Как социальные сети пытаются добиться уникальности с помощью одинаковых функций

Изначально каждая социальная сеть преследовала собственную цель и значительно отличалась от других. Но за последние годы практически все платформы получили набор популярных функций — от прямых эфиров до сторис. Теперь, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, компании стараются адаптировать эти аналоги под собственную философию.

На прошлой неделе в мессенджере Snapchat появилась функция для просмотра коротких видео под названием Spotlight. Она использует подобный TikTok алгоритм, который распространяет контент, основываясь на популярности роликов, а не их создателей. В августе Facebook также запустил конкурента TikTok — сервис Reels, включенный в Instagram.

Незадолго до появления Spotlight, Twitter представила Fleets — аналог сторис из Snapchat. За последние несколько лет практически в каждой социальной сети появилась такая функция.

Раньше создатели платформ стремились разрабатывать совершенно разные продукты, но теперь все они обладают схожими функциями.

Функции социальных платформ: личные сообщения, прямые эфиры, фильтры для фото, сторис, отображение количества подписчиков, дополненная реальность, лента с короткими видео. Скриншот: Andrew Witherspoon / Axios

Социальные сети сохранили различия лишь в философии, ценностях и способах использования.

Десять лет назад Instagram был запущен как приложение для обмена фотографиями для художников и дизайнеров. Теперь оно включает все популярные функции — от прямых эфиров до покупок — чтобы помочь создателям продвигать и продавать идеи и товары.

Snapchat был создан как приватный мессенджер для общения с близкими друзьями. Теперь он включает профессиональный контент, игры и карты, чтобы помочь людям выстроить более близкие взаимоотношения.

Изначально Twitter создавался как платформа для обмена идеями, но со временем в нем появилась возможность делиться изображениями, видео и аудио, чтобы пользователям было удобнее обсуждать текущие события.

Чтобы подчеркнуть индивидуальность своих сервисов, компании стремятся подстроить популярные функции под свои основные ценности. Например, Snapchat сделал Spotlight приватным по умолчанию и отключил подсчет комментариев, лайков и шеров.

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