеров. Но это означает более строгие критерии отбора.

Наем в компании происходит очень быстро. За два дня я прошла четыре этапа собеседований, и к вечеру уже получила письмо с оффером.

Шаг 1: Как попасть на собеседование

Крупные корпорации получают тысячи откликов, но на собеседование приглашают лишь немногих. Вот что поможет повысить шансы на трудоустройство.

Написать сотрудникам компании и попросить их порекомендовать вас. Если вы ведете себя уважительно и ненастойчиво, возможно кто-то сможет помочь вам. Я написала девушке в Linkedin, и она ответила, что ей нравятся мои блоги. После небольшого разговора она сообщила, что сможет меня порекомендовать.

Если вы ведете себя уважительно и ненастойчиво, возможно кто-то сможет помочь вам. Я написала девушке в Linkedin, и она ответила, что ей нравятся мои блоги. После небольшого разговора она сообщила, что сможет меня порекомендовать. Посетить ярмарку вакансий. Из-за пандемии сейчас сложно посещать такие мероприятия лично, но вы можете попробовать принять участие в виртуальных конференциях или ярмарках вакансий.

Из-за пандемии сейчас сложно посещать такие мероприятия лично, но вы можете попробовать принять участие в виртуальных конференциях или ярмарках вакансий. Связаться с рекрутером напрямую. Важно, чтобы вы всегда были готовы кратко рассказать о себе. Это пригодится, если вы лично встретитесь с нужным человеком или добудете его почтовый адрес. Будьте лаконичны и не тратьте чужое время. Расскажите о крупнейшем достижении в карьере или наиболее эффективном проекте.

Шаг 2: Как успешно пройти собеседование

Собеседование может включать в себя от 4 до 6 этапов, большинство из которых технические. Вопросы могут быть совершенно разными: алгоритмы, структуры данных, случайные головоломки, вопросы системного проектирования или поведенческие тесты.

Когда я была на ярмарке вакансий, мне удалось поговорить с рекрутером Apple и презентовать себя. Ей понравился мой подход, поэтому она просто взяла мое резюме и положила его в стопку к остальным. Я поняла, что это плохой знак и мне вряд ли ответят. Ярмарка вакансий длилась два дня, поэтому на второй день я заметила другого рекрутера на стенде Apple и решила попробовать снова.

Второй рекрутер, вероятно, был более впечатлен моим рассказом. Он отправил меня в кабинет, где мне назначили собеседование через два часа. На первом этапе было 2 технических вопроса. Они не были слишком сложными, но они касались пограничных состояний. Именно такие вопросы определят, пройдет ли кандидат собеседование. Мой интервьюер сразу сказал мне, что я проделала отличную работу, я могу принять участие во втором этапе. Я согласилась, и он был назначен через 5 минут после того, как я закончила первый. Сразу после него мне сообщили о том, что я справилась, и назначили третий и четвертый этап на следующий день.

После успешного прохождения третьего и четвертого раундов, они сказали: «Поздравляем, вы получите письмо с приглашением через несколько часов». Это самое быстрое предложение, которое я когда-либо получала.

Что касается самих вопросов, во втором и третьем раунде меня спрашивали о структурах данных и алгоритмов, а также о пограничных случаях в leetcode/hackerrank. Один вопрос касался системного дизайна, а один из раундов начался с интересной головоломки. К сожалению, я не могу указать примеры вопросов из-за условий конфиденциальности.

В финальном раунде мне задавали больше личных вопросов. Рекрутер спрашивал меня, какую работу я предпочитаю. Оклад был довольно хорошим, но не подлежал обсуждению. Но я не думаю, что для стажировки оклад имеет большое значение.

При подготовке к собеседованию в Apple я бы сосредоточилась на сложных вопросах, касающихся структуры данных и алгоритмов, а не на длинных, с множеством пограничных случаев. Здесь очень важна скорость решения.

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