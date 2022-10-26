Стриминговый сервис Spotify обвинил App Store в препятствовании продажам аудиокниг

Тем временем, Spotify уже 7 лет пытается оспорить высокие комиссии App Store. Как рассказывают представители стриминга, платформа неоднократно блокировала функцию аудиокниг в приложении Spotify. Приводим пересказ истории из New York Times.

Разработчики приложений регулярно обвиняют App Store в чрезмерно жесткой политике и считают, что контроль над площадкой позволяет Apple создавать ограничения для конкурентов.

Исполнительный директор Spotify Дэниел Эк хочет, чтобы его компания стала ведущим поставщиком в мире аудио. Но когда стриминг решил сделать шаг за пределы музыки и подкастов, добавив аудиокниги, главным препятствием стала Apple.

За последний месяц владелец App Store трижды отклонял приложение Spotify для аудиокниг, заявляя, что оно нарушает правила Apple, регулирующие общение разработчиков и клиентов по поводу онлайн-покупок.

Отказы — это очередной этап в затяжной битве между Spotify и Apple. Они почти семь лет ведут разбирательства из-за правил, которые Apple навязывает приложениям, и практики взимания 30-процентной платы за услуги и продукты, которые продают приложения.

Решающая роль Apple в оценке приложений долгое время разочаровывает разработчиков, особенно такие компании, как Spotify, которые пытаются составить конкуренцию Apple Music.

Spotify считает, что это очередной пример того, как Apple препятствует конкуренции и мешает другим разработчикам. После подачи антимонопольной жалобы на Apple в Европе в 2019 году Spotify призвала регулирующие органы и законодателей предоставить разработчикам приложений свободу рассказывать клиентам о способах покупки продуктов и услуг за пределами платежной системы Apple.

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Конфликт из-за аудиокниг демонстрирует, с какими проблемами сталкиваются разработчики, пытаясь внедрить новые функции. Чтобы соблюдать правила Apple, Spotify привлекла к разработке продукта свою команду юристов и поручила возглавить эту работу бывшему основателю стартапа с юридическим образованием Ниру Зикерману.

Apple изначально одобрила новую функцию в существующем приложении Spotify, но позже изменила курс, поместив Spotify в сюжет, достойный Кафки: Apple одновременно сообщила аудиокомпании, что она может уведомить клиентов об онлайн-покупках через электронную почту, но не может добавить в приложение кнопку для запроса письма на email.

После нескольких отказов Spotify сообщила, что Apple все-таки одобрила версию приложения с поддержкой аудиокниг.

Представитель Apple заявил, что у компании нет возражений против добавления функции, но он добавил, что Spotify не может этого сделать в обход правил, которые запрещают указывать email и использовать формулировки, побуждающие к покупкам вне приложения.

«Мы предоставили им четкие указания о том, как решить проблему, и одобрили их приложение после того, как они внесли изменения, которые привели его в соответствие требованиям», — прокомментировал представитель Apple.

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Зикерман и трое его коллег рассказали, что на это ушло немало сил.

«По сути, это препятствия, которые приходится обходить», — отметил Зикерман.

При этом в Google Play, магазине приложений для операционной системы Android, Spotify не столкнулась с подобными проблемами. Google одобрила приложение Spotify для Android, позволяющее слушателям нажимать на кнопку и получать электронное письмо о том, как приобрести аудиокниги онлайн.

Apple сделала App Store центральным элементом своей стратегии, которая превращает бизнес по продаже цифровых устройств в продажу программного обеспечения и услуг.

Согласно свидетельским показаниям и документам, обсуждавшимся в рамках антимонопольного иска Epic Games, годовой объем продаж магазина, который, по оценкам, приносит около $24 млрд за счет комиссии в 30%, имеет небольшие накладные расходы, а его прибыль составляет почти 80%.

Apple утверждает, что таким образом обеспечивает дистрибуцию на миллиардах iPhone и iPad, помогая Spotify и другим приложениям, а направляя покупки в приложениях через свою платежную систему, защищает пользователей от мошенничества и обеспечивает безопасность App Store для пользователей.

Ее представитель отметил, что ранее в этом году британские антимонопольные органы решили не расследовать проблемы конкуренции в сфере музыкального стриминга.

Во вторник Spotify сообщила об убытках за 3 кв. в размере около €194 млн ($193,3 млн), поскольку продажи рекламы выросли меньше, чем ожидалось.

Общая выручка выросла на 21% и составила около €3,04 млрд, или $3 млрд, чему способствовало добавление 7 млн платных подписчиков. В общей сложности у нее уже 195 млн платных подписчиков.

