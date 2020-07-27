Почему миллиардеры из Кремниевой долины стали богаче во время пандемии

Период пандемии оказался необычайно прибыльным для богатейших людей мира, чего нельзя сказать об остальном населении планеты. Когда состояние экономики начало усугубляться, некоторые начали беспокоится, что миллиардеры — и особенно те, что занимаются технологиями, — получат еще больше власти, а разрыв в доходах будет лишь увеличиваться. Кажется, эти опасения вполне обоснованны.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, такие люди, как Джефф Безос, Илон Маск и Стив Балмер, в этом году увеличили свое состояние на десятки миллиардов долларов. 20 июля 2020 года капитал Безоса вырос на $13 млрд — это самый большой перепад за день с 2012 года, когда Bloomberg начал отслеживать ежедневные изменения.

Легко потерять представление о том, насколько богатыми стали самые состоятельные люди. Слово «миллиардер» слишком общее и не отражает масштабы заработанных ими капиталов.

Но детали их ошеломляющего успеха имеют значение, потому что в условиях неравенства эти миллиарды не будут лишними. Многие люди зависят от пособий по безработице. Работники из низкооплачиваемых сфер больше других рискуют попасть под сокращение. А коронавирус особенно опасен для бедных районов, где случаев заболевания больше.

Сторонники левых взглядов считают, что эти дополнительные миллиарды можно перераспределить, — и призывают изменить экономическую систему после кризиса. Они хотели бы, чтобы очень богатые платили больше налогов, чтобы компенсировать это опасное неравенство.

Сторонники капитализма же заявляют: миллиардеры становятся богатыми, потому что они создают ценность для своих акционеров. При этом сами миллиардеры являются одними из крупнейших акционеров этих компаний.

За последние несколько недель состояния бизнесменов, которые работают в технологической отрасли, достигли новых высот. В особенности это касается Безоса: в 2020 году его активы выросли на $75 млрд, их чистая стоимость сейчас приближается почти к $200 млрд.

Такое увеличение связано с ростом Amazon, который стал незаменим, поскольку люди во всем мире остаются дома из-за пандемии. С начала года акции компании взлетели на 70%. В этой ситуации выиграла и бывшая жена Безоса Маккензи, которую акции Amazon сделали одной из самых богатых женщин мира — ее опережает только Франсуаза Бетанкур-Майерс. В начале 2020 года Маккензи Безос была на 25 месте в рейтинге самых богатых женщин в мире — теперь она 13-я, а ее состояние достигло $63 млрд, подсчитал Bloomberg.

Amazon — не единственный технологический гигант, успех которого сделал миллиардеров еще богаче. Индекс S&P 500 в 2020 году, возможно, останется на прежнем уровне, но рост акций Facebook, Apple и Alphabet, материнской компании Google, принес много денег их руководству. То же самое произошло еще с двумя технологическими компаниями и миллиардерами, стоящими за ними.

CEO Microsoft Стивен Балмер. Фото: Steven Ferdman / Getty Images

Балмер, который уже давно является CEP Microsoft, не так хорошо известен, как его предшественник Билл Гейтс. Мы вряд ли узнаем многих из богатейших людей мира, встретив их на улице. Но Балмер не просто богатый человек — он незаметно стал пятым по величине капитала человеком в США благодаря росту акций Microsoft, которые за последние пять лет подорожали почти в четыре раза. Это могло бы привлечь больше внимания к Балмеру, который в глазах общественности скорее ассоциируется со своим оживленным поведением во времени домашних игр его команды Los Angeles Clippers. В начале 2020 года Балмер занимал 15 место в рейтинге богатейших людей мира.

Другой миллиардер из мира технологий, который во время кризиса из богатого стал сверхбогатым, — это Илон Маск. В начале 2020 года он занимал 35 место среди самых богатых людей мира. Но за последние семь месяцев его состояние выросло почти втрое, и Маск занял шестое место с капиталом почти в $75 млрд. Акции Tesla в этом календарном году выросли почти в четыре раза.

Как мы видим, коронавирус предлагает довольно хорошие возможности для технологических гигантов. По данным Bloomberg, сейчас девять из 15 самых богатых людей в мире — это члены технологического комьюнити США. В начале года их было только семь. Таким образом, почти каждый миллиардер из этой сферы в 2020 году находится в плюсе.

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Фото на обложке: Danny Moloshok / Reuters