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Истории

Власти Техаса пригрозили SpaceX арестами за перекрытие общественных дорог

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Журналист KGRW Руди Мирелес сообщает, что местные власти обвинили SpaceX в нарушении закона за попытку перекрыть доступ к общественным дорогам вокруг космодрома компании в Бока-Чика, штат Техас. В руки Мирелеса попало письмо прокурора округа Камерон Луиса Саенса, адресованное Шамьялу Пателю, старшему директору по космическим операциям SpaceX.

Власти Техаса пригрозили SpaceX арестами за перекрытие общественных дорог

Согласно этому письму, сотрудники охраны SpaceX, вероятно, нарушили законы Техаса, запрещающие препятствовать движению по дорогам общего пользования (правонарушение класса B) и выдавать себя за государственного служащего (преступление третьей степени). Саенс предупредил, что будущие нарушения могут привести к аресту некоторых сотрудников и подрядчиков SpaceX, а также возбуждению уголовного дела против самой компании.

SpaceX и сотрудники округа Камерон пока не прокомментировали произошедшее.

В письме сообщается: когда сотрудники из команды Саенса отправились расследовать жалобу о том, что SpaceX отказывает в доступе к двум окружным дорогам рядом с State Highway 4, охранник SpaceX перегородил им путь и приказал вернуться на шоссе. Затем сотрудники из команды Саенса предупредили его о том, что власти округа Камерон не давали SpaceX разрешение на закрытие дороги.

«Такое поведение неприемлемо. И я твердо уверен, что вы, Мистер Патель, и SpaceX также знали об этом», — писал Саенс, обращаясь к Шамьялу Пателю. По словам Мирелеса, в письме также говорилось о том, что в апреле округ Камерон предупреждал SpaceX о подобном поведении.

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Кроме того, сообщается, что глава отдела безопасности здания и охранник, который был одет в бронежилет, по-видимому, не имели надлежащих охранных лицензий. Саенс попросил SpaceX подтвердить, есть ли у сотрудников службы безопасности соответствующие лицензии, а также вооружены ли охранники.

SpaceX впервые приобрела землю в Бока-Чика в 2012 году. По данным Wall Street Journal, в процессе строительства ракетной базы компания часто конфликтовала с местными властями и жителями. В то же время некоторые из опрошенных, по данным Insider, с воодушевлением относятся к строительству базы и созданию рабочих мест.

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Фото на обложке: Roschetzky Photography / Shutterstock

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