Цена акций компании упала почти на 5% после закрытия торгов до $92,35.

За последние несколько лет Spotify и другие разработчики неоднократно жаловались регуляторам на правила и сборы Apple, в надежде что это заинтересует антимонопольные органы.

Европейские регуляторы уже более трех лет ведут антимонопольное расследование, а Конгресс США все еще рассматривает законы, которые могут запретить Apple требовать от приложений использовать «яблочную» платежную систему.

«Почти четыре года. Именно столько времени прошло с тех пор, как Spotify подала жалобу на Apple в Европейскую комиссию, и мы все еще ждем решения», — говорится в заявлении Эка.

В прошлом году разработчики одержали самые крупные победы над Apple в судах США и Японии. В отдельных случаях корпорация согласилась смягчить правила и позволить сторонним приложениям уведомлять клиентов о способах совершить покупку вне своей платежной системы.

Spotify рассматривала новые уступки как возможность реализовать амбиции в области аудиокниг. Однако комиссия в 30% сделала бы продажу аудиокниг слишком затратным бизнесом, и стриминговый сервис придумал, как направлять клиентов делать покупки онлайн, а затем слушать их в приложении.

Этот проект возглавил Зикерман. Он стал частью команды Spotify в 2019 году, когда компания приобрела стартап подкастинга Anchor, соучредителем которого он являлся.

Зикерман полагал, что формат аудиокниг просто обречен на успех: по данным Publishers Weekly, в прошлом году их продажи выросли на 25% до $1,6 млрд.

Вся команда работала с учетом правил Apple. На протяжении всего процесса в комнате присутствовали два юриста, которые помогали соблюсти требования.

В результате придумали сценарий покупки аудиокниги из нескольких этапов.

Когда клиенты нажимает на аудиокнигу, он попадает на экран со значком блокировки над кнопкой воспроизведения.

Нажимая кнопку воспроизведения, клиент направляется на страницу, где может запросить email, информирующий о способах покупки книги.

После этого ему на почту приходит письмо с ценой книги и ссылкой.

Зикерман сказал, что процесс включал больше шагов, чем хотели разработчики, но зато соответствовал правилам Apple. Он не содержал никакой информации о ценах и не отправлял пользователей на другой сайт для завершения покупки.

Как сообщает Spotify, в середине сентября Apple одобрила обновление. Спустя несколько дней Spotify запустил эту функцию, открыв доступ к 300 тысячам произведений.

Марк Махани, аналитик с Уолл-стрит, который отслеживает Spotify для инвестиционного банка Evercore ISI, протестировал новый сервис аудиокниг. По его впечатлениям, интерфейс был довольно громоздким, и потребовал ввода платежной информации, хотя она уже была у Spotify. Он пожаловался Полу Фогелю, финансовому директору Spotify, по электронной почте.

«Почему это так плохо? И можете ли вы это исправить?» — написал он.

Когда Spotify позже представила обновление приложения с функциями, не связанными с аудиокнигами, Apple отклонила его. Как рассказали в Spotify, рецензенты App Store сообщили компании, что ранее одобренное предложение аудиокниг нарушает правила, требующие, чтобы приложения использовали платежную систему Apple для разблокировки новых функций.

Тогда команда убрала кнопку покупки и заменила ее электронным письмом со ссылкой на книгу.

Apple отклонила изменение несколько дней спустя, заявив, что оно нарушает правила App Store. Представитель Apple также указал, что внешняя ссылка вела не на тот адрес, что был одобрен Apple. В Spotify прокомментировали, что ссылка не имеет отношения к аудиокнигам, а проблема решена.

Зикерман сказал, что его команда проконсультировалась с юристами Spotify, прежде чем принять решение исключить этап отправки аудиокниг по электронной почте. Вместо этого слушателям советовали зайти на сайт Spotify, чтобы купить книгу.

«То, что мы имеем сейчас, фактически является тупиком», — признал Зикерман.

В понедельник Spotify сообщила, что Apple отклонила последний редизайн Зикермана. Он и команда дизайнеров продуктов, инженеров и юристов работали до раннего утра вторника над четырьмя другими вариантами.

Они удалили веб-сайт Spotify и инструкции по получению дополнительной информации об аудиокнигах, возложив на клиентов обязанность выходить в интернет и искать, как совершить покупку. По словам Spotify, эти изменения получили одобрение Apple.

Теперь на целевой странице говорится: «Вы не сможете купить аудиокниги в приложении. Знаем, это не идеально».

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