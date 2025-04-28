Собственный капитал: что к нему относится и какие функции выполняет

Одним из основных экономических показателей работы предприятия является его собственный капитал (СК). По его значению можно определить уровень платежеспособности предприятия, перспективу дальнейшего развития, состояние прибыльности. Не менее важными для анализа работы фирмы являются его производные: рентабельность, оборачиваемость, маневренность.

Определение понятия собственного капитала

Собственный капитал — это деньги, которые остались бы у компании, если в какой-то определенный момент она бы рассчиталась по всем своим долгам перед кредиторами.

То есть расплатилась с поставщиками за все поставленные товары и услуги, выплатила все кредиты и проценты по ним, рассчиталась со своими сотрудниками, выплатила бы налоги и другие обязательные платежи.

По сути это разница между активами фирмы и ее обязательствами. Именно так в Положениях по бухучету (п.66) Минфин определил понятие собственного капитала.

В своей структуре собственный капитал предприятия содержит:

Уставный капитал (УК) — средства, внесенные собственниками предприятия на момент его образования. Это обязательная составляющая СК. Закон устанавливает минимальные значения УК, которые зависят от организационной структуры предприятия: 10 тыс. рублей — для ООО, ЗАО — 100 тыс. рублей, для ПАО, ОАО — 300 млн рублей. Добавочный капитал (ДК) — это средства, которые образовались в связи с изменением внешних условий. Например, в результате изменения рыночных цен была произведена переоценка стоимости активов. Также это может быть: продажа акций выше их номинала, изменение курса валют, инвестиционные поступления. Резервный капитал (РК) — является дополнительным запасным источником ресурсов. Он формируется за счет чистой прибыли и используется для покрытия убытков или для дополнительного инвестирования. Нераспределенная прибыль (НП) — величина чистой прибыли за весь период существования фирмы. Другими словами, это сумма той прибыли, которая ни на что не была потрачена и никуда не была распределена. Ее величина может иметь отрицательное значение, тогда это — непокрытый убыток.

Данные по всем составляющим собственного капитала содержатся в пассиве баланса (форма 1). Эти ресурсы являются основной частью собственных источников, необходимых для формирования средств предприятия. Если их не будет, то соответственно не будет существовать и предприятие.

Собственный капитал по-другому называют стоимостью чистых активов (СЧА), балансовой стоимостью, собственными средствами организации, а также — Book Value (BV) или (B).

Порядок расчета СК

Следить за величиной собственного капитала — это прямая обязанность финансовых служб предприятия. Важно, чтобы размер СК обязательно превышал сумму уставного фонда или хотя бы равнялся ей. Если это условие не соблюдается, то это значит, что фирма терпит убытки.

Необходимо принимать меры: развивать производство увеличивать прибыль, сокращать обязательства, работать с дополнительным капиталом. Можно уменьшить сумму уставного капитала, но только в пределах минимального значения. Критическое значение величины СК грозит отказом банков в выдаче кредитов, трудностями в поиске партнеров по бизнесу и даже банкротством фирмы.

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Рассчитать величину собственного капитала можно двумя способами:

Традиционным — капитал в балансе определяют по значению соответствующей строки этого бухгалтерского отчета. По алгоритму, предложенному Минфином согласно расчету чистых активов. Понятия «чистые активы» и «собственный капитал» на практике фактически приравниваются между собой.

Первый способ

Традиционно за величину СК организации принимается содержание строки 1300 пассива баланса. Она представляет собой сумму указанных ниже строк из третьего раздела баланса:

1310 Уст. К;

1320 Акции фирмы, которые выкупаются;

1340 Переоценка необоротных средств;

1350 ДК;

1360 РК;

1370 НП (убыток).

Набор этих строк полностью соответствует структуре показателя собственного капитала. Поэтому сумму их значений вполне можно использовать как величину СК.

Второй способ

Метод, определенный приказом Минфина, является более подробным расчетом величины частного капитала организации.

СК = Активы (за исключением задолженности собственников по взносам в УК) — Обязательства (кроме доходов будущих периодов по получению госпомощи)

Активы — строка 1600 баланса (Итог);

Долги учредителей по УК — остаток дебета счета 75 соответствующего субсчета;

Обязательства — сумма строк баланса 1400 (долгосрочные) и 1500 (краткосрочные);

Будущие доходы по госпомощи — дебетовое сальдо по счету 98 субсчета «Безвозмездных поступления из бюджета».

Использование того или иного метода расчета зависит от целей финансового анализа.

Для оценки успешности бизнеса часто используют величину среднего значения собственных средств предприятия. Для ее определения складывают соответствующие значения на начало и на конец периода по балансу и делят пополам.

Рентабельность

Показатель рентабельности служит для контроля и анализа функционирования компании. Рентабельностью собственного капитала Rск называют отношение значения чистой прибыли к величине собственного капитала фирмы, выраженное в процентах. Рентабельность показывает, с какой отдачей работают деньги, вложенные в компанию, то есть определяет насколько эффективно компания использует в своей работе собственные средства.

Rск = ЧП/СК*100%

Для точности расчетов в формуле используется среднее значение собственного капитала.

Показатель чистой прибыли находится в бухгалтерском отчете по форме 2.

Чем выше значение рентабельности собственных средств, тем успешнее работает бизнес. Оптимальным считается значение ROE, равное 10-20 процентов.

Фото на обложке: Freepik

Пример. Рентабельность чистых активов предприятия составляет 15%. Это значит, что каждые 100 рублей вложенных в предприятие приносят 15 рублей чистой прибыли.

Показатель рентабельности часто используют для сравнения эффективности работы капитала в организации. Например, если ROE = 5%, а процент по депозиту в банке — 12%, то, возможно, лучше вложить средства в депозит, а не в бизнес.

Оборачиваемость СК

Показатель оборачиваемости (ОбСК) дает возможность понять, за какой период времени вложенные в бизнес собственные средства пройдут полный цикл производства и реализации продукции и снова превратятся в деньги. Коэффициент оборачиваемости СК рассчитывается по формуле:

ОбСК = Выручка/Усредненный собственный капитал

Сумма выручки берется из отчета о финансовых результатах (стр. 2110).

Например, если ОбСР = 2, то это значит, что вложенный в бизнес капитал за год сделал два оборота.

Для разных сфер деятельности оптимальный показатель оборачиваемости может быть различным. К примеру, в металлургии он значительно меньше, чем в торговле.

Цели проведения расчета и анализа СК

Величину собственного капитала предприятие обязательно отражает в балансе, а также в отчете об изменениях капитала. Наблюдать и анализировать ее значение необходимо, прежде всего, в интересах самого собственника фирмы. Ведь уровень СК наряду с его рентабельностью в первую очередь показывает, насколько успешно развивается бизнес.

Рассчитывать и анализировать чистые активы нужно, чтобы:

Иметь возможность выплачивать дивиденды. Только наличие чистой прибыли и положительная динамика показателя собственного капитала дает возможность получать дивиденды собственникам компании и держателям ее акций. Получать кредиты в банке. При проведении оценки платежеспособности клиента, банки, прежде всего, учитывают состояние его собственных средств. Низкий уровень чистых активов может стать причиной отказа в предоставлении займа. Контролировать свои задолженности. Показатель СК позволяет рассчитать предельный уровень процентов, которые предприятие может выплачивать по кредитам без ущерба для своей работы. Искать новых партнеров. При заключении договоров потенциальные контрагенты могут проверить финансовое состояние компании. Например, посмотреть финансовую отчетность предприятия можно на сайте Ресурс БФО. Если состояние собственного капитала предприятия оставляет желать лучшего, то партнерство может не состояться. То же самое касается и старых поставщиков. Наблюдая ухудшающееся положение дел организации, партнер может не продлить договор.

При ликвидации фирмы собственный капитал — это средства, которые делят между собой участники. Если СК в минусе, значит, все без исключения имущество необходимо продать, чтобы расплатиться с кредиторами.

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Изменение размера собственного капитала в значительной степени зависит от динамики величины чистой прибыли. Капитал уже сам по себе является ресурсом для получения прибыли. Грамотное его вложение и эффективное использование на основе данных финансового анализа, расчета рентабельности станет основой для ведения успешного бизнеса.

Фото на обложке: Freepik